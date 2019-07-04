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Не опозорить Россию: Хачанов и Медведев бьются на Уимблдоне. LIVE

Онлайн-трансляция третьего круга Уимблдона: матчи Хачанова и Медведева

На Уимблдоне проходит пятый соревновательный день. В борьбе за выход в четвертый круг борются российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев. «Газета.Ru» следит за главными событиями турнира в режиме онлайн.
Трансляция
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13:30

В эти минуты уже вышла на корт Свитолина, Возняцкий, а также Бенуа Пэр, Иржи Веселы, Райлли Опелка и Милош Раонич.

13:25

В других топовых поединках сегодняшнего дня сыграют Новак Джокович, Симона Халеп, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова и Элина Свитолина. Расписание матчей, которые нельзя пропустить:

13.10 Свитолина — Мария Саккари 13.10 Возняцки — Чжан Шуай 15.00 Се Шувэй — Плишкова 16.30 Джокович — Хуберт Хуркач 17.00 Халеп — Виктория Азаренко

13:15

Игра Хачанова запланирована на 14.30 по московскому времени, Медведев должен начать в 16.30.

13:10

Для российских болельщиков наибольший интерес сегодня представляют матчи Карена Хачанова против Роберто Баутисты-Агута, а также Даниила Медведева против бельгийца Давида Гоффена.

13:00

Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого соревновательного дня Уимблдона.