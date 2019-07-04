Не опозорить Россию: Хачанов и Медведев бьются на Уимблдоне. LIVE

В эти минуты уже вышла на корт Свитолина, Возняцкий, а также Бенуа Пэр, Иржи Веселы, Райлли Опелка и Милош Раонич.
В других топовых поединках сегодняшнего дня сыграют Новак Джокович, Симона Халеп, Каролина Возняцки, Каролина Плишкова и Элина Свитолина. Расписание матчей, которые нельзя пропустить:
13.10 Свитолина — Мария Саккари 13.10 Возняцки — Чжан Шуай 15.00 Се Шувэй — Плишкова 16.30 Джокович — Хуберт Хуркач 17.00 Халеп — Виктория Азаренко
Игра Хачанова запланирована на 14.30 по московскому времени, Медведев должен начать в 16.30.
Для российских болельщиков наибольший интерес сегодня представляют матчи Карена Хачанова против Роберто Баутисты-Агута, а также Даниила Медведева против бельгийца Давида Гоффена.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция пятого соревновательного дня Уимблдона.