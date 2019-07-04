«Москальская рожа ляжет»: украинский футболист угрожает России

Громкий скандал произошел с участием одного из украинских футболистов венгерского клуба «Халадаша» накануне контрольного матча с «Краснодаром-2». Игра, которая должна состояться в рамках предсезонной подготовки российского клуба в Австрии, запланирована на 5 июля.

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Накануне встречи полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда выступил с резким комментарием в адрес «быков», пообещав нанести вред здоровью как минимум одного из игроков «Краснодара-2», имеющих российское гражданство. В частности, 30-летний хавбек предложил своим подписчикам обратиться к услугам букмекерских компаний, чтобы сделать ставку на то, что он получит прямую красную карточку за грубую игру против футболистов команды соперника.

«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!»

— написал Габовда, выложив соответствующую фотографию с текстом в сторис своего инстаграма.

Скриншот из Instagram Stories Габовды

Примечательно, что позднее, когда провокационная публикация украинца стала достоянием общественности и разлетелась по страницам СМИ, полузащитник «Халадаша» удалил эту запись. Однако наказания Габовде избежать не удалось.

Руководство клуба приняло решение временно отстранить украинского хавбека от игр основной команды. Участия в матче с «Краснодаром-2» он точно не примет.

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», — приводит сообщение пресс-службы клуба Sport24.

Сам Габовда попробовал оправдаться за данный инцидент и заявил, что провокационную публикацию сделал не он, а неизвестный злоумышленник. Футболист заверил, что стал жертвой хакерской атаки, а его аккаунт в инстаграме был взломан. Также Габовда отметил, что после произошедшего столкнулся с многочисленными угрозами как в свой адрес, так и в адрес своей семьи.

«Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали»,

— цитирует украинского полузащитника Tribuna.com.

Помимо удаления провокационного сообщения, содержащего агрессию по отношению к России, Габовда также закрыл доступ к комментированию публикаций у себя в инстаграме. Несмотря на это, некоторые сообщения нецензурного и оскорбительного характера под прошлыми постами в соцсети остались. Вскоре футболист и вовсе сделал доступ к своей странице закрытым.

Будет ли рассматривать данный инцидент дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пока неизвестно. Однако представители российского клуба имеют право подать жалобу с требованием применить санкции к украинцу. При этом в самом ведомстве комментировать произошедшее отказались.

«У нас нет комментария на это», — говорится в сообщении УЕФА.

Матч «Краснодара-2» против «Халадаша» состоится 5 июля в 19.00 по московскому времени. Ранее в рамках подготовительного этапа фарм-клуб главной краснодарской команды уступил словацкому «Виону» (0:1), а также обыграл сербский «Вождовац» (4:2).

Габовда подписал контракт с «Халадашем» в июле 2018 года, перейдя из другого венгерского клуба — «Балмазуйварош» — на правах свободного агента. Помимо этого, 30-летний полузащитник имеет опыт выступлений за украинские «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух», а также минское «Динамо» и «Гранит» из белорусского города Микашевичи. Единственным достижением Габовды за всю карьеру стало золото молодежного чемпионата Украины в сезоне-2009/10, а в национальную сборную Украины он ни разу не вызывался.

Отношения Украины и России на геополитическом уровне в последние годы находятся в затяжном кризисе. Примечательно, что проблемы во взаимоотношениях все чаще проецируются на спорт и, в частности, на футбол.

Так, УЕФА в рамках еврокубковых турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы — регулярно разводит украинские и российские клубы во время жеребьевок, чтобы не допустить акций и столкновений между болельщиками. Кроме того, популярны случаи, когда украинский футболист переходит в российский клуб. Наиболее обсуждаемым стал трансфер Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит», с которым он стал чемпионом России.

Переход украинского защитника был раскритикован болельщиками и его коллегами. Например, негативно в адрес Ракицкого выступил защитник «Карпат» Артем Федецкий, выразивший мнение, что поступок 29-летнего украинца недопустим.

«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы то ни было, надо уважать свой народ, свою землю и свой край. У меня просто нет слов», — заявил Федецкий.

Помимо этого, Ракицкий после переезда в Санкт-Петербург перестал вызываться в национальную сборную Украины. О том, связано ли решение больше не пользоваться услугами опытного футболиста с его трансфером в «Зенит», главный тренер «жовто-блакитных» Андрей Шевченко говорить отказался.

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