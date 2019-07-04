Принял ультиматум: как Абрамович привел Лэмпарда в «Челси»

Лондонский «Челси» официально объявил о назначении на пост главного тренера легенды клуба — бывшего полузащитника Фрэнка Лэмпарда.

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«Я исполнен гордости из-за того, что теперь возвращаюсь в «Челси» в роли наставника, — сказал Лэмпард в интервью пресс-службе «синих». — Всем известно о том, как я люблю этот клуб, и о том, какую историю мы сотворили вместе. Однако в данный момент я уже полностью сосредоточен на предстоящей подготовке к сезону.

Я вернулся в «Челси» для того, чтобы старательно трудиться и добиваться с командой результатов. Жду не дождусь, когда смогу приступить к делу».

Сообщается, что контракт заключен на три года. Это довольно щедрый жест руководства клуба во главе с его владельцем Романом Абрамовичем по отношению к начинающему специалисту.

Напомним, Лэмпард провел пока только один год в качестве тренера — в сезоне-2018/19 он был наставником команды «Дерби Каунти» из второго по силе дивизиона Англии — Чемпионшипа.

Под руководством Лэмпарда коллектив занял шестое место и попал в стыковые матчи за право играть в Премьер-лиге.

Правда, сходу пробиться в высший дивизион не получилось: «Дерби» уступил в стыках «Астон Вилле» (1:2). Однако даже участие в стыковых матчах — уже вполне неплохой результат для дебютного сезона на посту тренера.

Директор «Челси» Марина Грановская подчеркнула, что Лэмпард приходит в клуб в самый подходящий момент, и пообещала, что со стороны руководства ему будет оказана всесторонняя поддержка.

«Мы очень рады приветствовать Фрэнка в «Челси» — теперь уже в роли главного тренера. Его познания в футболе уникальны.

Кроме того, он отлично понимает работу клуба, а прошлый сезон показал, что Лэмпард уже стал одним из самых перспективных молодых тренеров в мире.

Фрэнк — это символ нашего клуба. По нашему мнению, сейчас наступил идеальный момент для его возвращения в команду», — цитирует Грановскую официальный сайт «синих».

В издании Sunday Times появлялась информация о том, что Абрамович даже лично пообещал Лэмпарду, что не уволит его в течение двух первых сезонов на посту тренера.

Российский предприниматель известен тем, что быстро прощается с наставниками, которые не показывают достойного результата, либо не могут наладить контакт с командой. Даже такие известные тренеры, как Антонио Конте и Маурицио Сарри, были вынуждены покинуть клуб довольно скоро.

Однако Лэмпарду были даны соответствующие гарантии, и, возможно, именно это и убедило легенду клуба согласиться на такое рискованное предложение и покинуть «Дерби Каунти»,

где он мог бы в гораздо более спокойных условиях прогрессировать в качестве наставника и не испытывать постоянного давления огромной толпы болельщиков, как это будет в «Челси».

Но зачем же «синим» приглашать начинающего тренера и взваливать на него такую ответственность?

Во-первых, из-за нарушений при подписании несовершеннолетних игроков на «Челси» был наложен бан на два ближайших трансферных окна — клуб не сможет покупать новых футболистов летом 2019 года и зимой 2020-го.

Мало кто из именитых тренеров готов прийти в клуб, в состав которого даже нельзя внести изменения в ближайший год. А вот Лэмпард готов попробовать.

Во-вторых, активная текучка тренерских кадров не придает известным специалистам большого желания выбирать «Челси» (тем более что почти все из них уже работали с лондонцами в недавнем прошлом). Но дебютировавшего только в 2018 году специалиста это не смущает.

В-третьих, пример Зинедина Зидана, который без обширного тренерского опыта привел мадридский «Реал» к трем победам в Лиге чемпионов подряд, выглядит весьма вдохновляюще. Игровой стиль «сливочных» до сих пор сложно определить, и большая часть успехов команды достигается за счет индивидуальных качеств звезд команды, однако Зидан, обладающий статусом легенды, умеет мастерски мотивировать своих футболистов, что часто приводит к результату.

Лэмпард для игроков «Челси» будет не меньшим авторитетом, так что, если вдруг с правильным выбором тактики возникнут проблемы, то это можно будет компенсировать за счет харизмы и вдохновения.

Английская премьер-лига стартует 9 августа. У Лэмпарда есть два месяца, чтобы установить хорошие отношения с командой и провести полноценную предсезонную подготовку по своему плану.

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