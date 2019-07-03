«Было много неприятного»: грузинские регбисты сбежали из России

3 июля грузинские СМИ сообщили, что московский клуб «Слава», занимающий третье место в чемпионате России по регби, якобы исключил из своего состава двух грузинских игроков, которые публично выразили поддержку протестующим против России в Тбилиси.

Реваз Бродзели и Саба Илуридзе во время одного из матчей российского чемпионата после занесенной попытки синхронно закрыли один глаз рукой, выразив таким образом поддержку получившим ранения в столкновениях с полицией протестующим в столице Грузии.

Как сообщил портал On.ge, после этой акции руководство «Славы» приняло решение о расторжении контрактов со своими игроками, и те уже вернулись на родину.

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«Во время моего пребывания в России было много неприятных вещей, связанных с моей страной, и я выразил таким образом свою поддержку», – цитирует портал Илуридзе.

Однако позже в тот же день президент «Славы» Алексей Ниловский опроверг появившуюся информацию об отчислении грузинских регбистов из его команды, заявив, что контракт Бродзели и Илуридзе продолжают действовать.

«Контракты с игроками Илуридзе и Бродзели не разорваны. Они по-прежнему являются игроками клуба «Слава»,

– цитирует Ниловского Sputnik.ge.

А в Федерации регби России (ФРР) комментарии по этой ситуации давать отказались.

«Слава» после шести туров чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе четыре победы, одну ничью и одно поражение. Впереди находятся выигравший все шесть своих матчей «Спутник» и имеющий идентичную со «Славой» статистику побед, ничьих и поражений, но опережающий ее на два балла благодаря дополнительным показателям «Красный Яр».

Напомним, что протесты в Грузии начались в июне после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте, когда протестующих возмутило, что российский депутат занял место грузинского спикера.

В итоге протесты вылились в массовые беспорядки в Тбилиси, а недавно избранная президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook назвала Россию «врагом» и «оккупантом».

В результате президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете для российских компаний авиасообщения с Грузией с 8 июля, а также обязал до этого времени обеспечить возврат на родину российских туристов, находящихся на территории этой страны.

В итоге акции протеста докатились и до грузинских спортсменов. Большую известность приобрели действия футболистов «Торпедо» (Кутаиси), которые перед матчем 19-го тура национального чемпионата сфотографировались в футболках с надписью «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией».

В России выразили возмущение акцией грузинской команды, однако Международная футбольная федерация (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стали наказывать клуб, заявив, что это было сделано в соревновании, проходящем не под их эгидой.

Не стала выносить санкции против торпедовцев и Федерация футбола Грузии, в которой напротив поддержали поступок спортсменов.

«На данный момент, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция. Нам не поступало никаких заявок ни от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), ни от Международной футбольной федерации (ФИФА). Я также хочу лично подтвердить, что акция солидарности, в которой участвовали грузинские клубы на прошедшей неделе, полностью поддержана нами», — цитирует грузинское телевидение генерального секретаря ФФГ Давида Муджири, в свое время выступавшего в Российской Премьер-лиге за самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».

«Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента,

— отметил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, чьи слова приводит Sport24.

— Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА — футбол должен быть вне политики».

Не оставил без внимания ситуацию и президент РФС Александр Дюков, дававший пресс-конференцию по итогам заседания исполкома организации.

«Здесь нужно говорить о ситуации футбола Грузии в целом. У нас есть основания считать, что федерация нарушила принципы юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна на это отреагировать, — подчеркнул Дюков.

— В соответствии с уставом ФИФА федерации должны придерживаться принципа политического нейтралитета. Мы оцениваем эти действия как провокацию, поэтому рассматриваем возможность обратиться с претензией и просьбой разобраться в ФИФА.

Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. У многих есть свои политические позиции по различным вопросам. Если мы начнем использовать футбол для их продвижения, то очень скоро превратим этот вид спорта в одно большое политическое ток-шоу».

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