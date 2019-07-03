Хватит позориться и унижаться: Шараповой пора уходить

Российская теннисистка Мария Шарапова вновь всех огорчила. Если на поражение от бывшей первой ракетки мира во втором круге турнира в Мальорке Анжелики Кербер, несмотря на разгромный счет, болельщики и любители большого тенниса еще как-то могли закрыть глаза, то выступление россиянки на старте Уимблдона заставило не только схватиться за голову, но и признать уже очевидный факт — Шарапова не справляется со своим организмом, а потому ей стоит уйти из профессионального спорта.

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Начало матча первого круга Уимблдонского турнира складывался для уроженки Нягани удачно. Первый сет она уверенно выиграла со счетом 6:4, во второй партии вела 5:2, но умудрилась уступить на тай-брейке (4:7). Перед третьим сетом зазвонил тревожный звоночек, когда Шарапова вызвала на корт врача. Теннисистка почувствовала боль в левом запястье. Однако спустя пять минут после медицинского вмешательства продолжила матч. И, видимо, зря.

Шарапова начала проигрывать гейм за геймом и, уступая со счетом 0:5, решила досрочно завершить встречу, снявшись с соревнования прямо по ходу матча.

По итогам игры россиянка заявила, что пыталась найти в себе силы продолжить игру, однако травма принесла настолько сильный дискомфорт, что Мария была вынуждена отказаться.

«Боль пришла в конце второго сета. Это помешало мне и физически, и эмоционально. Если бы это произошло на другом турнире, то, возможно, я бы не играла вообще. Но это Уимблдон, а потому я старалась изо всех сил сделать все от меня зависящее», — приводит слова Шараповой Eurosport.

Обидный вылет с Уимблдона, что примечательно, пока не провоцирует теннисистку на уход из спорта. Шарапова намерена продолжить сезон и выступить на турнирах в Цинциннати и Канаде, а также на Открытом чемпионате США.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поддержал Марию, но вместе с этим выразил мнение, что спортсменка была попросту не готова к турниру в Великобритании.

«Перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Однако такой возможности у Шараповой не было. Уже в самом начале сезона она снялась с турнира в китайском Шэньчжэне во время четвертьфинального матча, а затем после поражения от Эшли Барти на Australian Open отказалась участвовать на турнире в Санкт-Петербурге, хотя там россиянку ждали по-особенному. Соперницей Марии должна была стать Дарья Касаткина, кого называют преемником Шараповой, однако звездная теннисистка снялась с соревнований из-за повреждения плеча. После этого россиянка пропустила шесть первенств. Причина одна и та же — травма.

С каждой неудачей мысль о том, что Шараповой настало время попрощаться с теннисом, приобретает новый вес. Конфуз на Уимблдоне этого веса прибавил еще в несколько раз.

Об этом уже не стесняются говорить не только болельщики и любители тенниса, но и эксперты. В частности, заслуженный тренер России Виктор Янчук сослался на то, что Шарапова не сможет подняться на былой уровень и достичь тех успехов, которые сделали ей имя, а также подчеркнул, что травма запястья может оказаться серьезнее, чем кажется, что в свою очередь негативно повлияет на подготовку к US Open.

«Время работает не на Машу. Ей надо задуматься, стоит ли дальше упираться. Травмы стали уже постоянным фактором. Маше уже 32 года, ее уже можно отнести к разряду ветеранов. Помимо решения проблемы травм нужно поддерживать функциональную подготовку. Лучше самой диктовать условия и бить, а травмы не позволяют Шараповой и этого делать. Считаю, что уходить надо достойно, пока у тебя хороший результат. Уступать второразрядным теннисисткам по разным причинам – это не дело», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

Говорят об этом и журналисты ведущих спортивных изданий России. Тот же «Чемпионат» выступил со статьей, в которой призвал Шарапову уйти из большого тенниса. Отклик появился практически мгновенно.

Известная российская теннисистка и победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Светлана Кузнецова в своем инстаграме разгневалась на заметку издания, обвинив ее автора в наезде на Марию.

«Где ваше уважение, хоть капля патриотизма и благодарность?! Кто вы такой, чтобы говорить, что делать великому спортсмену, да и просто давать советы?! Чего вы достигли в этой жизни такого, что даёт вам право писать такое? Где хоть капля поддержки человеку, который не опускает рук?! Человеку, кто сделал столько для спорта?» — написала Кузнецова.

Однако факты говорят об обратном — Шараповой действительно пора завязать со спортом. Особенно Марию тревожит плечо, которое она впервые травмировала еще в 2007 году. Тогда она была вынуждена пропустить целый грунтовый сезон, а также прошла курс реабилитации. Несмотря на длительное лечение, боль в области плеча не покинула Шарапову и только наоборот усиливалась. Тогда теннисистка задумалась об окончании карьеры, но не решилась. И, пожалуй, не зря, ведь в 2012 году впервые после повреждения она выиграла »Ролан Гаррос».

При этом Шарапова столкнулась с новыми, более серьезными проблемами. В марте 2016 года теннисистка созвала экстренную пресс-конференцию, в которой призналась в применении мельдония, ставшего тогда запрещенным препаратом и, соответственно, приравнивался к допингу. Из-за этого она получила двухгодичную дисквалификацию, во время которой была исключена из рейтинга WTA. Правда, срок отстранения впоследствии был сокращен до 15 месяцев: апелляция, поданная россиянкой, была частично удовлетворена.

В итоге первым после дисквалификации турниром для нее стал чемпионат в Штутгарте в апреле 2017 года, где Шарапова дошла до полуфинала и в борьбе за выход в решающий поединок проиграла француженке Кристине Младенович.

Затем теннисистка добилась разрешения на участие в турнирах в Мадриде и Риме, однако в Италии Мария вновь столкнулась с неудачей и из-за травмы бедра снялась во время матча второго круга.

По этой же причине она пропустила весь травяной сезон, хотя ей и предоставили специальное приглашение на турнир в Бирмингеме и квалификацию Уимблдона. Также Шарапова планировала выступить в американской серии на харде, но вновь отказалась от участия в первенства в Стэнфорде перед матчем с Лесей Цуренко, сославшись на травму левой руки.

Выйти на корт удалось только на US Open, где она дошла до четвертого круга, где проиграла латвийке Анастасии Севастовой, а затем выиграла свой первый турнир после дисквалификации, взяв золото в Тяньцзине. Вскоре россиянку вновь стала преследовать череда травм, и, таким образом, турнир в Мальорки стал единственным с тех пор, где она выступила полноценно.

Марии Шараповой уже 32 года. Пожалуй, теннисистке стоит задуматься над личной жизнью, а не о спорте. Любовь к теннису — это похвально и, наверное, делает честь самой Марии, которая не предпочитает сдаваться. Однако сейчас самое время это сделать, иначе впоследствии может быть только хуже. Постоянные травмы, очевидно, гробят организм, а регулярные отказы от участия в соревнованиях негативно влияют на репутацию и имидж.

Возможно, Шарапова опасается, что у нее может не сложиться жизнь вне спорта, но и это вряд ли может соответствовать действительности. Многочисленные рекламные контракты и собственный бизнес не мешают теннисистке зарабатывать немаленькие деньги, потому адаптироваться к новому стилю жизни у Марии должно получиться.

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