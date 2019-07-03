Домогательства нипочем? Скандальный тренер снова в сборной

2 июня в СМИ появилась информация о том, что тренер Сергей Тутмин, которого годом ранее обвинила в домогательствах 17-летняя биатлонистка, был привлечен к работе в качестве специалиста спортивной команды.

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Объясняться пришлось первому вице-президенту Союза биатлонистов России (СБР) Алексею Нуждову. Он отметил, что уголовное преследование в отношении Тутмина было завершено.

«Его не якобы, а уволили из Центра спортивной подготовки. Дело передали в Следственный комитет, но оно закончилось. Точную формулировку не скажу, но за отсутствием состава уголовного преступления.

По поводу должности в Федерации биатлона Московской области (ФБМО) — скорее всего, просто не убрали. У нас прошла отчетно-выборная конференция, был новый состав правления. Есть секретарь, протокол, там присутствовало порядка 70 человек — каждый может подтвердить, что у нас новый состав правления, новый вице-президент и новый председатель тренерского совета. В ФБМО Тутмина нет ни в каком статусе», — приводит слова функционера Sports.ru.

Нуждов также внес ясность в ситуацию с работой Тутмина на сборах почти сразу после инцидента, а также с его нынешней специализацией. Так, на сборах летом 2018-го был сын специалиста Егор, который тоже тренируется. Тутмин-старший был там не как тренер, а как отец вместе с женой и двумя маленькими детьми.

В СБР же Тутмин стал специалистом в спортивной команде на инженерно-технической должности. Он занимается обеспечением сборных команд: патроны, лыжероллеры, подготовка и закупка инвентаря.

«Он в этом хороший специалист, так почему ему не оказаться на этой должности?» — отметил Нуждов, добавив, что «секс-история» не может отобрать у человека права на работу.

В апреле 2018 года старший тренер Центра спортивной подготовки Московской области Сергей Тутмин был уволен с занимаемой должности после выступления в прессе 17-летней спортсменки. Девушка обвинила специалиста в сексуальных домогательствах.

В интервью «Советскому спорту» она рассказала подробности того, как тренер начал оказывать ей знаки внимания в сентябре 2017 года на тренировочной базе в Саранске, а затем отвел в комнату на «важный разговор» и предложил сделать массаж.

После отказа мужчина положил свою руку на ногу спортсменки, намекнув на готовность помочь ей пройти отбор в команду в обмен на услуги интимного характера.

«Как-то Тутмин при всех строго попросил к нему зайти. Я думала, что-то натворила. Зайдя к нему в комнату, услышала: «А почему ты в штанах? Ты должна была прийти в шортах. Иди, переодевайся». Я ответила, что буду одеваться так, как хочу я. В ответ он сказал, что я могу не приходить на собрание и вообще могу идти куда хочу.

Я ушла и переоделась, как он требовал. Он подошел, погладил меня по ногам», — призналась спортсменка.

Снова получив отказ, Тутмин, по словам потерпевшей, стал всячески ущемлять девушку, давал ей для работы на стрельбище патроны плохого качества. Лишь в марте она рассказала обо всем своей маме, причем для доказательства обвинений в вышестоящих инстанциях они сделали аудиозапись одного из разговоров с тренером.

«Тутмин не является прямым наставником дочери. Однако как старший тренер решает многие вопросы. Дочь я отдала в биатлон в 9–10 лет, это «поздний» вид спорта. Собственно, с тех времен она знакома с Тутминым. 17 лет Ане исполнилось в августе прошлого года. А случилось все в сентябре на сборах в Саранске. По словам дочери, Тутмин сделал непристойное предложение — речь шла о массаже. Замечу,

Тутмину 39 лет, он женат, воспитывает троих детей. Старшему сыну 20 лет»,

— приводил слова матери биатлонистки «МК».

Стоит отметить, что уже через месяц после инцидента Тутмин уже работал с несовершеннолетними спортсменами на сборах команды из Московской области.

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