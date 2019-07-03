«Он отвлекал нас от игры»: Месси набросился на арбитра

В Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» прошел первый полуфинал Кубка Америки — 2019 между хозяйкой турнира Бразилией и сборной Аргентины. Встреча двух заклятых соперников, называемая экспертами «скрытым» финалом, оправдала себя. Градус борьбы зашкаливал настолько, что судье несколько раз приходилось разнимать соперников.

В итоге, бразильцы оказались сильнее — 2:0. Сначала на 19-й минуте счет открыл нападающий Габриэл Жезус после передачи Роберто Фирмино. А уже на 71-й минуте сам Фирмино с передачи Жезуса поразил ворота аргентинцев.

После финального свистка гости не скрывали разочарования на своих лицах. «Альбиселесте» продлила свою антирекордную серию без титулов до 26 лет, а лидер бело-голубых Лионель Месси вновь покинул турнир сборных без трофея.

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К слову, форвард сборной Аргентины уже высказался о поражении, затронув вопрос неудачи, преследовавшей его команду.

«У нас были голевые моменты, мяч дважды попадал в каркас ворот, во вратарской было жарко. Нам не дали пару пенальти. Победить сегодня у нас не получилось», — цитирует Reuters Месси, который не обошел стороной и работу арбитра на суперматче.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» раскритиковал судью из Эквадора Родди Самбрано, указав на несколько спорных моментов встречи, которые рефери мог бы трактовать иначе.

«Бразильцы не играли лучше нас. Они быстро открыли счет, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти за фол на Агуэро. Судья показывал карточки за всякую ерунду и даже не собирался обратиться к VAR, это просто невероятно!

Так было весь матч. При малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и это очень отвлекало нас от игры. Согласен, нам нет оправданий, но нужно все проанализировать. Будем надеяться, что Южноамериканская конфедерация футбола что-нибудь предпримет по этому поводу.

Думаю, мы провели отличный матч. Мы сильно старались, и Бразилия не превосходила нас», – приводит слова Лео Goal.com.

Того же мнения относительно работы судейской команды придерживается и наставник сборной Аргентины Лионель Скалони. Специалист отметил, что именно его подопечные были достойны выхода в финал турнира.

«Один из наших игроков оказался на газоне, когда Бразилия забивала второй мяч. К тому же мы слышали свисток. Не буду обсуждать судейство, но оно мне не понравилось. Сборной, заслуживающей выхода в финал, была именно Аргентина. Мы сыграли как настоящая большая команда. У этих игроков есть настоящее и будущее в сборной», — уверен Скалони.

Куда более спокойно отнеся к поражению защитник «альбиселесте» Николас Тальяфико: игрок попытается извлечь максимум опыта из неудачи в полуфинале Кубка Америки.

«Они были более эффективными, у нас были моменты, мы не смогли их реализовать. Иногда играем хорошо, а иногда плохо. Пусть этот турнир послужит нам опытом, чтобы быть более сплоченными, чем когда-либо.

Нам надо расти. Думаю, это был хороший турнир, несмотря на проигрыш Бразилии», — цитирует Тальяфико твиттер сборной Аргентины.

А вот бразильцы не могут скрыть своего счастья. На глазах родных болельщиков «пентакампеоны» дошли до решающего матча турнира без поражений. До заветной цели осталось сделать один шаг.

Ставший «Игроком матча» в поединке с Аргентиной капитан сборной Бразилии Дани Алвес отметил полную сосредоточенность хозяев соревнований на финале.

«Многие критикуют нашу команду, но мы верим в тренеров, план и нашу работу. Полностью сосредоточены на деле. Сейчас пожинаем плоды каждодневного труда. Для достижения цели осталось сделать один шаг. Это нелегко, слабых команд больше нет»,

— приводит слова защитника Globo Esporte.

Стоит отметить, что в матче за золото Кубка Америки-2019 Бразилия встретится с победителем пары Чили — Перу. Соответственно, проигравший второй полуфинальной пары поспорит со сборной Аргентиной за бронзу.

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