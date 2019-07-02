«Отрабатывает контракт»: почему опозорилась Шарапова

Второй день на Уимблдоне, третьем турнира «Большого шлема» в сезоне, обернулся кошмаром для многих топовых теннисистов, которых считали одними из фаворитов турнира. Бесславно покинул соревнования австриец Доминик Тим, проиграв американцу Сэму Куэрри, а также представительница Испании Гарбинье Мугуруса — она уступила малоизвестной бразильянке Беатрис Аддад Майе.

Но самой большой сенсацией стал вылет россиянки Марии Шараповой. Получился он довольно трагичным.

Бывшая первая ракетка мира встречалась с француженкой Полин Пармантье. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) они находятся рядом — Шарапова занимает 80-ю строчку, а Пармантье располагается на восемь позиций ниже. Однако для россиянки это практически ничего не означало, поскольку свой рейтинг она потеряла потому, что долгое время лечилась и не принимала участие в соревнованиях, тогда как у Полин предыдущий сезон выдался лучшим в карьере.

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С первых минут стало ясно, что Шарапова должна забирать победу. Она хоть и допускала ошибки, но для Пармантье трава — не самое любимое покрытие. В последний раз она выигрывала сет в основной сетке Уимблдона в 2011 году.

Француженка предпочитает играть на харде и грунте, а также не отличается отменной выносливостью, поэтому у Шараповой было дополнительное преимущество.

Первый сет Мария уверенно выиграла со счетом 6:4, а во втором вела 5:2, но в одно мгновение все изменилось. Шарапова начала допускать ошибки практически в каждом моменте, проиграла три гейма подряд и в целом выглядела печально, благодаря чему Пармантье счет сравняла. Обиднее всего, что произошло это в тот момент, когда Шарапова находилась в одном мяче до победы.

В паузе опасения российских болельщиков подтвердились: у Марии новая травма. Она вызвала физиотерапевта и жаловалась на боль в кисти левой руки. Это прекрасно видела француженка, после чего стала подавать и бить под левую руку Шараповой. Россиянку это выбило из колеи как физически, так и психологически.

В один момент все дошло до того, что Шарапова взяла лишь два очка из 15 возможных за несколько геймов.

После второго вызова физиотерапевта Шараповой стало понятно, что играет она через боль. Лучше всего об этом говорило ее глаза, на которые накатывались слезы. Вероятнее всего, не столько от травмы, сколько от обиды. Чтобы не отдавать Пармантье чистую победу, перед решающим геймом она отказалась продолжать поединок, снявшись с турнира по медицинским показаниям.

Пармантье, кстати, выразила недоумение по поводу поступка Шараповой. По ее мнению, она повела себя не слишком достойно, поскольку якобы не смогла принять чистое поражение. Довольно странно слышать это от спортсменки, которая намеренно подавала сопернице мяч под травмированную руку, заставляя ее испытывать еще большую боль.

«Сниматься при счете 0:5 не очень красиво, но я ничего другого и не ожидала. Она могла сняться и раньше, потому что ей очевидно было больно. А при счете 0:5 я будто уже победила», — считает француженка, которая дошла до второго круга Уимблдона в четвертый раз в карьере.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что проблемы Шараповой связаны не только с травмой, но с психологией.

«Она получила травму левого запястья и весь третий сет забегала под право. Но вообще, тут еще проблемы с игровой психологией. Отсутствие практики турниров сказалось на нервной системе. Все же перед Уимблдоном надо было провести три-четыре турнира, чтобы войти в игровой ритм и тонус», — заявил он в беседе с ТАСС.

На пресс-конференции по окончании матча Шарапова объяснила, что ей помешала победить отнюдь не новая травма. Все дело в давно мучащем теннисистку повреждении плеча, из-за которого она лечилась последние месяцы. Оно и дало о себе знать по ходу второго сета.

«У меня был тендинит сухожилия в левом предплечье. Во втором сете это дало о себе знать. Очень редко я завершаю матч в его середине. Но это означает то, что было действительно больно», — приводит слова россиянки Metro.

Что примечательно, для Шараповой это был лишь второй матч на Уимблдоне за последние четыре года. Два розыгрыша она пропустила из-за допинговой дисквалификации, а в прошлом году уже в первом круге проиграла Виталии Дьяченко. Кроме того, она не участвовала в официальных турнирах с января. Правда, перед Уимблдоном она продуктивно выступили на тренировочном соревновании Mallorca Open, где уступила лишь Анжелике Кербер. Так или иначе, но черная полоса Марии, затянувшаяся уже на несколько лет, пока не убедила ее в необходимости завершать профессиональную карьеру.

«Это довольно тяжелая травма. Но я не хочу уходить из спорта. У каждого из нас есть работа. Я все еще горжусь тем, что здесь. Никогда не выбирала легкий путь, всегда работала и была сосредоточенной. Такие моменты трудны, но мне нравится то, что я делаю»,

— подчеркнула она.

Шараповой уже довольно давно советуют подумать об уходе из спорта, поскольку травмы и возраст дают о себе знать из раза в раз. Советский теннисист Александр Метревели выразил мнение, что она не может завершить карьеру, так как банально отрабатывает контракт.

«Шарапова не готова абсолютно, играет плохо, как выиграла в последний раз первенство Франции, после этого ни одного хорошего матча не сыграла. Стоит ли ей заканчивать? Это не меня, это ее надо спрашивать.

Она отрабатывает контракт, поэтому и играет, если это в принципе можно назвать игрой», — цитирует Метревели Sport24.

Примечателен и более печален для Шараповой сегодняшний матч тем, что ровно 15 лет назад она разнесла американку Серену Уильямс в финале Уимблдона. На тот момент россиянке было лишь 17 лет, однако после этого она не смогла даже близко подобраться к своему достижению.

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