Новый допинг: WADA накажет 300 россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что открыло 43 дела в отношении российских спортсменов после проверки полученных из московской антидопинговой лаборатории в 2019 году данных.

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Сообщается, что все дела были отправлены в международные спортивные федерации, которые должны еще раз перепроверить информацию и вынести соответствующие решения по каждому спортсмену, подозреваемому в нарушении антидопинговых правил.

Однако на этом проблемы российского спорта не заканчиваются. WADA сообщило на своем официальном сайте, что по итогам проверки полученных в Москве данных было выявлено 298 российских спортсменов с подозрительными пробами, а общее число подозрительных проб почти вдвое больше — 578.

Все эти случаи будут рассмотрены и разобраны в самом Всемирном антидопинговом агентстве и до конца 2019 года будут переданы в международные спортивные федерации.

Тревожные новости уже прокомментировал министр спорта России Павел Колобков, призвавший общественность не волноваться раньше времени.

«Российская сторона выполняет все договоренности. Мы тесно взаимодействуем с WADA и продолжим оказывать содействие экспертам, — рассказал чиновник в интервью «РИА Новости».

— Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов.

По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта».

Напомним, что предоставление данных московской антидопинговой лаборатории было одним из условий дорожной карты по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

20 сентября прошлого года исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах до фактического предоставления данных, что вызвало шквал критики со стороны иностранных спортсменов, журналистов и американских и британских спортивных функционеров.

Тем не менее Всемирное антидопинговое агентство сразу же прояснило, что для сохранения статуса российской стороне необходимо было до конца прошлого года предоставить экспертам WADA доступ к базе данных московской лаборатории, а также до 30 июня 2019 года передать на перепроверку все допинг-пробы из лаборатории, которые будут сочтены подозрительными.

Несмотря на заминку с предоставлением доступа к базе данных из-за того, что эксперты прибыли в Россию с не сертифицированным в нашей стране оборудованием, WADA не стало соблюдать формальности и в итоге получило полный доступ в начале 2019 года.

После выполнения своих условий российской стороной Всемирное антидопинговое агентство приступило к анализу полученной информации, чем занимается до сих пор.

Причем, когда появилась информация об открытии новых дел против российских спортсменов по итогам проверки, был растиражирован слух, что сборная нашей страны будет отстранена от Олимпийских Игр-2020 в Токио, однако в WADA его категорически опровергли.

Как заявили первые лица агентства, проблемы могут возникнуть только у конкретных спортсменов, а Олимпийский комитет России, РУСАДА и другие национальные организации наказаны дополнительно не будут, так как свою вину уже искупили.

Интересно, что 2 июля заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая председательствовала в французском Страсбурге на заседании Совета Европы по защите антидопинговых осведомителей.

«На первом заседании эксперты обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются антидопинговые организации в процессе работы с осведомителями. Группой было принято решение по созданию терминологии, единой для всех организаций, которые ведут работу по взаимодействию с осведомителями, — прокомментировали ТАСС это события в РУСАДА.

— Отдельное внимание будет уделено разработке методов, используемых в работе с осведомителями, и детализации отдельных этапов процесса защиты прав осведомителей. Также на заседании были обозначены направления для дальнейшей проработки и детализации членами группы».

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