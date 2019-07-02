Забыл про деньги: Зе Луиш сбежал из «Спартака»

Московский «Спартак» официально объявил о продаже своего кабо-вердианского нападающего Зе Луиша в португальский «Порту», который активно интересовался футболистом в нынешнее межсезонье.

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Изначально стороны никак не могли договориться по условиям сделки. «Порту» предлагал не более €7 млн, в то время как «Спартак» отказывался продавать игрока меньше чем за €10 млн, и в какой-то момент стало казаться, что сделка уже не состоится.

Однако после некоторого информационного затишься наступила развязка, и 2 июля сначала прошла информация об уходе нападающего, а затем последовало и официальное объявление.

Сам Зе Луиш на утренней тренировке в Австрии, где красно-белые участвуют в товарищеском турнире в рамках предсезонного сбора, попрощался с партнерами по команде и не смог при этом сдержать слез.

«Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь,

— приводит прощальные слова форварда официальный сайт десятикратных чемпионов России.

— Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так – простите. Спасибо всем и удачи!»

Прокомментировал продажу лучшего бомбардира команды прошлого сезона и новый генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, назвавший сделку крайне удачной для клуба.

«Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях. Во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у «Браги»,

— заявил функционер.

— Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской Премьер-лиге в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фэйр-плей.

При этом нам не нужно искать замену игроку – считаем, что позиция центрального нападающего укомплектована. Клуб продолжит работу на трансферном рынке – нам еще нужно усилиться к старту сезона».

По информации «СЭ» за переход нападающего «Порту» заплатит «Спартаку» €8,5 млн, но с учетом бонусов за результаты игрока в составе «драконов» московский клуб может получить от этой сделки более €10 млн, при этом куплен был Зе Луиш в свое время у португальской «Браги» за €6,5 млн.

Сам нападающий ради перехода в одну из сильнейших команд Португалии, постоянно выступающую в Лиге чемпионов, пошел на понижение зарплаты и будет получать теперь €2 млн в год, что на полмиллиона меньше его зарплаты в «Спартаке».

В прошлом сезоне Зе Луиш забил в чемпионате России по футболу десять мячей, став лучшим бомбардиром красно-белых и установив свой личный бомбардирский рекорд за сезон.

Всего за московский клуб форвард провел 109 матчей во всех турнирах, отметившись в них 35 голами и 25 результативными передачами. Вместе со «Спартаком» он выиграл в сезоне-2016/17 чемпионат страны, а после этого завоевал еще и Суперкубок России.

Что касается «Порту», то в прошлом сезоне португальский клуб занял в национальном чемпионате второе место, отстав от лиссабонской «Бенфики» на два очка и на 11 опередив другой столичный клуб – «Спортинг».

Благодаря этому «драконы» будут выступать в новом сезоне в Лиге чемпионов, являясь одним из самых стабильных и постоянных участников главного клубного турнира Европы.

В то же время сине-белые, еще не так давно доминировавшие на внутренней арене, выиграли только один национальный чемпионат за последние пять лет, и приобретение Зе Луиша сделано в том числе, чтобы исправить эту ситуацию.

Напомним, «Спартак» уже приобрел в нынешнее межсезонье нападающего – клуб оформил трансфер аргентинского форварда Эсекьеля Понсе, заплатив за него €3 млн итальянской «Роме», которая может получить еще столько же благодаря бонусной части сделки.

Последний сезон Понсе провел на правах аренды в греческом АЕКе, отметившись 16 голами в чемпионате Греции и заняв со своим клубом в нем второе место после ПАОКа, не пустившего «Спартак» в прошлом сезоне в групповую стадию Лиги чемпионов.

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