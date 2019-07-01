«Тюрьма ничему не научила»: Кокорин восстал против системы

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в течение ближайших десяти дней будут этапированы из СИЗО «Бутырка», в котором они провели девять месяцев, в колонию. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что 1 июля в СИЗО уже должен был поступить апелляционный приговор. Он также отметил, что обычно этап производится в выходные дни.

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Бушманов заявил, что способ перевозки заключенных остается неизвестным до самого конца, как и колонии, где они будут отбывать наказания.

Действительно, куда направят игроков, а также младшего брата Кокорина Кирилла и Александра Протасовицкого, неизвестно. Можно только сказать, что братья просили, чтобы их направили в одно место.

Как сообщается, ФСИН удовлетворила просьбу братьев и их родителей, однако пока никто не сообщил, в какую колонию их направят. Одним из возможных вариантов сам Александр назвал Белгородскую область, где прописан Кирилл.

При этом заместитель председателя Общественно-наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева заявила, что нельзя дать четкого ответа на вопрос, могут ли Кокорин и Мамаев оказаться в одном месте заключения.

«Сейчас нельзя четко ответить «да» или «нет». В ФСИН заявили, что постараются отправить их в одну колонию, но вопрос в том, как это происходит технически. Поступают заявки от определенных колоний, в которых освобождаются места. В одной колонии может быть два места, в другой – три. Теоретически можно подобрать колонию, которая может принять четверых человек, но нужно ведь учитывать еще и режим», — приводит ее слова «СЭ».

Бушманов заявил, что заместитель директора ФСИН Валерий Максименко не исключает вариант, в котором все четверо будут отбывать наказания в одну колонию.

«В принципе это очень разумное и правильное решение: по большому счету, если рассматривать вопрос об УДО, по-правильному надо делать это в отношении всех, чтобы если выходили, то выходили все вместе», — цитирует Бушманова «Чемпионат.com».

Сами футболисты на свой переезд смотрят с философской точки зрения. Они оба готовы к этапу и «сидят на сумках», как описал свое состояние Мамаев. Главный вопрос для них все тот же – куда направят.

Примечательно то, что Александр подчеркнул, что тюрьма его ничему не научила.

«Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была.

А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» — передает слова футболиста «МК».

На это высказывание отреагировала и Меркачева, которая частично согласилась со словами футболиста.

«Ну, посидели все четверо в изоляции. Лучше бы, как они сами говорили, занимались какими-то работами, дворы подметали, например. А так получается, что ребята просто проедали государственные деньги. Зачем? Кому от этого стало легче?» — поделилась она.

Она также рассказала, что сотрудники СИЗО предлагали остаться Кокорину и Мамаеву до конца срока, чтобы те работали спортивными тренерами и создали футбольную команду из несовершеннолетних заключенных. При этом Павел и Александр заявили, что никаких конкретных предложений не поступало.

Кокорин заявил, что не знает, чем будет заниматься в колонии. Да и выбор там не особо велик, по его словам. При этом он бы не смог работать швеей-мотористом.

«Я шить не умею. Но готов освоить новую профессию. Лучше бы учиться пошел. Хотелось бы на юриста или психолога», — поделился он.

Стоит отметить, что одной из основных проблем Александра в СИЗО было его здоровье. У него обострилась старая травма колена, которую затем усугубили врачи. Проводя процедуру электрофореза, они нанесли игроку серьезный ожог. Сам Кокорин отметил, что после вмешательства медиков не из СИЗО, ему стало лучше.

«Нога лучше. Полечили. Дважды вывозили, МРТ делали (в том числе спины), потом процедуры с применением магнитов, электродов... Топовые врачи занимались всем этим. Жить я точно буду, но хотелось бы и спорт не бросить после освобождения из-за ноги. Главное – врачи выяснили: жидкости в суставе не так много, как могло бы быть, и это очень хорошо», — сказал он.

Мамаев, у которого со здоровьем все в порядке, сразу выразил желание провести в колонии футбольный матч. В «Бутырке» Павел также организовал футбольный поединок и за два тайма сыграл за обе команды.

Примечательно, что игровая судьба Павла на свободе висит почти что на волоске – «Краснодар», футболистом которого он является, намерен расторгнуть контракт с игроком.

Согласно словам председателя палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктора Березова, первое заседание по расторжению контракта будет проведено до конца июля.

Футболист также подчеркнул, что очень хочет выйти по условно-досрочному освобождению (УДО), потому что соскучился по своим близким.

«Гадать смысла нет. Но хотелось бы выйти по УДО, чтобы пораньше домой. Соскучился по родным. Хорошо, что сейчас в большой камере, ребята интересные, подбадривают. Жалко с ними расставаться будет. Но, надеюсь, все они скоро тоже окажутся на свободе», — заключил Павел.

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