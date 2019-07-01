Не нужны в Европе: что стало с Россией, обыгравшей испанцев

Чемпионат мира — главное футбольное событие четырехлетия. Это не самый качественный футбол с командной точки зрения, поскольку сборные не имеют возможности изо дня в день оттачивать тактику и взаимодействие, как клубы, но в то же время это квинтэссенция труда футболистов, битвы за свою страну, единение с народом.

На домашнем чемпионате мира сборной России удалось совершить, казалось бы, невозможное: команда под руководством Станислава Черчесова в 1/8 финала прошла грозную испанскую сборную.

По ходу той встречи Россия оказалась в положении догоняющей стороны, однако благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти отыгралась еще в первом тайме, после чего испанцы безуспешно давили в оставшееся время и так и не смогли больше пробить Игоря Акинфеева, который стал еще и героем послемачтевой серии одиннадцатиметровых, отразив два удара и выведя нашу команду в четвертьфинал.

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Футбольный мундиаль — это еще и большая ярмарка, после которой часто оформляются большие сделки на трансферном рынке. Так происходит уже на протяжении нескольких десятилетий. Особенно интересно посмотреть, что стало с карьерами российских футболистов, которые участвовали в том чемпионате мира.

30 миллионов за Головина

Единственным игроком сборной России, который после домашнего ЧМ отправился в зарубежный клуб, стал полузащитник московского ЦСКА Александр Головин.

Слухи о его возможном отъезде за рубеж поползли еще до старта мирового форума, а яркая игра Головина и гол со штрафного в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0) только усилили их циркуляцию.

В итоге в борьбу с претендовавшим на полузащитника армейцев изначально итальянским «Ювентусом» включились английский «Челси» и французский «Монако», и именно последний эту гонку выиграл.

Итоговое решение осталось за самим Головиным, который рассудил, что в Лиге 1 он лучше адаптируется к европейскому футболу, а в «Монако» получит стабильную игровую практику, чего наверняка не было бы в «Челси» и «Юве».

В целом так и вышло. Головин был безоговорочным игроком стартового состава монегасков. На счету Александра 30 матчей в чемпионате Франции в прошлом сезоне, три гола и столько же голевых передач.

При этом сам «Монако» из претенедента на как минимум место в Лиге чемпионов превратился в борца за выживание и едва спасся от вылета из Лиги 1, а болельщики неоднократно критиковали трансфер россиянина за 30 млн евро, заплаченных за него клубом.

Впрочем, в самом «Монако» Головиным довольны, главный тренер Леонарду Жардим верит в него и называть этот переход провалом пока слишком рано. Многое станет ясно уже по ходу нового сезона. Подождем.

Сменили клубы

Кроме Головина, из прошлогоднего созыва сборной сменили клубы лишь четыре человека, причем двое сделали это уже зимой. Только Федор Смолов и Денис Черышев оказались в новых командах после мундиаля.

Для Смолова то лето стало разочарование. Он ехал на чемпионат мира в качестве лучшего российского бомбардира РПЛ на протяжении трех последних сезонов и безоговорочного стартового форварда, но в итоге осел в запасе после неудачной игры с Саудовской Аравией, где был заменен по ходу матча.

Вышедший на поле Артем Дзюба сразу забил и забрал себе место в основе, лидерство в команде и любовь болельщиков.

Смолов не справился с той ситуацией и не смог себя проявить, выходя на замены по ходу турнира, что он делал в каждом из оставшихся матчей. Более того, нападающий еще и успел стать антигероем.

Если в послематчевой серии с испанцами он свой удар реализовал, то против Хорватии в четвертьфинале решил исполнить одиннадцатиметровый «паненкой», и Даниэль Субашич сделал во многом ключевой сейв.

После чемпионата мира на Смолова обрушился настоящий вал фанатской критики, а сам футболист, открыто говоривший о мечтах продолжить карьеру за границей, вынужден был забыть об этом.

Не особенно нужен Федор оказался и «Краснодару», который был рад продать его в московский «Локомотив». «Железнодорожники» выложили за игрока порядка 8 млн евро, но вряд ли вложение на данный момент окупилось.

За «Локо» в РПЛ Смолов провел 22 матча, но забил всего шесть раз и еще дважды ассистировал партнерам. «Локомотив» в минувшем сезоне утралтил чемпионский титул, бездарно вылетел из Лиги чемпионов на групповой стадии, но выиграл Кубок России, хотя и в этом турнире Смолов не блеснул.

Черышев тем летом ушел из «Вильярреала» в «Валенсию», причем сделка была оформлена как аренда. Денис был одним из героев мундиаля, отличившись на нем четырежды, но в новом сезоне столкнулся с проблемами.

Фанаты «Валенсии» долго не принимали российского вингера, но тот все же смог преодолеть эту нелюбовь и помог бело-черным квалифицироваться в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Испании, хоть и не сыграл в финале из-за травмы.

На днях «Валенсия» договорилась с «Вильярреалом» о выкупе Черышева на постоянной основе, на что потратила 5 млн евро, хотя по условиям договора опция выкупа составляла на три миллиона больше.

Зимние трансферы

Зимой команды сменили Александр Самедов и Федор Кудряшов. Полузащитник «Спартака» сделал это не совсем по своей воле.

Ветеран оказался не нужен новому наставнику красно-белых Олегу Кононову, хотя и при Массимо Каррере после чемпионата мира играл немного. В итоге вторую часть чемпионата Самедов провел в самарских «Крыльях Советов», помог им не вылететь, а после сезона объявил о завершении карьеры.

Куда интереснее ситуация с Кудряшовым. Защитник отыграл полгода в казанском «Рубине», но из-за задержек зарплаты беспрепятственно расторг с клубом контракт и подписал соглашение с турецким «Истанбулом», который на тот момент уверенно лидировал в Суперлиге.

Начало карьеры в Стамбуле у опытного россиянина вышло прекрасным — гол в дебютном же матче и потом еще четыре игры в стартовом составе без замен.

Однако после мартовских игр сборной России, где Кудряшов также отыграл полностью обе встречи квалификации к Евро-2020, он осел в запасе «Истанбула» на пять игр. Правда, его команда выиграла только одну из них и позволила «Галатасараю» отыграть огромный отрыв.

В последних трех турах Кудряшов вернулся в состав, но после победы над «Анкарагюджю» было дерби как раз с «Галатасараем» (1:2), в котором клуб россиянина проиграл чемпионский титул.

По окончании сезона стороны решили расстаться, и теперь Федор ищет новую команду. Он уже не смог договориться по условиям контракта с московским «Спартаком», воспитанником которого является, а теперь им интересуются «Ахмат» и «Зенит».

Что с остальными

Больше команды никто из игроков той сборной не менял. Закончил свою игровую карьеру сразу после чемпионата мира матерый Сергей Игнашевич, за сборную больше не играют Юрий Жирков и Игорь Акинфеев, а все остальные остаются в обойме главной команды страны.

Периодически трансферные слухи по поводу отъезда в европейские чемпионаты топ-5 появляются в отношении братьев Миранчуков из «Локомотива», за год превратившихся в важных для национальной команды игроков, котируются в Европе Роман Зобнин и Илья Кутепов.

Главный футболист страны прямо сейчас Артем Дзюба, выиграв чемпионский титул с «Зенитом», вроде бы собрался в Англлийскую премьер-лигу и согласен даже не на топ-команду.

Для этого форвард даже заключил договор с агентсткой фирмой Жорже Мендеша, чьим клиентом в том числе является сам Криштиану Роналду, однако пока воз там же, где был, а Дзюба на сборах с «Зенитом».

Надо констатировать, что какой бы ни была исторической и важной победа сборной России над Испанией, толчка для развития карьер российским футболистам она не дала.

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