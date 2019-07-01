Праздник без Медведевой: как Загитова зажигает в Японии

В Японии проходит тур ледового шоу Dreams on ice 2019, участие в котором принимают сразу четыре воспитанницы Этери Тутберидзе: бывшие юниорки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, которые начнут новый сезон уже на взрослом уровне, а также олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова.

До этого Загитова уже каталась в другом японском шоу Fantasy On Ice, однако три других подопечных Тутберидзе заграничными коммерческими поездками избалованы не были. И сейчас, судя по социальным сетям девушек, путешествие выходит действительно сказочным.

Реклама

В том числе и для Загитовой, потому что свои гастроли закончила Евгения Медведева, благодаря чему ей удалось избавиться от постоянных сравнений с ученицей Брайана Орсера, преследовавших ее даже в Японии.

В Японии Загитова, Косторная, Трусова и Щербакова показали свои номера из прошлого сезона с небольшими изменениями. Однако сложные технические моменты, включая тройные и четверные прыжки, девушки исключать не стали, показав японской публике весь арсенал. Кстати, болельщики из России, которым удалось посмотреть шоу, отмечают, что трио бывших юниорок серьезно прибавило в артистичности.

На взрослом уровне по этому компоненту они многим по-прежнему проигрывают, поэтому шоу – отличная возможность подтянуть свои навыки. В конце концов, Александра и Анна специализируются на квадах, которыми владеют считанные единицы фигуристок, поэтому все ждали от них именно прыжковой части.

Шоу состояло как из показа индивидуальных номер, так и экспериментальных моментов. В финале представления, например, все спортсмены выступили на одном льду. Трусова и Щербакова под аплодисменты зрителей в унисон прыгнули тройной лутц, а завершился массовый прокат движением рук вверх, что напомнило фирменный жест музыканта Фредди Меркьюри. Была такая задумка или нет, но получилось эффектно.

Загитовой в силу возраста доверили более смелые эксперименты.

В нежном номере она выступила в паре с двукратным чемпионом мира Нейтаном Ченом, изображая влюбленную пару.

Поклонники обладательницы золотой медали Игр-2018 восхитились чувственностью и эмоциями, которые показал дуэт. Единственным недочетом организаторов стало то, что костюмы Алины и Чена по стилю совсем не подходили друг к другу, поэтому полной гармонии не получилось.

Но Загитова поистине захватила публику. Японские зрители подмечали ее прекрасное чувство напарника, зрелое катание и умение работать с трибунами. Само шоу, по мнению фанатов. Кажется, месячные гастроли Stars on Ice даром не прошли.

Помимо участия в шоу участники также получили массу эмоций от культурной программы. Российские фигуристы пообщались с коллегами из других стран, прогулялись по Японии, получили подарки и массу эмоций.

Девушкам провели фотосессию в традиционном японском наряде — юката.

Это летнее повседневное хлопчатобумажное, льняное или пеньковое кимоно без подкладки. Чаще всего разрисовано цветами. На наших девушках смотрелось очень симпатично.





Как казалось, Загитова чувствует себя очень комфортно вдали от дома, хотя, как рассказала Елизавета Туктамышева, еще месяц назад она скромничала на Stars on Ice.

«Сначала Алина Загитова немного стеснялась, и я пыталась ей помочь. В конце все было хорошо, она со всеми общалась. Сатоко Мияхара — замечательная девушка. Мы много общались с ней, а также со Стефаном Ламбьелем и Денисом Васильевым»,

— приводит слова Туктамышевой Golden Skate.

Подтверждением тому ролик из подтрибунного помещения ледового дворца, на котором Загитова и Трусова разминаются с теннисными мячами, бросая их друг другу в быстром темпе. Все это сопровождается смехом, а проходящие мимо люди улыбаются. Подготовка к предстоящему сезону стартует уже совсем скоро, поэтому наши фигуристы наслаждаются последними приятными моментами.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».