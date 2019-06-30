Турнир аристократов: старт Уимблдона. LIVE

Напомним, что в преддверии Уимблдона произошел небольшой конфликт. Все дело в том, что Роджер Федерер стал вторым посеянным, а Рафаэль Надаль, несмотря на то, что занимает второе место в рейтинге, стал только третьим номером на турнире. Из-за этого путь испанца к трофею заметно усложнялся. Впоследствии жеребьевка все расставила на свои места — Надаль оказался в нижней половине сетки, поэтому с фаворитом турнира, Новаком Джоковичем, не встретится вплоть до финала.