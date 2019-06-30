Турнир аристократов: старт Уимблдона. LIVE

Напомним, что в преддверии Уимблдона произошел небольшой конфликт. Все дело в том, что Роджер Федерер стал вторым посеянным, а Рафаэль Надаль, несмотря на то, что занимает второе место в рейтинге, стал только третьим номером на турнире. Из-за этого путь испанца к трофею заметно усложнялся. Впоследствии жеребьевка все расставила на свои места — Надаль оказался в нижней половине сетки, поэтому с фаворитом турнира, Новаком Джоковичем, не встретится вплоть до финала.
В преддверии старта 133-го розыгрыша Уимблдона рассказали о самых громких скандалах, случавшихся на турнире.
В борьбу на турнире сегодня также вступят Наоми Осака, Каролина Плишкова, Стэн Вавринка, Новак Джокович, Симона Халеп, Винус Уильямс, Александр Зверев и многие другие. Расписание топовых матчей:
Чжу Линь (Китай) — Плишкова (Чехия) — 15.00; Халеп (Румыния) — Александар Саснович (Белоруссия) — 15.00; Юлия Путинцева (Казахстан) — Осака (Япония) — 17.00; Винус Уильямс (США) — Кори Гауфф (США) — 18.30; Вавринка (Швейцария) — Рубен Бемельманс (Бельгия) — 13.05; Иржи Веселы (Чехия) — Александр Зверев (Германия) — 16.30; Джокович (Сербия) — Филипп Кольшрайбер (Германия) — 15.00;
Сегодня состоятся матчи первого круга в мужском и женском соревнованиях. Среди россиян в борьбу вступят Карен Хачанов, Даниил Медведев, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Расписание матчей наших теннисистов:
Гаспарян — Анна-Лема Фридзам (Германия) — 13.05 (здесь и далее — московское время); Хачанов — Квон Сон У (Южная Корея) — 14.30; Потапова — Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — 16.30; Кудерметова — Исалин Бонавентюр (Бельгия) — 16.30; Медведев — Паоло Лоренци (Италия) — 16.30; Айла Томлянович (Австралия) — Касаткина — 18.30;
Добрый день, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию дня первого круга Уимблдона.