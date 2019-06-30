На глазах у Путина: закрытие Европейских игр в Минске. LIVE

Трансляция
С конца
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20:00
Ну и, конечно же, важнейшими гостями мероприятия будут президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.
19:50
Сегодня на церемонии закрытия будут выступать такие артисты: Николай Басков, Tesla Boy, группа IOWA и другие.
19:40
Церемония еще не началась, но настроение у подтягивающихся к стадиону зрителей отменное. И анимация работает как надо.
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19:30
Собираются зрители на трибунах, готовится церемония, которая обещает быть красочной.
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19:10
Церемония начнется в 19:30 по московскому времени.
19:00
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция церемония закрытия Европейских игр в Минске.