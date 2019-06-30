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На глазах у Путина: закрытие Европейских игр в Минске. LIVE

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Европейских игр в Минске

В Минске проходит церемония закрытия Европейских игр — 2019, на которой присутствует президент России Владимир Путин. «Газета.Ru» следит за событиями заключительного мероприятия Европиады в режиме онлайн.
Трансляция
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20:00

Ну и, конечно же, важнейшими гостями мероприятия будут президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин.

19:50

Сегодня на церемонии закрытия будут выступать такие артисты: Николай Басков, Tesla Boy, группа IOWA и другие.

19:40

Церемония еще не началась, но настроение у подтягивающихся к стадиону зрителей отменное. И анимация работает как надо.

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19:30

Собираются зрители на трибунах, готовится церемония, которая обещает быть красочной.

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19:10

Церемония начнется в 19:30 по московскому времени.

19:00

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция церемония закрытия Европейских игр в Минске.