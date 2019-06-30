Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева

История романа Юлии Евтух и футболиста «Краснодара» Павел Мамаев довольна обыденна: пара познакомилась в ночном клубе, вместе молодые люди пробыли почти пять лет.

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До этого года девушка не рассказывала о подробностях жизни с известным спортсменом, однако резонансная история с арестом экс-возлюбленного и форварда «Зенита» Александра Кокорина спровоцировали Евтух на откровенный разговор с журналистами.

Юлия уверяет, что произошедшее с Мамаевым объяснить очень просто: игрока подкосили слава и деньги.

«Он не выдержал испытания славой и большими деньгами. Поначалу парень был со мной совсем другим — заботливым, внимательным и набожным. В съемной квартире, где он жил с родителями и старшей сестрой, всюду были развешаны иконы, а на прикроватной тумбочке лежала Библия.

Больших заработков тогда у Павла не было — карьера ведь только начиналась. Меня он в тот период покорял своей настойчивостью и красивыми ухаживаниями», — приводит слова Евтух Starhit.

Однако вскоре карьера Мамаева пошла в гору: к успехам на футбольном поле добавились крупные суммы на банковском счете. Футболист начал ни в чем себе не отказывать: машина, одежда и развлечения – все стало доступно молодому спортсмену. Который, по словам Евтух, на глазах стал меняться.

«Я помню, как он зашел в магазин брендовой одежды, бросил на стол пачку денег: «Хочу крутые шмотки. На все!

Однажды собрались на какой-то вечеринке с футболистами и их женами. Мамаев стал привычно хвалиться брендовыми шмотками. Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: «Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб», — вспоминает Юля.

Девушка добавляет, что Павел стал завсегдатаем стрип-баров и ночных клубов, куда он наведывался с лучшим другом Александром Кокориным. А за разгульным образом жизни последовали и измены.

«Я ждала его дома, куда он возвращался под утро и без денег. Потом знакомые стали рассказывать, что видели Мамаева с другой. Но я никого не слушала, считала своего мужчину самым верным, пока не убедилась в обратном.

После недельного отсутствия я обнаружила на полу в квартире черные волосы. Зашла в ванную — на шампунях, маслах все крышечки открыты, духи наполовину использованы. Тогда он сознался: мол, да, с ним жила девушка», — рассказала Юля, простившая футболиста за неверность.

Как казалось Евтух, отношения наладились: молодые люди помирились и даже начали задумываться о свадьбе. Но предложенный Павлом брачный договор свел разговоры о браке на нет и вскоре по инициативе Мамаева пара рассталась.

«Он просто отправил сообщение, в котором предложил разойтись. Уже через две недели с ним в квартире жила другая девушка», — отмечает Юлия, добавляя, что

несколько лет, даже после женитьбы и рождения дочери, Мамаев продолжал ей писать нежные смс.

К слову, нынешняя супруга Мамаева Алана (искренне поддерживающая супруга во время его заключения) также неоднократно жаловалась на неверность мужа: по словам модели, Павел поддерживал контакт с любовницей из Вильнюса, а также состоял в интимной близости с Викторией Боней. Сама телеведущая, однако, сразу опровергла обвинения жены футболиста.

Стоит отметить, что 13 июня Московский городской суд рассмотрел апелляцию Кокорина и Мамаева.

Обвинение брату Александра Кокорина Кириллу переквалифицировали со 116 статьи на 115 (часть 2) УК РФ. Сроки же лишения свободы игроков остались без изменений. Апелляция была их последним шансом на освобождение: в начале мая 2019 года братья Кокорины, Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий получили реальные сроки, до последнего заседания они находились в СИЗО.

Напомним, что в октябре прошлого года футболисты в нетрезвом состоянии стали участниками конфликтов с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком. Братья Кокорины осуждены на полтора года лишения свободы, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев.

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