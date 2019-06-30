Гран-при Австрии: Квят гонится за Леклером. LIVE

Леклер выглядит фаворитом, потому что «Феррари» здесь буквально уничтожает всех соперников на прямых, везя им по полсекунды на круге. При этом Шарль единственный из группы претендентов на подиум, кто стартует на софте. Все остальные выбрали медиум и уже успели назвать стратегию «Феррари» рискованной. Будет у Леклера один или два пит-стопа? И если один, то не умрут ли его шины в конце первого отрезка, что может загубить гонку? Хэмилтон, Ферстаппен и Боттас наверняка поедут с одной остановкой.