Гран-при Австрии: Квят гонится за Леклером. LIVE

В боксах Хюлькенберг, успевший подняться на седьмое место. Квят пока 16-й — опередил Стролла!
Кими вернулся на трассу 15-м, позади Албона, но впереди Грожана.
Феттель, кстати, уже прошел Гасли. А еще тут Райкконен в боксах.
Вот как выглядят лучшие круги гонки на данный момент.
Теперь в боксах и лидирующий Леклер. Пока что его Хэмилтон и Феттель прошли.
Боттас и Феттель одновременно заехали в боксы, первыми из лидирующей группы. Финн вернулся четвертым, у немца возникли проблемы, и он вообще только восьмым вернулся на данный момент.
Комфортно лидирующий Леклер спрашивает, когда ему можно надавить, чтобы установить лучший круг? Пока он принадлежит Феттелю.
Ну наконец! Квят прошел Расселла. На 17-м месте Даниил уже.
Магнуссен наказан за то, что стартовал с позиции ближе чем должен был. Проехал немного свою стартовую позицию после прогревочного круга.
Норрис снова атакует и проходит Райкконена! И теперь пытается прессинговать финна Гасли на «Ред Булл».
За борьбу на старте Магнуссен наказан проездом по пит-лейн! Жесткий штраф.
Топ-10 пока во все том же порядке, но Райкконен рубится с Норрисом.
Магнуссен отправляется в боксы. После классной вчерашней квалификации он провалил старт и в итоге первым отправился на смену резины (ставит медиум). Откатывается Кевин на последнюю позицию, Квят соответственно поднимается на 18-ю.
Албон проходит и Магнуссена! Но тут же датчанин успешно контратакует!
Грожан прошел Албона в борьбе за 16-е место, но партнер Квята по команде отыграл позицию. Но борьба продолжается. А Квят никак не может подобраться к Расселлу!
Ферстаппен атакует и проходит Райкконена! Все, первая пятерка приобрела ожидаемый вид.
Положение в топ-10 после девяти кругов:
1. Леклер, 2. Боттас, 3. Хэмилтон, 4. Феттель, 5. Райкконен, 6. Ферстаппен, 7. Норрис, 8. Гасли, 9. Джовинацци, 10. Перес.
Ферстаппен прошел Норриса и выбрался на шестую позицию. Пятым катит по-прежнему Райкконен.
Прорывается наверх Феттель, которого неудача с машиной в квалификации не сломила. Уже четвертый Себ. Впереди только Хэмилтон, Боттас и возглавляющий гонку партнер по команде Леклер.
Что происходит вообще? Стартовавший с пит-лейна Расселл догнал пелотон и прошел сначала своего партнера по «Уильямсу» Роберта Кубицу, а затем и обошедшего поляка ранее Квята!
Феттель поднялся на шестое место, Ферстаппен едет седьмым. Квят провалил старт и откатился аж на 19-е место. Позади только вчерашний обидчик Расселл.
Норрис атакует на протяжении трех поворотов в борьбе за третье место Хэмилтона, но чемпион отбивается, и в итоге сам Норрис пропускает Райкконена! Вот это старт!
Старт! Ферстаппен провалился на старте и пропустил много машин! Леклер сохранил лидерство.
«Феррари» не побеждала в Австрии с 2003 года, когда выиграл Михаэль Шумахер! Последнюю гонку выиграл Макс Ферстаппен на «Ред Булл». До того четырежды подряд первенствовали «Мерседесы», но Хэмилтон выиграл только в 2016.
Пилоты отправились на прогревочный круг. Никто не заглох.
Леклер выглядит фаворитом, потому что «Феррари» здесь буквально уничтожает всех соперников на прямых, везя им по полсекунды на круге. При этом Шарль единственный из группы претендентов на подиум, кто стартует на софте. Все остальные выбрали медиум и уже успели назвать стратегию «Феррари» рискованной. Будет у Леклера один или два пит-стопа? И если один, то не умрут ли его шины в конце первого отрезка, что может загубить гонку? Хэмилтон, Ферстаппен и Боттас наверняка поедут с одной остановкой.
Вот как выглядит стартовый порядок в Австрии сегодня:
1. Шарль Леклер («Феррари») 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)* 5. Ландо Норрис («Макларен») 6. Кими Райкконен («Альфа Ромео») 7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») 8. Пьер Гасли («Ред Булл») 9. Себастьян Феттель («Феррари») 10. Кевин Магнуссен («Хаас»)** 11. Ромен Грожан («Хаас») 12. Даниэль Риккардо («Рено») 13. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») 14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») 15. Даниил Квят («Торо Россо») 16. Роберт Кубица («Уильямс») 17. Нико Хюлькенберг («Рено»)*** 18. Алекс Албон («Торо Россо»)**** 19. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)**** 20. Джордж Расселл («Уильямс»)***** * – Хэмилтон потеряет три позиции на старте Гран-при за блокировку Райкконена в квалификации
** – Магнуссен получил штраф в пять позиций после замены коробки передач
*** – Хюлькенберг потеряет десять мест на старте за замену элементов силовой установки
**** – Албон и Сайнс стартуют с последних мест на решетке после полной замены силовых установок
***** – Расселл получил штраф в три позиции за блокировку Квята и стартует с пит-лейн после смены спецификации переднего антикрыла
Крайне неудачно все сложилось для Даниила Квята. Российскому пилоту «Торо Россо» откровенно не повезло. Его заблокировал на быстром круге в первом сегменте в предпоследнем повороте Джордж Расселл на «мертвом» «Уильямсе». В итоге Даня, шедший с опережением 15-го места на 0,5 секунды, не смог улучшить свое время и не попал во второй сегмент, а ведь мог бы претендовать в Австрии, по собственным словам, даже на третий. Но стартовать он будет не 18-м, а 15-м, так как много кто получил штрафы за смены деталей или даже всей силовой установки.
Вчерашняя квалификация получилась драматичной и событийной. Победу в ней одержал Шарль Леклер на «Феррари». Для молодого монегаска это второй поул в сезоне и в карьере. А вот его партнер по команде Себастьян Феттель не смог претендовать на высокие места, так как его машина сломалась после второго сегмента. В итоге вторым стал Льюис Хэмилтон, но действующий чемпион мира и лидер этого сезона получил штраф в три позиции за блокировку Кими Райкконена в первом сегменте, а потому будет стартовать четвертым (квалифицировавшийся пятым Кевин Магнуссен получил штраф в пять позиций из-за замены коробки передач.
Начало заезда — в 16:10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители автогонок! Следим за развитием гонки Формулы-1 на Гран-при Австрии.