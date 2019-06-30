Слезы Уругвая: Суарес — за бортом Кубка Америки

На стадионе «Арена Фонте-Нова» в бразильском Салвадоре был сыгран последний четвертьфинальный матч Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу, ставший настоящим украшением всего турнира.

В основное время команды не сумели порадовать болельщиков забитыми мячами – 0:0. Хотя мяч трижды влетал в ворота перуанцев после ударов Хиорхьяна де Арраскаета, Эдинсона Кавани и Луиса Суареса, в итоге все три гола были отменены из-за офсайда. В случае второго и третьего незасчитанных результативных ударов арбитр Вилтон Сампайо даже прибегнул к помощи видеоповтора.

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Так или иначе, удача, которая была рядом со сборной Перу в течение основного времени встречи не подвела номинальных гостей и в серии послематчевых пенальти (5:4). В составе Перу с 11-метровой отметки были точны форварды Хосе Паоло Герреро и Рауль Руидиас, полузащитники Йосимар Йотун и Эдисон Флорес, а также защитник Луис Адвинкула. У Уругвая били безошибочно форварды Эдинсон Кавани и Кристиан Стуани, а также полузащитники Родриго Бентанкур и Лукас Торрейра.

Единственным промахнувшимся стал лидер «небесно-голубых», форвард «Барселоны» Луис Суарес (это первый неточный пенальти для 32-летнего уругвайца с ноября 2016 года), после матча сначала не сумевший сдержать слез от горечи поражения, а затем посетовавший на неудачу, преследовавшую его коллектив на протяжении всего четвертьфинала.

«Уругвай проиграл по пенальти, это несправедливо. Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые не реализовали. Я привык сталкиваться с трудными ситуациями. Со мной это происходит не в первый раз, но нужно поднять голову и идти дальше. Партнеры меня поддержали в трудный момент – когда ты расстроен, тебе трудно, но чтобы встать и идти дальше, нужна поддержка.

Критика — это норма не только для меня, но и для команды, тренера. У нас есть игроки высокого качества, и мы будем продолжать расти», — цитирует Суареса Futbol.com.uy.

Своего экс-партнера по «Барселоне» сразу поддержал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар.

«Поднимайся, большой брат. Я люблю тебя, друг», — написал Неймар в инстаграме.

Не мог скрыть разочарования от итогового результата и наставник сборной Уругвая Оскар Табарес. Специалист заметил, что соперники пытались замедлить игру и не рисковали, что и помогло им дотерпеть до серии пенальти.

«Это огромное разочарование для сборной Уругвая. Мы хотели победить и показать свою игру. Нужно принять поражение и поздравить сборную Перу, потому что они не сделали ничего, что противоречило бы правилам. Они пытались замедлить игру и не рисковали»,

— приводит слова тренера Newsgroove.

А вот победителей не упустил возможность поздравить полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан — перуанец из-за травмы колена не сумел поехать на турнир.

«Горжусь своей бандой», — написал футболист «железнодорожников» в инстаграме.

Стоит отметить, что теперь Перу сыграет в полуфинале Кубка Америки с действующим чемпионом турнира, командой Чили. В другом же матче 1/2 финала произойдет встреча принципиальных соперников Аргентины и Бразилии, который называется экспертами «скрытым финалом».

Для партнера Суареса по «Барселоне» Лионеля Месси это будет самое сложное испытание на турнире: хозяева форума по праву считаются фаворитом соревнований, а для Лео неудача в полуфинале может стать окончательной точкой в истории его карьеры в футболке национальной команды.

Сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» надеется на лучшее, перед важнейшей встречей 3 июля нахваливая своих соотечественников.

«У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств. Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены», — уверен Месси.

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