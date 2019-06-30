Тяжелая рубка: Нганну против дос Сантоса в UFC. LIVE

Бенавидез — видный ветеран UFC, дерется в промоушене с 2011 года, а начал карьеру в далеком 2006-м. За это время наработал рекорд 27-5. Формига (23-5) в свое время был претендентом на титул, но на топ-уровень так и не вышел. Джозеф и Жуссьер уже встречались между собой — в 2013-м американец нокаутировал Формигу уже в первом раунде. Посмотрим, что получится сегодня.