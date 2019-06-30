Тяжелая рубка: Нганну против дос Сантоса в UFC. LIVE

Пока у нас небольшой перерыв. Кстати, главные хедлайнеры вечера уже прибыли на арену.
Бенавидез — видный ветеран UFC, дерется в промоушене с 2011 года, а начал карьеру в далеком 2006-м. За это время наработал рекорд 27-5. Формига (23-5) в свое время был претендентом на титул, но на топ-уровень так и не вышел. Джозеф и Жуссьер уже встречались между собой — в 2013-м американец нокаутировал Формигу уже в первом раунде. Посмотрим, что получится сегодня.
Следующими в клетку выйдут легковесы Джозеф Бенавидез и Жуссьер Формига. И их, в отличие от предыдущих бойцов, публика знает, хотя оба они пока вне топ-15 дивизиона.
Мощнейший старт Алонзо в UFC. Начало от Крейга, кстати, было уверенным. Но, как это обычно бывает, в полутяжелом весе все решает один удар. Пол ошибся при заходе на хай-кик, а Менифилд его удачно поймал.
ВАУ! За минуту до конца первого раунда Менифилд ударом в челюсть свалил соперника на канвас и добил еще пятью ударами. Тяжелейший нокаут.
Стартовал первый бой главного карда! Смотрим.
У Менфилда, кстати, весь профессиональный рекорд построен на досрочных победах. Он сегодня фаворит.
Крейг и Менифилд подерутся в рамка противостояния в полутяжелом весе. Оба они не входят в рейтинг топ-15, однако сегодняшняя победа может позволить этого добиться. У шотландца 11 побед и три поражения, а вот американец пока остается непобедимым — восемь победа.
Предварительный кард порадовал вот такими крутыми моментами. Надеемся, что и мейн ивент не подведет.
В главном карде также пройдут следующие бои: Пол Крейг – Алонзо Менифилд Джозеф Бенавидез – Жуссьер Формига Демиан Майа – Энтони Рокко Мартин Винс Пичел – Русвельт Робертс Дрю Добер – Марко Поло Рейес
В американском Миннеаполисе проходит вечер боев UFC on ESPN 3, главным поединком которого является супербой Фрэнсиса Нганну с Джуниором дос Сантосом.