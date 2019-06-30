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Тяжелая рубка: Нганну против дос Сантоса в UFC. LIVE

Онлайн-трансляция боя Нганну — дос Сантос на UFC on ESPN 3

В американском Миннеаполисе проходит вечер боев UFC on ESPN 3. Главным событием турнира является поединок Фрэнсиса Нганну с Джуниором дос Сантосом. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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04:40

Пока у нас небольшой перерыв. Кстати, главные хедлайнеры вечера уже прибыли на арену.

04:35

Бенавидез — видный ветеран UFC, дерется в промоушене с 2011 года, а начал карьеру в далеком 2006-м. За это время наработал рекорд 27-5. Формига (23-5) в свое время был претендентом на титул, но на топ-уровень так и не вышел. Джозеф и Жуссьер уже встречались между собой — в 2013-м американец нокаутировал Формигу уже в первом раунде. Посмотрим, что получится сегодня.

04:30

Следующими в клетку выйдут легковесы Джозеф Бенавидез и Жуссьер Формига. И их, в отличие от предыдущих бойцов, публика знает, хотя оба они пока вне топ-15 дивизиона.

04:25

Мощнейший старт Алонзо в UFC. Начало от Крейга, кстати, было уверенным. Но, как это обычно бывает, в полутяжелом весе все решает один удар. Пол ошибся при заходе на хай-кик, а Менифилд его удачно поймал.

04:21

ВАУ! За минуту до конца первого раунда Менифилд ударом в челюсть свалил соперника на канвас и добил еще пятью ударами. Тяжелейший нокаут.

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04:18

Стартовал первый бой главного карда! Смотрим.

04:15

У Менфилда, кстати, весь профессиональный рекорд построен на досрочных победах. Он сегодня фаворит.

04:10

Крейг и Менифилд подерутся в рамка противостояния в полутяжелом весе. Оба они не входят в рейтинг топ-15, однако сегодняшняя победа может позволить этого добиться. У шотландца 11 побед и три поражения, а вот американец пока остается непобедимым — восемь победа.

04:00

Предварительный кард порадовал вот такими крутыми моментами. Надеемся, что и мейн ивент не подведет.

03:55

В главном карде также пройдут следующие бои: Пол Крейг – Алонзо Менифилд Джозеф Бенавидез – Жуссьер Формига Демиан Майа – Энтони Рокко Мартин Винс Пичел – Русвельт Робертс Дрю Добер – Марко Поло Рейес

03:50

В американском Миннеаполисе проходит вечер боев UFC on ESPN 3, главным поединком которого является супербой Фрэнсиса Нганну с Джуниором дос Сантосом.