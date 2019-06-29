«Не нужен этот хрусталь»: зачем «Валенсия» купила Черышева

Испанская «Валенсия» завершила сделку по приобретению российского полузащитника Дениса Черышева, выступавшего за эту команду в прошлом сезоне на правах аренды.

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При этом до последнего времени казалось, что трансфер находится под вопросом, поскольку «лос чес» ранее отказались активировать опцию выкупа игрока, которая составляла 8 млн евро и действовала до конца мая.

На деле же это решение было не отказом от услуг футболиста, а частью стратегии по его полноценному приобретению. Во время переговоров с «Вильярреалом», которому Черышев принадлежал, руководству валенсийцев удалось сбить цену до 5 млн евро, что стало в первую очередь возможным благодаря травматичности игрока.

«Я рад, Лига чемпионов – очередной вызов, Марселино верит в меня»,

— кратко прокомментировал оформление сделки сам российский футболист.

В прошлом сезоне Черышев провел в чемпионате Испании рекордные для себя 27 матчей, 19 раз появившись на поле в стартовом составе и набрав 2+2 по системе «гол+пас».

Во всех турнирах на счету хавбека 41 матч за бело-черных, в которых он отличился четырежды, а еще пять раз ассистировал партнерам по команде.

Сам по себе сезон получился для Черышева трудным. Это было уже второе его пришествие в стан «Валенсии». Ранее он отыграл там на правах аренды вторую половину сезона-2015/16, но из-за двух неприятных повреждений принял участие только в семи встречах Ла лиги, забив, правда, три мяча.

Однако болельщики на «Месталье» были крайне недовольны травматичностью игрока и даже скандировали «такой хрусталь нам не нужен», а сам футболист из-за пребывания в лазарете пропустил Евро-2016.

Придя в нынешнем сезоне в «Валенсию» в аренду на полноценный сезон, россиянин столкнулся к настороженным, а местами даже враждебным отношением болельщиков клуба. Поначалу дела у команды складывались не лучшим образом, а фанаты свистели в адрес Дениса.

Однако постепенно Черышев смог переломить ситуацию и стал одним из важных игроков ротации команды, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны блестящего вингера сборной Португалии Гонсалу Гедеша и юного, но очень талантливого 18-летнего корейца Ли.

Во многом Черышеву помогло доверие наставника Марселино Гарсии Тораля, который и был инициатором приглашения полузащитника, так как успешно работал с ним еще в «Вильярреале».

«Мы давно знакомы, всегда верил в меня, помог в «Вильярреале»: у меня были травмы, но он все равно взял меня в команду, то же самое в «Валенсии». Мы с ним оба с севера Испании, но он давно живет здесь (сначала Вильярреал, теперь Валенсия), астурийского акцента у него нет. У меня тоже нет акцента: по-русски вот есть, а по-испански нет, — рассказывал Денис весной в интервью Sports.ru.

— Главный поступок Марселино – последний, когда меня освистывали. Перед игрой с «Вильярреалом» он вызвал меня в кабинет, мы 40 минут поговорили. Сказал: «Не переживай, я в тебя верю, все будет хорошо». И на следующий день я забиваю «Вильярреалу», мы выигрываем 3:0. Действительно, нужна была эта поддержка, и он мне ее дал».

Очевидно, главный тренер продолжает рассчитывать на полузащитника, а для менджмента «Валенсии» сделка получилась весьма удачной, ведь удалось сбить цену за игрока, который в последнем сезоне обошелся без серьезных повреждений, несмотря на собственную репутацию.

Черышев-младший является сыном экс-нападающего сборной России Дмитрия Черышева, долгое время выступавшего в Испании за хихонский «Спортинг», а ныне работающего тренером в «Нижнем Новогороде».

Денис является воспитанником мадридского «Реала», где он три года выступал за вторую команду и поднялся с «Кастильей» из третьего дивизиона в Сегунду, где в чемпионате-2012/13 отметился 11 забитыми мячами в 34-х матчах.

Сезон-2013/14 он на правах аренды провел в «Севилье», но из-за тяжелой травмы принял участие только в четырех поединках Примеры, после чего в следующем году был арендован уже «Вильярреалом».

Кампания-2014/15 вышла для него по-настоящему удачной, и за 26 матчей в чемпионате в составе «Желтой подводной лодки» Черышев отметился статистикой 4+11.

После этого игрока вернул мадридский «Реал», в составе которого он провел первую половину следующего сезона, однако, поскольку являлся дублером Криштиану Роналду, в чемпионате сыграл всего дважды (отметившись голевым пасом).

Курьезный и во многом роковой для карьеры игрока в «королевском клубе» эпизод случился в Кубке Испании. Из-за участия Дениса в матче с «Кадисом», которому он даже забил гол, «Реалу» было записано поставившее крест на надеждах на трофей техническое поражение, так как россиянин должен был отбыть дисквалификацию, полученную в последней игре Кубка Испании за «Вильярреал» в предыдущем сезоне.

В итоге «Реал» из-за этой истории обиделся и на «Вильярреал», и на самого игрока, отказавшись продавать его «желтым» и сдав в ту самую аренду в «Валенсию» на полгода.

Тем не менее Черышев все же перешел в «подводную лодку» на постоянной основе следующим летом, причем потратил «Вильярреал» на его приобретение 7 млн евро.

За два года в команде Денис провел из-за повреждений в чемпионате только 35 встреч, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами, в свете чего расстались с ним в «Вильярреале» без особых сожалений.

Напомним, что Черышев является действующим игроком сборной России, за которую провел 22 матча, отметившись девятью голами, и одним из героев прошлогоднего домашнего чемпионата мира.

Тогда, выйдя на замену в матче открытия с Саудовской Аравией (5:0) по ходу первого тайма из-за травмы Алана Дзагоева, полузащитник отметился дублем и больше не выпадал из основного состава.

Черышев отличился и в следующей игре против Египта (3:1), а затем забил в четвертьфинале супергол в ворота Хорватии, открыв счет. Правда, соперники сравняли счет еще в первом тайме, а уже в дополнительное время даже вышли вперед, после чего Марио Фернандес восстановил равновесие.

Денис реализовал свой послематчевый одиннадцатиметровый, но победить команде Станислава Черчесова это не помогло, и дальше пошли хорваты.

Переход в «Валенсию» на постоянной основе должен стать для российского футболиста действительно отличным шагом вперед, ведь его команда будет выступать в групповой стадии Лиги чемпионов, а также как победитель Кубка Испании сыграет в Суперкубке страны с «Барселоной», которую и одолела в финале (его Денис пропустил из-за повреждения).

Кроме того, национальной сборной предстоят в этом году решающие матчи отборочного цикла к Евро-2020, а следующим летом состоится и сам турнир, в котором полузащитник рассчитывает быть одним из лидеров России.

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