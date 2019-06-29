Семейные разборки Авериных: как Арина обыграла Дину

Арина Аверина стала победительницей многоборья в индивидуальной программе на чемпионате России по художественной гимнастике. Она блестяще продемонстрировала все четыре вида упражнений — с булавой, с мячом, с лентой и с обручем — и обошла свою сестру Дину более чем на четыре очка. За свою программу гимнастка получила 93,800 балла.

Во всех выступлениях Арина смогла обойтись без серьезных ошибок и недочетов.

Первой она показала программу с обручем, которую судьи оценили в 23,300. Следующие упражнения с мячом дались ей еще лучше, что позволило набрать ровно 24 балла. 24,200 Аверина получила за выступление с булавами. Самую маленькую оценку — 22,300 балла — судьи поставили ей за программу с лентой.

Реклама

Стоит отметить, что Арина впервые стала обладательницей золотой награды в личном многоборье на национальном чемпионате. Она является трехкратной чемпионкой мира, семь раз она забирала золотые медали европейских первенств.

Дина Аверина завоевала второе место, однако ее упражнения не всегда были безупречными.

Она несколько раз допускала серьезные ошибки, которые приводили к снижению оценки. В конечном итоге судьи оценили ее выступление в 89.400 баллов.

За упражнения с обручем и булавами судьи поставили Дине больше 23-х баллов — 23,100 и 23,300 соответственно. С мячом Аверина допустила несколько досадных ошибок, в том числе и упустила его за пределы ковра. Она захотела взять другой, запасной, но не успела из-за того, что музыка уже подошла к концу. По ее лицу было видно, как сильно она разочарована этой неудачей, которую судьи оценили всего в 21.050. Хотя стоит отметить, что арбитры еще отнеслись к ее выступлению вполне лояльно.

Программа с лентой получилась у Дины красивой и эффектной, но она допустила несколько помарок, которые не позволили ей набрать больше 21,950 балла.

Стоит отметить, что на результате Дины могло сказаться ее участие в Европейских играх, которые сейчас проходят в Минске. Аверина во второй день соревнований по художественной гимнастике выиграла два золота в индивидуальных упражнениях, а также завоевала серебро и бронзу. Она стала первой в упражнениях с обручем и лентой, оказалась на втором месте в программе с булавами и на третьем с мячом.

Тройку лидеров замкнула Карина Кузнецова, которая в сумме набрала 84,350 балла. Самую высокую оценку — 22,000 — она получила за упражнения с обручем. Худший результат, по мнению судей, она показала в программе с мячом — 20,350. А затем ее оценки распределились следующим образом: за булавы — 21,500, за ленту — 20,500.

До последнего на третье место претендовала еще одна гимнастка — Екатерина Селезнева. Однако она допустила несколько достаточно грубых ошибок в упражнениях с мячом — снаряд выскальзывал у нее из рук. Судьи снизили за это оценки очень прилично и поставили ей всего 17,950 баллов. Такой провал вдвойне обиден, потому что для бронзы спортсменке не хватило всего лишь 0,050 балла.

В индивидуальном многоборье принимала участие также член сборной России по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), чемпионкой мира в упражнении с лентой (2018), трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019), чемпионкой России в индивидуальном многоборье (2016), бронзовым призером в многоборье чемпионата России (2014).

Однако Александра совершала слишком много ошибок в каждом упражнении, что не позволило ей бороться за попадание не то что в тройку лидеров, она не вошла даже в пятерку лучших гимнасток!

Солдатова заняла всего лишь девятое место, набрав 79,050 балла.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице летних видов спорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».