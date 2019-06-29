«Болельщики отстанут»: Глушаков сбежал в «Ахмат»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков стал игроком грозненского «Ахмата». Об этом стало известно 29 июня, и в этот же день игрок должен прибыть в расположение команды, которая уже проводит предсезонные сборы в Австрии.

Соглашение футболиста и клуба из столицы Чечни рассчитано на один год, при этом в контракте прописана опция продления еще на один сезон.

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Зарплата Дениса в грозненском клубе составит чуть менее €1 млн в год. Также Глушаков сможет получать различные бонусы за выполнение определенных задач.

«Ахмат» уже поприветствовал игрока на своей официальной странице в твиттере.

Денис Глушаков перешёл в «Ахмат». Клуб и футболист подписали контракт по схеме «1+1». Футболист прибудет в субботу в Австрию на учебно-тренировочный сбор команды и начнёт подготовку к сезону. Добро пожаловать в «Ахмат», Денис! pic.twitter.com/SpmoL2ec8z — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 29 июня 2019 г.

Также о переходе Глушакова рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, который опубликовал в своем инстаграме пост, посвященный этому трансферу.

«Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высокопрофессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России.

Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого все, от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!» — написал Кадыров в инстаграме.

Примечательно, что после этого трансфера Глушаков даже поставил себе на профиль в инстаграме снимок с Кадыровым.

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев, говоря о переходе футболиста в стан грозненского клуба, отметил, что Глушаков будет играть под руководством одного из лучших тренеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) — Рашида Рахимова. Также он поделился мнением о том, что полузащитнику будет психологически легче показать свои лучшие качества, поскольку он больше не будет испытывать такого колоссального давления, как в московской команде.

«Глушаков попадает к хорошему тренеру, потому что Рахимов, на мой взгляд, один из лучших наставников сейчас. Кроме того, Денис едет в одну из самых боевых команд РПЛ, дурака не валяющих при таком руководителе республики.

Глушаков теперь будет играть с Олегом Ивановым в центре поля — складывается связка из двух умных и хороших футболистов.

Да и поспокойнее ему там будет, потому что болельщики отстанут. Самое главное то, что самому Денису именно это спокойствие сейчас и нужно. И любое поражение в «Ахмате» не будет рассматриваться как трагедия всей жизни, как это в «Спартаке» происходит. Я думаю, это нормальный совершенно вариант, который он принял», — сказал Ловчев в интервью Sport24.

Последний сезон в «Спартаке» выдался для Глушакова крайне непростым. Осенью футболист вместе с защитником Андреем Ещенко был отправлен в дубль команды из-за конфликта с итальянским специалистом Массимо Каррерой, который на тот момент был главным тренером красно-белых. Игроки поставили лайки под постом известного спартаковского болельщика — актера Дмитрия Назарова, в котором он раскритиковал работу наставника «Спартака».

Оба футболиста оправдывались тем, что оценку «нравится» поставили случайно, не вчитываясь в текст сообщения. Однако эти объяснения не устроили Карреру, и некоторое время Глушаков и Ещенко играли за молодежную команду «Спартака».

В основу они вернулись, когда на пост главного тренера в декабре 2018 года пришел Олег Кононов. Каррера был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды (к примеру, команда не смогла выйти из группы в Лиге Европы), а временно исполняющий обязанности Рауль Рианчо также не продержался на своем посту долго.

После увольнения Карреры многие болельщики перестали принимать своего капитана с радушием. На матчах Глушаков подвергался сильной критике от организованной группы фанатов, которые готовили оскорбительные баннеры и кричалки. Дошло до того, что полузащитника обвиняли в том, что это именно он «слил» Карреру, послужив причиной его увольнения.

Стоит отметить, что уход итальянского специалиста многие фанаты считали большой потерей, ведь именно он в сезоне-2016/17 привел «Спартак» к такому долгожданному чемпионству.

Той же осенью 2018 года Глушаков оказался замешан еще в одном скандале, на сей раз личного характера. За разводом футболиста с супругой Дарьей, которая якобы застала своего мужа в бане с проститутками, многие следили, как за сериалом, ведь там было все — интриги, предательства, борьба за детей и алименты. Денис также обвинил свою вторую половину в измене.

Однако только на словесных обвинениях все не закончилось. В СМИ появлялась информация от адвокатов Дарьи о том, что Глушаков якобы пытался вывести со своего счета деньги, чтобы не делить их при разводе. Также сообщалось, что он будто бы хотел переписать свой загородный дом, в строительстве которого Дарья также принимала участие, на свою мать. У него не вышло ни первое, ни второе.

Нельзя также не вспомнить, что в сеть попали аудиосообщения Глушакова, на которых слышно, как он угрожает жене, а также говорит, что перейдет в грозненский клуб, чтобы платить ей как можно меньше алиментов на детей.

Конец этой истории был поставлен в начале февраля, когда суд развел чету Глушаковых. Согласно решению, две дочери остались жить с матерью, а их отец должен выплачивать треть от своей заработной платы в качестве алиментов, а также дополнительно 100 тыс. рублей в месяц на содержание супруги до того, как дочери достигнут совершеннолетия.

Об истории с угрозами вспомнил известный спортивный журналист Василий Уткин, который также провел в своем телеграме параллель между карьерами Глушакова и российского бойца ММА Александра Емельяненко, постоянно попадающего во множество скандальных историй.

«Я совершенно не удивлен переходом Дениса Глушакова (прости, если что!) в «Ахмат». Ведь прежде в этот клуб уже перешел Александр Емельяненко. В своем виде спорта, разумеется.

Понятия не имею, есть ли тут причинно-следственная связь, но параллель сюжетов (а мы, беллетристы, этим питаемся) налицо. Я с огромным интересом ожидаю нового сезона Дениса (прости, пожалуйста) и «Ахмата», — написал Уткин.

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