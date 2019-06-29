Бразильское испытание: что ждет Месси в полуфинале Кубка Америки

На легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро Аргентина не без труда одолела Венесуэлу в рамках четвертьфинала Кубка Америки — 2019.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Сначала нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес умопомрачительным ударом пяткой открыл счет на 10-й минуте матча, а затем уже полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо удвоил преимущество бело-голубых.

Что касается капитана и лидера «альбиселесте» Лионеля Месси, то он перед матчем удивил футбольное сообщество тем… что вместе с партнерами по команде исполнил национальный гимн. Знаменателен этот случай тем, что произошло это впервые с момента начала выступлений за национальную команду. Сам Месси достаточно жестко аргументировал свою позицию.

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«Меня злят люди, которые критикуют за все, совершенно не думая, даже за то, что я не пою гимн страны. Я не пою и не буду это делать перед матчами. Мне не нужно его петь, чтобы прочувствовать важность момента. Мой приоритет — выиграть трофей со сборной», — признавался в 2015 году аргентинец, которому после матча с Венесуэлой было о чем поразмышлять.

«Думаю, что наша команда действовала довольно надежно. Это очень сложный турнир, где каждый может победить каждого. Мы полностью контролировали игру, в обороне у нас не было проблем. На этих полях действительно сложно играть, они в плохом состоянии. Это не способствует высокому качеству футбола.

Мы не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить, и ждали возможности быстро выйти в контратаку», - цитировала пресс-служба сборной Аргентины Месси.

К слову, после вдохновенного пения результативными действиями на поле лидер отметиться не сумел. Однако в преддверии важнейших матчей для сборной именно на Лео (не знающего вкус больших побед с национальной командой) возлагается наибольшая ответственность за результат: разговоры о большом влиянии пятикратного обладателя «Золотого мяча» на формирование состава не прекращаются, а значит в случае вылета с турнира критики станет еще больше.

За своего звездного одноклубника даже пришлось вступиться форварду «Барселоны» и сборной Уругвая Луису Суаресу. Нападающий отметил, что Лео никогда не навязывал тренерскому штабу свое мнение относительно игроков и составов на предстоящие матчи.

«В «Барселоне» Месси не говорит ни слова. Ни о тренере, ни об игроке, ничего. Уверен, в сборной Аргентины то же самое. Были тренеры, которые спрашивали его о чем-то, но он отвечал: «Нет, не спрашивайте у меня ничего, принимайте решение самостоятельно».

Мы много говорим об этих вещах, и, конечно, это обижает его как человека. Он гордится тем, что хочет показать, что может продолжать играть в сборной и не сдаваться. Он будет продолжать идти, пока не выиграет что-то», – цитирует Суареса Goal.com.

Так или иначе, Месси и компании предстоит самое сложное испытание на турнире: в полуфинал Кубка Америки Аргентина сыграет с хозяйкой форума Бразилией, ранее по пенальти одолевшей Парагвай.

О «скрытом финале» уже успел поразмышлять сам Лео: он уверен, что в матчах такого накала попросту не может быть фаворитов, но домашняя публика будет на стороне соперника — это явно сыграет не на руку Аргентине.

«У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств. Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены. Трудно сказать, кто будет фаворитом в нашем противостоянии и вообще на Кубке Америки. Они хозяева, их будут поддерживать болельщики.

Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, мы идем рука об руку», — надеется на лучшее Месси.

Матч Бразилия – Аргентина пройдет 3 июля в Белу-Оризонти на стадионе «Минейрао». Начало — в 3:30 по московскому времени.

Стоит отметить, что в других четвертьфиналах Колумбия в серии послематчевых 11-метровых ударов уступила Чили, а Уругваю и Перу только предстоит разыграть последнюю путевку в полуфинал.

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