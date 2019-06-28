Украина и Грузия в нокауте? Россияне рвутся в финал. LIVE

Ну что ж, болгарин Даниэль Асенов становится первым финалистом в мужском боксерском турнире. Трибуны посвистывают. Бой получился очень плотным. Три из пяти арбитров отдали победу Яфаи, причем один судья вообще все три раунда записал на счет британца. У всех остальных разница была в один раунд, и в трех записках сильнее был Асенов!