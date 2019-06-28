Украина и Грузия в нокауте? Россияне рвутся в финал. LIVE

Тонакян выбрасывает очень мощные удары все-таки. Начал работать по корпусу активнее и стремится к нокауту.
Забирает первый раунд Карен. Отличная защита у него.
Поинтереснее смотрится армянский спортсмен, выбрасывает много размашистых ударов. Белорус боксирует короткими очередями, но практически все по блоку.
Настает время следующей весовой категории — до 60 кг. Здесь в полуфинале белорус Дмитрий Асанов сразится с представителем Армении Карен Тонаканян.
Да, испанец Габриэль Эскобар выходит в финал, где сразится с болгарином Даниэлем Асеновым. Здесь опять было раздельное решение, но итальянцу отдал победу только арбитр из Белоруссии, четыре других судьи определили победителем испанца.
Закончили бой. Эскобар провел его в атакующей манере, и хотя первый раунд, скорее, проиграл, то два следующих должен был выиграть.
Довольно интересно и интенсивно проходит бой испанца с итальянцем. Все решит третий раунд.
Теперь второй полуфинал: итальянец Каппаи против испанца Эскобара Маскуньи.
Ну что ж, болгарин Даниэль Асенов становится первым финалистом в мужском боксерском турнире. Трибуны посвистывают. Бой получился очень плотным. Три из пяти арбитров отдали победу Яфаи, причем один судья вообще все три раунда записал на счет британца. У всех остальных разница была в один раунд, и в трех записках сильнее был Асенов!
А тем временем начинаются мужские полуфиналы. Сначала пойдет легчайший вес — категория до 52 кг. Здесь, правда, российских боксеров мы не увидим. Наши ребята пойдут в более тяжелых категориях — 60, 69 и до 91 кг. Начинают болгарин Асенов и британец Яфаи.
Пока мы ожидаем боев мужчин, свои полуфиналы проводят женщины. Так, россиянка Дарья Абрамова проиграла в категории до 57 кг ирландской спортсменке Микаэле Уолш и завоевала бронзовую награду Европейских игр.
До этой стадии дошли несколько российских боксеров, и некоторых из них ожидают сегодня весьма интересные поединки. Так, Харитон Агрба встретится с украинцем Евгением Барабановым в полусреднем весе (до 69 кг), а Габил Мамедов поспорит за выход в финал с грузином Отаром Ераносяном в легкой весовой категории (до 60 кг).
Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции полуфиналов боксерского турнира на Европейских играх в Минске.