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Украина и Грузия в нокауте? Россияне рвутся в финал. LIVE

Онлайн-трансляция боксерского поединка россиянина и украинца на Европиаде

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На Европейских играх в Минске проходят полуфинальные поединки по боксу. Россиянин Харитон Агрба встречается с украинцем Евгением Барабановым в полусреднем весе (до 69 кг), а его соотечественник Габил Мамедов бьется с грузином Отаром Ераносяном в легкой категории (до 60 кг). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединков.
Трансляция
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15:51

Тонакян выбрасывает очень мощные удары все-таки. Начал работать по корпусу активнее и стремится к нокауту.

15:49

Забирает первый раунд Карен. Отличная защита у него.

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15:47

Поинтереснее смотрится армянский спортсмен, выбрасывает много размашистых ударов. Белорус боксирует короткими очередями, но практически все по блоку.

15:45

Настает время следующей весовой категории — до 60 кг. Здесь в полуфинале белорус Дмитрий Асанов сразится с представителем Армении Карен Тонаканян.

15:42

Да, испанец Габриэль Эскобар выходит в финал, где сразится с болгарином Даниэлем Асеновым. Здесь опять было раздельное решение, но итальянцу отдал победу только арбитр из Белоруссии, четыре других судьи определили победителем испанца.

15:40

Закончили бой. Эскобар провел его в атакующей манере, и хотя первый раунд, скорее, проиграл, то два следующих должен был выиграть.

15:34

Довольно интересно и интенсивно проходит бой испанца с итальянцем. Все решит третий раунд.

15:27

Теперь второй полуфинал: итальянец Каппаи против испанца Эскобара Маскуньи.

15:23

Ну что ж, болгарин Даниэль Асенов становится первым финалистом в мужском боксерском турнире. Трибуны посвистывают. Бой получился очень плотным. Три из пяти арбитров отдали победу Яфаи, причем один судья вообще все три раунда записал на счет британца. У всех остальных разница была в один раунд, и в трех записках сильнее был Асенов!

15:15

А тем временем начинаются мужские полуфиналы. Сначала пойдет легчайший вес — категория до 52 кг. Здесь, правда, российских боксеров мы не увидим. Наши ребята пойдут в более тяжелых категориях — 60, 69 и до 91 кг. Начинают болгарин Асенов и британец Яфаи.

15:10

Пока мы ожидаем боев мужчин, свои полуфиналы проводят женщины. Так, россиянка Дарья Абрамова проиграла в категории до 57 кг ирландской спортсменке Микаэле Уолш и завоевала бронзовую награду Европейских игр.

15:05

До этой стадии дошли несколько российских боксеров, и некоторых из них ожидают сегодня весьма интересные поединки. Так, Харитон Агрба встретится с украинцем Евгением Барабановым в полусреднем весе (до 69 кг), а Габил Мамедов поспорит за выход в финал с грузином Отаром Ераносяном в легкой весовой категории (до 60 кг).

15:00

Добрый день, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции полуфиналов боксерского турнира на Европейских играх в Минске.