Бил и изменял: Памела Андерсон унижена звездой футбола

Американская актриса и топ-модель Памела Андерсон ошарашила поклонников новостью о том, что ее уже бывший бойфренд — чемпион мира по футболу Адиль Рами — применял к ней насилие.

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«Иногда он проявлял большую жестокость по отношению ко мне. Например, летом 2018 года в Лос-Анджелесе он схватил меня за волосы и сильно дернул. Причиной такой агрессии было то, что я оставила его одного в отеле после фотосессии с друзьями.

Также однажды он так раздавил мне обе руки, так что пришлось поехать в больницу. Было невероятно больно.

Затем Адиль преследовал меня из Лос-Анджелеса в Сен-Тропе. Это было самое ужасное лето в моей жизни.

Рами совершенно не уважает женщин. Тот факт, что он является лицом организации, которая противодействует домашнему насилию во Франции, был только прикрытием для него», — цитирует Андерсон RMC Sport.

Ранее в своем инстаграме селебрити опубликовала фотографию с Рами, официально объявив о расставании с ним.

«Сложно с этим смириться. Больше двух лет моей жизни оказались ложью. Меня обманывали, заставляли верить, что у нас «большая любовь», — начала сообщение Андерсон.

— Я была в шоке последние два дня, когда узнала, что он живет двойной жизнью. Он шутил над одноклубниками, у которых были тайные от жен квартиры, он называл их монстрами.

Но это еще хуже. Он лгал всем. Как возможно так управлять сердцами и умами сразу двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Как я могла помочь стольким людям и оказалась неспособна помочь себе?»

Это уже второй раз, когда пара прекращает отношения по инициативе Памелы. В сентябре прошлого года она объявила о расставании с Рами, правда, причина разрыва была совсем иной.

Тогда актриса посчитала, что футболист уделяет слишком много внимания ей и слишком мало — своим детям от отношений с французской моделью Сидони Бьемон, родившей ему близнецов Зейн и Мади.

«Она говорит, что однажды Рами скажет ей спасибо. Сердце Памелы разбито тем, что Адиль видит детей реже, чем должен, поэтому она уходит. Она убирает себя из его жизни, чтобы он поступил правильно и был с детьми»,

— приводил тогда британский таблоид Page Six источник, знакомый с ситуацией.

Кроме того, Андерсон сразу после чемпионата мира отвергла предложение футболиста выйти за него замуж, когда тот подарил ей шикарное кольцо.

По словам американской модели, которая ради Адиля переехала в Марсель, она не хотела, чтобы его дразнили за то, что супруга на 20 лет старше.

Напомним, Рами был включен Дидье Дешамом в состав сборной Франции на чемпионат мира в России и запомнился болельщикам своими роскошными завернутыми в кончиках усами, которые режиссеры показывали во время каждого матча «трехцветных».

При этом сам защитник так ни разу и не появился на поле, став чемпионом мира без единой проведенной минуты на полях России.

«После матча президент Хорватии посмотрела на меня и сказала, что у меня красивые усы. А я ответил, что мне нравится Миконос. Потом Жиру спросил: «Ты идиот? Миконос — это Греция». Не знаю, почему так получилось. Я всегда путал Хорватию и Грецию», — рассказывал Рами в интервью после победы французов в финале чемпионата мира над Хорватией (4:2).

После этого 33-летний Рами в новом сезоне отыграл за «Марсель» в Лиге 1 только 16 матчей (в сезон перед чемпионатом мира было 33), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

По ходу последнего сезона защитник не раз заявлял, что задумывается о переходе в тренеры.

«У меня есть мысли о тренерской карьере. В этом году начну обучение, думаю, я могу стать хорошим наставником. Но, наверное, не в «Марселе», я не хочу полысеть! — полушутя рассказывал защитник Football Italia.

— Мне посчастливилось поработать с очень хорошими тренерами: Руди Гарсией, Дидье Дешамом, Унаи Эмери, Лораном Бланом, Кларенсом Зеедорфом.

Глядя на них, понимаешь, что будет тяжело, но благодаря Филиппо Индзаги я говорю себе, что мне это по силам, потому что он был полной катастрофой».

Памела Андерсон и Адиль Рами познакомились в 2017 году во время Гран-при Монако чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», и в том же году актриса переехала в Марсель, сдав в аренду свой любимый дом в Малибу, про который говорила, что «вложила в него все свои деньги».

В свой 51 год актриса была замужем трижды. От музыканта Томми Ли, в видеоклипе которого она один раз снималась полностью обнаженной, у нее двое сыновей — Брэндон Томас и Дилан Джаггер. Также Андерсон позднее сочеталась браком с другим музыкантом Кидом Роком, а также профессиональным игроком в покер Риком Саломоном.

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