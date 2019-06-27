В поисках замены Авериным: кто спасет Россию от провала

В Москве стартовал чемпионат России по художественной гимнастике, который пройдет до 30 июня в Дворце спорта гимнастики им. Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». Соревнования начинаются с квалификационного этапа, отбор в котором проходят более 70-ти отечественных спортсменок, после чего в финал выходят сильнейшие представители художественной гимнастики в стране. Так, 27 июня состоялся первый этап индивидуального многоборья. В рамках состязаний гимнастки представили номера с обручем и мячом.

Лидерство по итогам первого дня соревнований захватила одна из кандидаток в сборную России Анастасия Гузенкова. В общей сумме она набрала 42,40 балла.

В упражнении с обручем 16-летняя россиянка, представляющая Москву, получила только 20,90 балла, но благодаря 21,50 балла за номер с мячом сумела занять первую строчку в общем зачете.

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С минимальным отставанием второе место заняла еще одна гимнастка, выступающая за столичную школу, Мария Победушкина, уступив Гузенковой лишь в 0,30 балла в общей сумме. Примечательно, что в упражнении с обручем именно она является лучшей, набрав сразу 21,10 балла. Тройку лидеров замкнула также представительница Москвы — Мария Кузнецова. В ее активе 42,05 балла: 20,90 балла за упражнение с обручем и 21,15 балла — с мячом. Ей в частности удалось опередить даже гимнастку сборной России и победительницу Универсиады-2017 Екатерину Селезневу, которая расположилась на четвертой строчке в общем зачете с суммарным показателем 41,95 балла.

Впрочем, и данный результат является удовлетворительным, ведь, согласно регламента, в финал индивидуального многоборья, в ходе которого гимнастки представляют номер как с обручем и мячом, так и с лентой и булавами, проходят спортсменки, занявшие место в топ-24 по итогам двух программ. Второй этап, к слову, пройдет уже 28 июня. Само же финальное соревнование, в ходе которого будет выявлен чемпион России, состоится 29 июня.

Именно тогда в борьбу за медали включатся сильнейшие гимнастки страны, среди которых и именитые сестры-близнецы Дина и Арина Аверины.

Первая на данный момент находится на Европейских играх в Минске, где уже завоевала три золотые награды, одна из которых — в индивидуальном многоборье, а также по одной серебряной и бронзовой медали: в упражнениях с булавами и мячом соответственно. Вместе с ней на Игры отправились и Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Анжелика Стубайло, Анастасия Шишмакова с Верой Бирюковой, специализирующихся на групповых упражнениях. В Минске российские гимнастки заняли третье место в групповом многоборье, уступив командам Белоруссии и Болгарии, а также завоевали золотые медали в упражнениях с пятью мячами.

К слову, их на чемпионате России не будет в любом случае: на соревнованиях в Москве в групповых упражнениях за награды борются только юниорки.

Что касается Арины Авериной, а также других звезд национальной сборной, например, четырехкратной чемпионки мира и трехкратной чемпионки Европы Александры Солдатовой, то они также, как и Дина Аверина, присоединятся к другим гимнасткам для участия в чемпионате России уже в финале. В квалификации они не выступают, так как имеют статус, в отличие от Ирины Анненковой, Марии Лобановой и Марии Сергеевой, а также ранее упомянутых Селезневой и Гузенковой.

Помимо индивидуального многоборья им также предстоит побороться за медали в финальных соревнованиях в упражнениях с определенным предметом: мяч, обруч, лента и булавы. Состязания пройдут в заключительный день чемпионата.

Чемпионат России по художественной гимнастике в Дворце Ирины Винер-Усмановой станет тестовым для спортивной арены, открывшейся 18 июня 2019 года, первенством перед первым в истории чемпионата мира среди юниорок, который также состоится в Москве с 19 по 21 июля.

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