Праздник футбола без России: что творится на Играх. LIVE

Зато мы рассчитываем на победы в велотреке, особенно это касается женского кейрина, где нашу страну представят Дарья Шмелева и Екатерина Гниденко.
Давайте разбираться, кто из россиян сегодня претендует на медали. В греко-римской борьбе за золото поведут сражения представительницы других стран. Анжелика Ветошкина (до 50 кг) выбыла из борьбы на ранней стадии, а вот Надежда Кузнецова (до 62 кг), Наталья Воробьева (до 76 кг) выйдут сегодня на ковер в «бронзовых» поединках.
Интересную информацию сообщило агентство ТАСС. Оказывается, для призеров Европейских игр ежедневно по 120 букетов собирают пятеро флористов в одном из цветочных магазинов в центре Минска. Всего букетов будет 1200 — неплохую выручку сделает магазин.
Спортсменки сборной России Анастасия Шишмакова, Анастасия Максимова, Мария Толкачева, Вера Бирюкова и Анжелика Стубайло (слева направо), завоевавшие бронзовые медали в групповом многоборье художественной гимнастики на II Европейских играх в Минске.РИА Новости
В общем медальном зачете перевес России выглядит очень уверенно. Хозяева соревнований белорусы уверенно вторые. Дальше борьба.
Продолжится в этот день и турнир по пляжному футболу. Сначала пройдут утешительные полуфиналы за 5-8 места. В них Румыния сыграет с Италией, а Белоруссия — с Россией. Ну а затем пройдут и полуфиналы уже за медали: Швейцария — Испания и Португалия — Украина.
Кроме того, в пятницу пройдут четвертьфиналы и полуфиналы в мужском и женском турнирах по бадминтону, в боксе во всех категориях определятся финалисты (а значит, станут известны обладатели бронзовых медалей), у мужчин в трех категориях в греко-римской борьбе пройдут полуфиналы, состоятся полуфинальные соревнования и у мужчин и женщин в настольном теннисе.
Евгения Косецкая (Россия) на соревнованиях по бадминтону в одиночном разряде среди женщин на II Европейских играх в МинскеРИА Новости
В восьмой соревновательный день в Минске будут разыграны 12 комплектов наград. Больше всего комплектов будет разыграно в велотреке (5), в женской борьбе будут разыграны медали в четырех весовых категориях, также имена победителей станут известны в пулевой, стендовой стрельбе и легкоатлетических соревнованиях.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция восьмого соревновательного дня Европейских игр в Минске.
Европейские игры 2019РИА Новости