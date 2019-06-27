«Они это заслужили»: украинец разнес Россию за допинг

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный отреагировал на наказание россиян Александра Чернышова и Александра Печенкина. Двое отечественных спортсменов 25 июня комитетом Международного союза биатлонистов (IBU) были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на четыре года каждый. Биатлонистов обвинили в участии «в организованной допинг-схеме» и дали право в течение 21 дня с момента оглашения приговора обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Согласно вердикту, последние результаты Чернышова и Печенкина аннулированы, в том числе и победа второго на зимней Универсиаде-2013 и чемпионате Европы 2015 года. Таким образом, золотые награды российского биатлониста достанутся Пидручному: на Универсиаде-2013 он занял первое место в смешанной эстафете вместе с Ларисой Кузнецовой, Татьяной Семеновой и Сергеем Клячиным, украинец же финишировал вторым в команде с Ириной Варвинец, Яной Бондарь и Виталием Кильчицким; на первенстве Европы Печенкин победил в эстафете вместе с Алексеем Волковым, Антоном Бабиковым и Алексеем Слеповым, тогда как Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима завоевали серебро.

«Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хоть и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили»,

— написал Пидручный у себя в инстаграме.

Сам Пидручный не скрывает своего неравнодушия по отношению к России. В частности в ходе интервью в шоу ТРЕНДЕЦ на YouTube 27-летний биатлонист вспомнил, как Владимир Семаков и Александр Жирный в мае 2014 года поменяли спортивное гражданство с российского на украинское.

«Жирный и Семаков — нормальные ребята. На эту тему в команде у нас конфликтов никогда не было. Они видели ситуацию с обеих сторон, знали, что происходит. Их приглашение в сборную? Я не совсем это поддерживаю, но понимаю, почему президент это делал. Надо было поднимать конкуренцию в команде. Не дает плюса молодым спортсменам — их место занимали Жирный и Семаков. Но они занимали свое место по результатам. Для конкуренции в команде это был плюс. Они мотивировали молодых спортсменов для работы над собой», — заявил Пидручный.

Не обошел вниманием биатлонист и политическую обстановку между Россией и Украиной. По его словам, представители власти его государства ведут себя справедливо в отношении соседней страны на геополитическом уровне, а также вспомнил историю с референдумом граждан Крыма, территория которого была передана России в марте 2014 года.

«Политика влияет на все — на спорт тоже. Сказать, что можно отгородиться от ситуации, невозможно.

Я на стороне Украины. Поддерживаю все решения об агрессии. Конечно, от соседа никуда не уйдешь — с ним надо будет дальше жить. Рано или поздно придется с нами помириться. Не очень понятно, на каких условиях»,

— заявил Пидручный, выразивший надежду на то, что Крым в будущем станет территорией Украины.

Говоря о политике, биатлонист не исключил желания по завершении своей спортивной карьере сменить тип деятельности.

«Политика мне очень интересна, я всегда стараюсь быть в курсе всех событий и следить за политической жизнью своей страны. В будущем хотелось бы попробовать себя в политике. И не обязательно сразу с Верховной рады, можно было бы начать и на городском уровне. Там, где ты больше нужен. Какие бы вопросы там поднимал в первую очередь? Брался бы за вопросы, которые связанны со спортом. Я же вижу, на каком там уровне все находится, очень хотелось бы это исправить», — приводит слова Пидручного ИА «Биатлон».

Высказался он и в отношении нового президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что не видит решения проблем в стране лишь в смене власти.

«Люди очень наивны. Изменится все только тогда, когда каждый начнет делать изменения в себе. Когда люди перестанут мусорить в лесу, изменят свое сознание. Разве Петр Порошенко сорил у нас на обочине? Со сменой власти в ближайшие 4-5 лет ничего не изменится — разве что постепенно. Я не верю, что один человек все изменит. Зеленский же не отвечает за все. Президент за конкретную и четкую сферу влияния: армия, международная политика. Это его две основные задачи. Есть еще назначения генпрокурора, председателя СБУ. Какое он имеет отношение к коммунальным услугам или дорогам? А люди наивно думают: он придет, все изменит», — сказал он.

Впрочем, сейчас Пидручного должно беспокоить только его собственная карьера и состояние здоровья. В конце июня у его из-за нагрузок возникло воспаление связки в коленном суставе, вследствие чего украинец на неопределенный срок прекратил тренировки.

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