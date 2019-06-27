Ножом по спине и голове: за что убили российского дзюдоиста

Стали известны подробности трагического инцидента, произошедшего вечером 24 июня в одном из кафе в Тольятти, в результате которого погиб российский дзюдоист Евгений Кушнир. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Самарской области, подозреваемый в убийстве 27-летнего спортсмена задержан и сейчас проходит допрос. Имя предполагаемого преступника официально не сообщается, однако, по информации портала Volga News, им является 31-летний Эльшан Эльман Оглы Гахирманов.

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«Уроженец Республики Азербайджан, 1988 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления скрылся с места совершения преступления и был объявлен в розыск. В настоящее время он задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Оба потерпевших находились в приятельских отношениях», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального СК.

Информация о гибели Кушнира появилась в день трагедии. Однако тогда агентство TLTgorod сообщало, что дзюдоист скончался в больнице в результате огнестрельного ранения. В частности, утверждалось, что спортсмену выстрелили в голову из травматического пистолета. Согласно же данным правоохранительных органов, на теле, обнаруженном во внутреннем дворе кафе, были выявлены признаки насильственной смерти с колото-резаными ранениями спины и головы.

По факту происшествия Центральный межрайонный следственный отдел в Тольятти возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В соответствии с этим предусматривается мера наказания в виде лишения свободы от шести до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет (или без такового). Отмечается, что вместе Кушниром пострадал еще один человек . Им оказался товарищ дзюдоиста и уроженец Грузии. По данным СК, он был доставлен в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки и огнестрельным непроникающим ранением. В настоящее время он находится под присмотром врачей. Сообщается, что подозреваемый в нападении на друга Кушнира задержан и также является уроженцем Азербайджана и проходит по тому же делу и статье.

По данным следствия, между двумя сторонами произошел конфликт, основанный на личной неприязни, после чего перерос в драку. Как сообщали СМИ, участники конфликта были знакомы ранее и назначили друг другу встречу в тольяттинском кафе.

«Разборка на улице Ларина в Центральном районе Тольятти действительно была. Слышала и видела не только я. Там был... большой вопрос», — цитирует «Комсомольская правда» жительницу Тольятти, пожелавшую остаться анонимной.

Следствие на данный момент рассматривает следующую версию конфликта двух сторон: пострадавший и погибший задолжали предполагаемым преступникам сумму денег «за поставленную сельхозпродукцию».

Евгений Кушнир является многократным победителем и призером турниров по дзюдо городского и областного уровня и имеет звание мастера спорта. В 2019 году 27-летний россиянин стал чемпионом Самарской области в весовой категории до 81 кг. По словам одного из бывших наставников Кушнира, вице-президента Федерации дзюдо Самарской области Павла Завьялова, в день своей смерти Евгений прибыл на утреннюю тренировку, после чего отправился на роковую встречу.

«Знаю Евгения очень много лет. Он был очень добрым и порядочным человеком, единственным ребенком в семье. Никогда не замечали его в каких-то криминальных или некрасивых историях. Женя был таким рубахой-парнем, ездил на стареньких «жигулях». Он тренировался два раза в день, хотел стать чемпионом страны, но на чемпионат этого года отобраться не смог», — цитирует Завьялова портал 63.RU.

Похороны погибшего дзюдоиста запланированы на 29 июня.

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