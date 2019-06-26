Доказали вину сына? Подробности жуткого убийства жены Соколова

Дело о зверском убийстве жены бывшего хоккеиста петербургского СКА и сборной России Максима Соколова постоянно обрастает новыми подробностями и зловещими слухами.

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Так, сразу два телеканала — РЕН ТВ и Пятый — сообщили на своих сайтах о том, что следствие будто бы уже завершило экспертизу и пришло к выводу о том, что мать убил младший сын. Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что

именно этот 15-летний подросток с криками ворвался к соседям и объявил, что его старший брат (которого зовут Максимом, как и отца) сошел с ума и пошел с ножом на мать.

Когда люди ворвались в коттедж семьи Соколовых, то обнаружили труп 45-летней Ирины с перерезанным горлом и сильно израненного старшего сына.

Врачи диагностировали у 18-летнего юноши порезы на обеих руках, ранение груди, судя по всему, нанесенное ножом, травмы в различных системах органов, а также левосторонний пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости, которое обычно появляется из-за серьезного повреждения грудной клетки.

Младший сын уверял, что агрессором изначально выступал его старший брат.

Первой версией происшествия было то, что Максим Соколов-старший по какой-то причине убил мать, а затем в ужасе от содеянного, не осознавая, что происходит, причинил вред себе.

Также предполагалось, что он мог получить эти раны в борьбе с жертвой. Выдвигалась теория и о том, что младший брат, увидев, что сотворил Максим с матерью, накинулся на него в состоянии аффекта.

Однако официального подтверждения ни одной из этих версий следствие пока не давало — оно занималось экспертизой места происшествия.

И вот 26 июня на сайтах телеканалов появилась информация о том, что правоохранительные органы якобы склоняются к тому варианту, что именно младший сын убил брата и мать, а затем прибежал к соседям, разыграв роль испуганного подростка, чтобы отвести от себя подозрения.

Со ссылкой на свои источники, близкие к следствию, СМИ сообщали, что

15-летний сын хоккеиста якобы стал главным подозреваемым в деле, поскольку экспертиза показала, что удары матери нанес именно он. Утверждалось, будто бы до конца недели ему официально предъявят обвинение.

Напомним, ранее подростка уже переводили в ранг подозреваемого, поскольку на допросе он путался в показаниях. Однако явных доказательств его вины пока обнаружено не было, и юношу быстро отпустили из спецприемника.

«Учитывая, возраст и характеристику подозреваемого принято решение отпустить его на свободу», — цитировал сайт kp.ru заявление Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Ленинградской области.

Так что появившаяся информация о якобы доказанной вине подростка мало кого удивила.

Однако вскоре Следственный комитет сообщил, что расследование дела в действительности еще не закончено, и призвал не спешить с выводами.

«По делу продолжается работа по сбору доказательств, допрашивается большой круг знакомых и родственников, продолжается выполнение экспертиз», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу СУ СКР.

Таким образом, считать 15-летнего подростка официально виновным пока не стоит. Отец ребенка Максим Соколов-старший в данный момент отказывается говорить что-либо на эту тему, не обвиняя сына, но и не оправдывая его.

Что касается старшего ребенка хоккеиста, то он до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Он в сознании, но общаться со следователями не может. У него порезаны руки, — видимо, оборонялся, — пальцы в шрамах, поэтому даже письменно ответить на вопросы не представляется возможным,

— рассказал один из врачей юноши на правах анонимности. — Говорить тоже не может — в гортани у него трубка. Лежит под седативными препаратами. Поэтому нельзя сказать, что он в ясном сознании и может отдавать отчет тому, что говорит».

Также медики отметили, что отец раненого навещает его каждый день. Поправки молодого человека с нетерпением ожидают не только его родные и друзья, но и следствие. Пока Максим Соколов-младший не начнет говорить, правоохранительные органы, скорее всего, так и не узнают, кто же нанес увечья ему и матери. Судя по всему, камер видеонаблюдения внутри дома хоккеиста нет.

Похороны убитой Ирины Соколовой уже прошли. На них присутствовал как ее муж, так и младший сын.

Посетившие скорбную церемонию представители СМИ отмечали, что подросток якобы явился в сопровождении друга и общался с ним на посторонние темы. Он не плакал.

Комментировать что-либо по поводу семейной трагедии юноша отказался, напомнив о тайне следствия.

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