Прикрывает отца? Почему сына Соколова отпустили после убийства

Арсений Соколов, 17-летний сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, отпущен из изолятора временного содержания. Молодой человек, который проходит главным подозреваемым в деле об убийстве своей матери Ирины Соколовой, находился под стражей в спецприемнике для несовершеннолетних с 14 июня. В официальном заявлении пресс-службы СУ СК РФ по Ленинградской области говорится, что следствие не стало ходатайствовать об аресте Арсения Соколова по итогу проведенных с ним мероприятий.

«Молодой человек был подробно допрошен по обстоятельствам дела, с ним был проведен ряд необходимых следственных и процессуальных действий. С учетом данных о личности подозреваемого, его возраста, органами следствия принято решение освободить его из изолятора временного содержания и не инициировать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,

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— приводит слова своего источника ТАСС.

Добавим, что, по информации РЕН ТВ, Арсения отпустили после того, как отец поручился за него.

Напомним, что трагедия в семье Соколовых произошла 13 июня. В коттеджном поселке Новая Романовка, который находится в Ленинградской области, был обнаружен труп Ирины Соколовой, а рядом – изрезанный старший сын Максим. 18-летнего молодого человека экстренно госпитализировали с колото-резаными ранами шеи и груди.

Изначально главным свидетелем, а потом уже подозреваемым у следствия стал Арсений Соколов. Мальчик в момент трагедии выбежал из дома и позвал на помощь соседей, крича, что его старший брат сошел с ума. При этом одежда юноши была испачкана в крови. Вместе с одним из жителей поселка они поднялись и обнаружили труп Соколовой, а также Максима Соколова.

На допросе у следователя Арсений заявил, что это брат убил их мать, после чего угрожал ему расправой.

Когда самый младший из Соколовых увидел тело мамы, то якобы напал на Максима и нанес ему несколько ударов ножом, чтобы отомстить. Тогда же следствие приняло решение переквалифицировать Арсения со свидетеля в подозреваемого, поскольку он давал путанные показания. Мальчик пожаловался на агрессию со стороны брата и даже сообщил, что Максим планировал ритуальное убийство всей семьи. На следующий день Арсений был доставлен в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, по итогам которого ему продлили арест на 72 часа.

Максим Соколов-младший свою версию произошедшего до сих представить не смог. При госпитализации у него были диагностированы порезы обеих кистей и колотое ранение груди, а также левосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое может возникнуть из-за травмы грудной клетки) и сочетанная травма, то есть повреждения в разных системах органов. Спустя несколько дней Максим пришел в сознание, однако коротко пообщался со следователями жестами. По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время он не сможет разговаривать.

«Он в сознании, но общаться со следователями не может. У него порезаны руки, видимо, оборонялся, пальцы в шрамах, поэтому даже письменно ответить на вопросы не представляется возможным. Говорить тоже не может – в гортани у него трубка. Лежит под седативными препаратами»,

— сказал источник издания.

Известный хоккейный комментатор Андрей Шестаков в эфире шоу Андрея Малахова заявил, что не верит в убийство Максим Соколовым-младшим собственной матери. Он пояснил, что мальчик состоял с ней в хороших отношениях.

«Максим был хорошим и спокойным мальчиком, он любил маму, которая выходила его. Это было тяжелое время: у ребенка брали пункции из позвоночника, он страдал, но не сдался, как и вся семья», — сказал он.

Такую же точку зрения выразила замдиректора частной школы, где учились братья, Светлана Титова. По ее мнению, Максим был более любимым в семье, а Арсений – «странным».

«У Максима с мамой были прекрасные отношения. Она называла его «мой Масик». Он начитанный и очень умный мальчик. И он — полная противоположность младшему брату, который, хоть и умный, но учиться не хотел. Психологически Арсений, знаете, странным был. Все вызовы Ирины в школу были по поводу поведения Арсения, он не ужился в прошлой школе, перешел к нам», — отметила Титова.

Друзья и знакомые четы Соколовых выдвигают свои безумные версии произошедшего в шоу у Малахова. Анна Никитина, подруга погибшей Ирины, считает, что оба брата могут быть непричастны к убийству матери. По ее мнению, дело может быть в том, что дети «прикрывают» своего отца, который якобы бил супругу.

«Я думаю, дети прикрывают кого-то третьего, близкого им человека. Возможно, дети думают, что это их отец? Он часто Иру бил, мне об этом говорила наша близкая подруга. Вдруг узнал, что она нашла любовника, и решил убить, а детям сказал, что их не посадят»,

— предположила Анна.

Друзьям Соколовых эта теория показалась неправдоподобной. Практически все близкие уверяют, что Максим и Ирина состояли в счастливом браке.

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