Не нужны? Решается судьба легионеров в российском футболе. LIVE

Не секрет, что многие российские топ-клубы хотели бы иметь возможность выпускать на поле больше иностранцев, поскольку купленные за серьезные деньги легионеры, как правило, превосходят россиян по качеству игры. В противном случае их бы не покупали — и это логично.
Формат «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке предлагался уже давно, однако до чемпионата мира — 2018 было решено не производить таких кардинальных изменений. Да и теперь самым вероятным вариантом развития событий является все же более мягкий по отношению к россиянам лимит «восемь иностранцев + 17 своих».
Игрок сборной России Артем Дзюба радуется забитому мячу в отборочном матче Чемпионата Европы по футболу 2020 между сборной России и сборной Сан-Марино на стадионе "Мордовия Арена" в СаранскеВладимир Песня/РИА Новости
Впервые какой-то лимит на иностранных футболистов в чемпионате России был введен в 2005 году. Тогда на поле разрешалось находиться одновременно не более пяти легионерам. В 2006 году формат был изменен, и играть одновременно в составе одной команды получили право семь иностранцев. Спустя три года лимит ужесточили до шести зарубежных футболистов на поле. Такой формат действует и сейчас.
Виталий МуткоРИА Новости
Учитывая, насколько судьбоносным является решение по легионерам, неудивительно, что исполком РФС уже переносил его дату. Изначально планировалось, что решение будет принято 23 мая, но его отложили для проведения дополнительных консультаций. Многие клубы планируют проводить трансферы — в том числе и иностранцев — накануне сезона-2019/20, так что всем нужно было еще время для размышления.
Главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19 между ФК "Зенит" и ФК "Мольде"Михаил Киреев/РИА Новости
Вообще вопрос по допустимому количеству легионеров очень сложен. С одной стороны, сильные зарубежные футболисты позволяют клубам добиваться высоких результатов как в чемпионате России, так и в еврокубках, а в конкуренции с ними быстрее прогрессируют и россияне, которые при отсутствии таких умелых партнеров могли бы оказаться без ориентира.
С другой стороны, когда в клубе много иностранцев на ключевых позициях, не всегда предоставляется достаточно шансов россиянам, которые в противном случае могли бы получать больше игрового времени и, возможно, тоже начали бы играть не хуже.
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио и игрок "Ахмата" РаванеллиРИА Новости
Президент РФС Александр Дюков в мае уже говорил, что предпочел бы изменить формат и выбрать вариант с заявкой на сезон «8+17». Так что мнение главного человека в российском футболе мы уже знаем. Согласятся ли с ним все члены исполкома, которые сегодня будут голосовать?
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков (в центре) и вице-президент РФС Сергей Прядкин на церемонии награждения победителя Кубка России после финального матча между ФК "Локомотив" (Москва) и ФК "Урал" (Екатеринбург)Александр Вильф/РИА Новости
Существует и вероятность того, что исполком РФС примет решение сохранить старый формат лимита «6+5». Также обсуждается формат, при котором одновременно в заявке на сезон могут числиться не более 10 иностранцев и 15 россиян — практически поровну. Как в итоге разрешится ситуация, узнаем совсем скоро.
Софьян Ханни (с мячом) в матче против "Анжи"Твиттер "Спартака"
Сейчас действует схема «6+5», означающая, что на поле в составе одной команды одновременно могут находиться не более шести иностранных футболистов, а россиян должно быть минимум пять.
Однако в последнее время активно обсуждается изменение формата лимита. Предлагается ограничивать количество игроков не на поле, а в заявке клуба на весь сезон. Цифры также станут другими — «8+17», что означает, что в заявке может быть не более восьми зарубежных игроков. Такую схему могут ввести с сезона-2020/21.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором должна решиться судьба лимита на легионеров в отечественном футболе.
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр ДюковРИА Новости