Не нужны? Решается судьба легионеров в российском футболе. LIVE

Не секрет, что многие российские топ-клубы хотели бы иметь возможность выпускать на поле больше иностранцев, поскольку купленные за серьезные деньги легионеры, как правило, превосходят россиян по качеству игры. В противном случае их бы не покупали — и это логично.

Формат «10 иностранцев + 15 россиян» в заявке предлагался уже давно, однако до чемпионата мира — 2018 было решено не производить таких кардинальных изменений. Да и теперь самым вероятным вариантом развития событий является все же более мягкий по отношению к россиянам лимит «восемь иностранцев + 17 своих».