Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?

Очередной допинговый скандал затронул российский спорт. Два биатлониста — Александр Печенкин, чемпион Европы и Универсиады, а также многократный чемпион России по летнему биатлону Александр Чернышов — признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, за что были отстранены от спорта на четыре года каждый. Допинг-пробы спортсменов, которые ранее были изъяты экспертной группой Всемирного антидопингового агентства (WADA), дали положительный результат на наличие запрещенных препаратов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Печенкин и Чернышов могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства после проверки базы данных московской лаборатории»,

— говорится в сообщении.

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Позднее данную информацию подтвердил Международный союз биатлонистов (IBU), подчеркнув, что Печенкин и Чернышов наказаны с отягчающими обстоятельствами. В частности, они обвиняются в участии «в организованной допинг-схеме». В ближайшие 21 день они могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать наказание. Однако Печенкин подавать апелляцию на свою дисквалификацию не будет в связи с планами завершить профессиональную карьеру.

«Нет, он не будет подавать апелляцию. Он напишет письмо в Союз биатлонистов России о завершении карьеры», — цитирует ТАСС мать биатлониста Ольгу Печенкину.

Печенкин и Чернышев находились под подозрением в нарушении антидопинговых правил с августа 2018 года. Тогда же под подозрение попали олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, завершившие карьеру. Разбирательства в их отношении начались после данных, предоставленных WADA бывшим директором московской лаборатории Григорием Родченковым, и расследование происходит до сих пор. В IBU отметили, что «фиксированных сроков окончания рассмотрения дел» не имеется, но в случае доказательства их вины биатлонисты могут также получить длительные дисквалификации.

Наказание, в свою очередь, может повлечь за собой более серьезные последствия. Так, победа Устюгова в эстафетной гонке на Олимпиаде-2014 в Сочи, где он завоевал золотую медаль в команде с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антон Шипулиным, будет аннулирована.

В данном случае Россия лишится первого места в общем медальном зачете Игр.

На данный момент российская сборная является победителем зимней Олимпиады в Сочи, имея в своем активе 29 наград, из которых — 11 золотых, девять серебряных и столько же бронзовых. Если же одна золотая награда будет аннулирована, то Россия отодвинется на второе место в зачете, пропустив вперед спортсменов из Норвегии.

Ранее российские олимпийцы уже были лишены 11 олимпийских медалей, из которых четыре — золотые. Так, в нарушении антидопинговых правил были обвинены лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина, бобслеист Александр Зубков, конькобежка Ольга Фаткулина и биатлонистки Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева. Впоследствии CAS оправдал Легкова, Вылегжанина, Третьякова, Никитину, Зубкова и Фаткулину, оставив дисквалификацию российских биатлонисток в силе.

Дисквалификация Печенкина и Чернышова, а также возможное наказание Слепцовой и Устюгова может негативно сказаться на статусе Союза биатлонистов России (СБР).

В декабре 2017 года российское ведомство было временно ограничено в правах, из-за чего не может выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований. По словам главы международной федерации Олле Далин, рабочая группа по восстановлению СБР примет данный инцидент к сведению.

«Скажутся ли дисквалификации российских биатлонистов на восстановлении СБР? Есть рабочая группа, которая следит за выполнением критериев. В конце концов, решение принимает правление IBU, но рабочая группа должна предоставить свои предложения. СБР, ОКР и РУСАДА тоже в этой рабочей группе. Но наши члены рабочей группы изложат исполнительному комитету IBU свое видение», — цитирует Далина РИА «Новости».

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