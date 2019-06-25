Роковая тренировка: 14-летнюю велогонщицу сбили насмерть

Гибелью несовершеннолетней спортсменки завершился тренировочный заезд в Оренбургской области. 20 июня на автомобильной трассе «г. Гай — пос. Ириклинский» водитель совершил наезд на велогонщицу, которая отправлялась на сборы вместе со своей командой. От полученных травм девушка скончалась на месте до приезда бригады «Скорой помощи». По информации сотрудников Следственного комитета России по Оренбургской области и данным пресс-службы российской Федерации велосипедного спорта, погибшей оказалась 14-летняя девушка. По факту инцидента СК завел уголовное дело.

Подозреваемым в убийстве считается 38-летний житель города Орска, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие.

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О задержании водителя отечественного автомобиля на данный момент не сообщается, но ожидается, что он будет приглашен на допрос для дачи показаний. Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По последним данным, правоохранительные органы восстанавливают картину происшествия и устанавливают все обстоятельства преступления, после чего будут проведены следственные действия, по итогам которых выявят виновников инцидента. В случае доказательства вины водителя, спровоцировавшего ДТП, ему грозит заключение под стражей сроком до трех лет. Также существует вариант, при котором виновника происшествия приговорят к двум годам принудительных работ с лишением права занимать определенные должности.

Примечательно, что среди обвиняемых фигурирует не только водитель автомобиля, совершившего наезд на несовершеннолетнюю велогонщицу, но и ее тренер.

Следственный комитет уже возбудил дело против директора спортивной школы, по факту также являющегося тренером одной из групп. В частности сообщается, что он организовал ежедневные тренировочные сборы по велоспорту, которые должны были пройти с 1 по 21 июня 2019 года. В соответствии с уставом, именно тренер и по совместительству директор школы был назначен ответственным за сохранность жизни и здоровья детей во время мероприятий. Однако правила он нарушил.

Сообщается, что в ходе сборов он также организовал выездное мероприятие. Так, 20 июня группа велогонщиков выехала на автомобильную трассу «г. Гай — пос. Ириклинский», где и произошло ДТП.

Против директора следователи возбудили уголовное дело по статье 293 части 2 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»), согласно которой виновник наказывается денежным штрафом в размере от 120 тысяч рублей или же в размере заработной платы. Кроме того, ему грозят обязательные работы на срок до 360 часов или же арест до трех месяцев.

На данный момент правоохранительные органы решают вопрос о том, чтобы снять директора школы с его должности, а также устанавливают причины и условия, по которым он организовал несогласованный тренировочный выезд. В ходе расследования будет проведена судебная экспертиза на основе изъятой документации спортивного ведомства.

Инцидент прокомментировали в Федерации велосипедного спорта Оренбургской области, где также раскрыли личность погибшей несовершеннолетней девушки. В частности, в организации подчеркнули, что мероприятие было согласовано, а также организовано в соответствии с законодательством, выдвинув обвинения против водителя автомобиля.

«Нам пока известно, что группа велогонщиков в количестве восьми человек в сопровождении тренера и специальной автомашины с мигалками ехала по трассе по всем правилам. Инцидент случился во время разворота велосипедистов, проезжающий автомобиль зацепил велосипед велогонщицы. Девочка погибла на месте», — приводит сообщение пресс-службы Федерации велосипедного спорта Оренбуржья РИА «Новости».

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