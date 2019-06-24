Поразить Европу: Россия выходит на охоту за медалями. LIVE

Онлайн-трансляция четвертого соревновательного дня Европиады в Минске

В Минске проходит четвертый соревновательный день вторых Европейских игр, в ходе которого будут разыграны медали в шести видах спорта — стендовой и пулевой стрельбе, прыжках на батуте, дзюдо, баскетболе и спортивной аэробике. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Трансляция
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12:20

Российский дуэт Артем Черноусов и Маргарита Ломова выиграли золото в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров. Поздравляем!

12:00

Напомним, что и вчера были обидные поражения. Так, семикратный чемпион мира Артем Осипенко проиграл на стадии 1/4 финала в весовой категории свыше 100 кг Владимиру Гайич из Сербии. Среди женщин Марина Мохнаткина (68 кг) уступила украинке Катерине Москалевой.

11:40

И первые результаты. К сожалению, грустные для нас. Россияне Полина Михайлова и Александр Шибаев не смогла пробиться в полуфинал соревнований по настольному теннису в миксте. В четвертьфиналом поединке они проиграли румынской паре Бернадетте Сзокс и Овидиу Ионеску со счетом 0:3 (3:11, 7:11, 8:11).

11:20

Напоминаем зачет после вчерашнего дня. Сборная России доминирует.

10:50

День начнется с соревнований в миксте стрельбы в 11.20 по мск, а последний вид, аэробика, закончит свои выступления только к 23.00 мск. С нетерпением ждем начала!

10:40

Сегодня предстоит очень насыщенный день. После завершившихся соревнований у гимнастов будут разыграны медали в шести видах спорта — стендовой и пулевой стрельбе, прыжках на батуте, дзюдо, баскетболе и спортивной аэробике.

10:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция четвертого соревновательного дня II Европейских игр, которые проходят в Минске.