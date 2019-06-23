С окровавленным лицом: Лобов отомстил Малиньяджи

22 июня в Тампе состоялся очередной вечер по кулачным боям в рамках турнира Bare Knuckle 6, главным событием которого стала встреча российского и ирландского бойца смешанных единоборств, известного партнера по команде и спарринг-партнера экс-чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора Артема Лобова с бывшим обладателем поясов IBF и WBA в первой полусредней и полусредней весовых категориях соответственно, американским боксером Полом Малиньяджи.

Контракт с промоушеном на поединок был подписан после прошлого турнира, на котором дебютировал Лобов. Тогда россиянин, проживающий с 16-ти лет в Ирландии, единогласным решением судей — 48:46, 48:46, 48:47 — одолел еще одного представителя США, бойца UFC Джейсона Найта. Для Малиньяджи в свою очередь поединок с голыми кулаками стал первым в карьере.

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Накануне соперники приняли участие в традиционной церемонии взвешивания. Весы показали практически равные показатели с небольшим преимуществом американца: Малиньяджи оказался тяжелее Лобова всего на 100 грамм.

По итогам взвешивания произошел небольшой скандал. Сначала, пока оба бойца позировали перед фотографами, Малиньяджи что-то активно высказывал Лобову в его адрес, провоцируя того на конфликт. Сам же российский ирландец никак на слова соперника не отреагировал. Позднее, когда стороны уже собирались расходиться, Лобов развернул перед публикой флаги Ирландии и России, однако в этот момент он вступил в словесную перепалку с одним из членов команды Малиньяджи.

Конфликт дошел до того, что представитель американского боксера едва не вырвал у Лобова два его флага, на что сам боец ММА ответил ударом ногой.

В перепалку пришлось вмешиваться охране и организаторам мероприятия, которые развели оппонентов по разным сторонам.

Сам же бой прошел гораздо спокойнее по сравнению тем накалом страстей, который ему предшествовал. В первом раунде Лобов начал с оборонительной тактики, ожидая момента для контрвыпада против Малиньяджи, который в свою очередь действовал более активно, но полноценного удара по сопернику не нанес. Российский ирландец охотно шел в клинч, иногда добавляя ударами по корпусу. Один из них получился мощным: Лобов резко ударил с левой руки, едва не отправив американца в нокдаун.

Во второй двухминутке оба соперника открылись. Малиньяджи забыл про блок, чем охотно пользовался Лобов, регулярно нанося удары по лицу и по туловищу. В середине раунда ирландец попал в бровь американскому боксеру, сделав ему небольшое рассечение.

В начале третьего раунда в нокдаун едва не отправился уже Лобов. В самом начале Артем пропустил удар от Малиньяджи и, потеряв равновесие, приземлился на одно колено. На этот выпад ирландец ответил мощным ударом по подбородку американца, однако тот на ногах выстоял. В ходе четвертого раунда соперники полностью прекратили обороняться: Лобов продолжал быть по корпусу, Малиньяджи использовал несколько приемов из бокса, которые были разрешены по правилам турнира. В итоге у российского ирландца открылось рассечение на лице, однако несмотря на большое количество крови сдаваться он не стал.

В последнем раунде эффективнее выглядел Лобов. Русский Молот стал чаще бить своего соперника, который в свою очередь пытался уйти от столкновения, переходя от каната к канату.

В конечном итоге судьи единогласным решением отдали победу со счетом 48:47, 48:47, 48:47 Артему Лобову.

BKFC 6 results: Artem Lobov earns unanimous decision over Paulie Malignaggi in bare knuckle brawl (@DamonMartin) https://t.co/k80IteTFUv pic.twitter.com/Lm2CSdOzBB — MMAFighting.com (@MMAFighting) 23 июня 2019 г.

После боя соперники обменялись рукопожатиями, а также любезностями в адрес друг друга. Так, Лобов, комментируя инциденты перед поединком, заявил, что не обращает внимания на слова оппонента и выразил ему благодарность за бой.

«Я стану первым ирландцем, который будет чемпионом мира в Bare Knuckle! Верну все это к истокам Ирландии. Это был очень эмоциональный бой. Малиньяджи оттягивался назад чаще, чем обычно, это было правильно для него. Подраться с настоящим боксером и победить дорогого стоит. Клинча было довольно мало. Мы часто били и попадали — без перчаток удар долетает быстрее. Трешток Малиньяджи? Довольно много людей говорят всякую ерунду до боя. Это можно любить или ненавидеть, но я все равно уважаю соперника, который согласился выйти на бой со мной», — сказал Лобов.

Малиньяджи в свою очередь пожаловался на сломанную руку. По правилам бойцам запрещено носить перчатки и иную амуницию, за исключением эластичного бинта на запястье. Также американец выразил удивление тому факту, что зрители на арене в Тампе освистали его.

«Думал, что легко смогу победить сегодня, но не знаю, по какой причине, мне это не удалось. Я пропустил только один реально хороший удар. Не знаю, буду ли я биться где-то еще. Возможно, я уже слишком стар для всего этого. Кстати, многие люди из мира бокса говорили мне, что бои на голых кулаках — это слишком низко для меня, но я все равно согласился, потому что считаю, что интересная движуха. Хотя я думал, что местная публика проявит ко мне больше уважения, как к бывшему чемпиону мира», подчеркнул Малиньяджи.

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