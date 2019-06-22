Закрепить лидерство: Россия бьется за медали на Играх. LIVE

Стартовали соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Россию представляют Антон Аристархов и Артем Черноусов.
Всего сегодня будет разыграно 36 комплектов медалей. В теории российские спортсмены могут превзойти свое вчерашнее достижение по количеству завоеванных наград. Получится ли?
Что касается мужчин, то сборная России выиграла свою группу B, одолев итальянцев и украинцев, но потерпев поражение с обидным счетом 21:22 от команды Франции.
Женская сборная России по баскетболу, напомним, играет в группе A, где заняла второе место. В активе россиянок победы над командами Сербии и Италии, а также одно поражение от хозяек турнира.
Стартовал баскетбольный матч между женскими сборными Латвии и Эстонии, выступающих в группе D.
Напомним, по итогам первых двух соревновательных дней лидерство в общем медальном зачете имеет сборная России, в активе которой 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).
В спортивной акробатике, велогонках, дзюдо, легкой атлетике, а также в соревнованиях по самбо, стрельбе пулевой, стендовой и стрельбе из лука будут разыграны очередные медали. Поборются за награды и гимнастки.
Сегодня пройдут соревнования по баскетболу 3х3, пулевой стрельбе, шоссейным гонкам, художественной гимнастики, стрельбе из лука, стендовой стрельбе, акробатике, дзюдо, самбо и легкой атлетике.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция третьего соревновательного дня II Европейских игр, которые проходят в Минске.