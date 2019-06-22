Закрепить лидерство: Россия бьется за медали на Играх. LIVE

Онлайн-трансляция третьего соревновательного дня Европейских игр в Минске

В Минске проходит третий соревновательный день вторых Европейских игр, в ходе которого будут разыграны несколько комплектов медалей в девяти видах спорта. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Трансляция
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11:50

Стартовали соревнования по пулевой стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Россию представляют Антон Аристархов и Артем Черноусов.

11:45

Всего сегодня будет разыграно 36 комплектов медалей. В теории российские спортсмены могут превзойти свое вчерашнее достижение по количеству завоеванных наград. Получится ли?

11:30

Что касается мужчин, то сборная России выиграла свою группу B, одолев итальянцев и украинцев, но потерпев поражение с обидным счетом 21:22 от команды Франции.

11:20

Женская сборная России по баскетболу, напомним, играет в группе A, где заняла второе место. В активе россиянок победы над командами Сербии и Италии, а также одно поражение от хозяек турнира.

11:10

Стартовал баскетбольный матч между женскими сборными Латвии и Эстонии, выступающих в группе D.

11:00

Напомним, по итогам первых двух соревновательных дней лидерство в общем медальном зачете имеет сборная России, в активе которой 18 медалей (9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых).

10:50

В спортивной акробатике, велогонках, дзюдо, легкой атлетике, а также в соревнованиях по самбо, стрельбе пулевой, стендовой и стрельбе из лука будут разыграны очередные медали. Поборются за награды и гимнастки.

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Российская гимнастка Дина Аверина

Российская гимнастка Дина Аверина

РИА Новости
10:45

Сегодня пройдут соревнования по баскетболу 3х3, пулевой стрельбе, шоссейным гонкам, художественной гимнастики, стрельбе из лука, стендовой стрельбе, акробатике, дзюдо, самбо и легкой атлетике.

10:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция третьего соревновательного дня II Европейских игр, которые проходят в Минске.