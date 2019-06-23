Первый конфуз: Дина Аверина упустила золотую медаль. LIVE

22.600 балла — безошибочно. Опережает украинку Дина.
Как и вчера в личном многоборье, Аверина выступает под «Восточные сказки» группы Блестящие.
На ковер следом выходит Дина Аверина.
Но в целом номер под «Кармен» выдался сильным. Как итог — 21.750 балла.
Видимо, выскользнул снаряд из руки во время приема.
Потеряла булаву при приеме Влада.
Влада Никольченко представляет Украину в упражнениях с булавами.
Впрочем в общей сумме 20.800 балла. Результат хороший.
Пропустила один прием с предметом. Много баллов потеряет.
Соревнования продолжаются. Далее следует финал упражнений с булавами. Открывает турнир Катрин Тасева.
Итоги упражнений с мячом.
А вот и нет! Судьи дают Леной 22.500 балла, и это чистое первое место!
Очень эффектный прием с перекатом мяча был в самом конце номера, но немного загнала себя в угол Леной. В пластичности сильно недоработала Ашрам. Может вновь остаться вне тройки лидеров.
А израильтянка Линой Ашрам сейчас определит, какая именно будет награда у россиянки.
21.050 балла. Без ошибок, но немного не дотянула по сложности элементов до Авериной! Соответственно, медаль у Дины точно будет.
Екатерина Галкина на очереди.
21.300 балла. 0.100 балла не хватило до Тасевой.
Допустила небольшую помарку при перехвате мяча, но в целом на само выступления повлиять не должно. Хотя и не скажешь, что показала свой сильнейший номер Дина.
Дина Аверина вступает в борьбу за очередную золотую медаль.
19.000 балла в общей сумме. Судьи, кстати, штрафных очков не насчитали.
А вот в прыжке сильно ошиблась. Надо было сделать «кольцо», а в итоге допустила два лишних касания.
Эффектно приняла мяч на повороте в падении.
А вот теперь на ковре появляется Александра Аджорджокулезе. Видимо, поменялась итальянка местами с гречанкой.
И в итоге только 19.400 балла.
После броска пыталась поймать мяч сзади ногой. Но, поняв, что этого сделать не удастся, немного изменила свое решение. Правда, наценки за элемент не получит. Ну, и штрафных баллов тоже.
Следующей на ковре появляется Елени Келаидити из Греции. Странно. По идее по списку следовала итальянка Аджорджокулезе.
Кстати, очень сильное выступление. Не очень удачно она выступила в многоборье, но сейчас — без ошибок. 21.400 балла.
И сразу же следует второй финал. На этот раз упражнения с мячом. Открывает соревнования Катрин Тасева из Болгарии.
Итак, Дина Аверина завоевывает золотую медаль в упражнении с обручем.
21.750 балла — это чистое второе место. 0.300 балла преимущества над Никольченко. Это серебро.
Очень внимательно и сконцентрированно отработала Екатерина. И, как результат, ошибок не допустила.
Плачет Влада и ее тренер. А выходит на ковер тем временем Екатерина Галкина из Белоруссии. Громко приветствуют ее домашние трибуны.
И 21.450 балла набирает Влада! Пока что это второе место.
Сильный номер показала украинка, хотя музыка немного не подошла, кажется. Тренеры решили сменить ее в последний момент.
Следом выступает Влада Никольченко из Украины. Едва не завоевала медаль украинка в многоборье.
Немного запуталась с обручем Александра. 17.650 балла в общей сумме, но 0.300 балла штрафа.
Следующей на ковер вышла итальянка Александра Аджорджокулезе.
Всего лишь 15.900 балла. Расстроена Линой. Пытаются ее подбодрить тренер и, конечно же, талисман игр тигренок Лесик.
Нет. Теперь уже не конкурентка. Трижды упустила обруч! Три грубейшие ошибки. Это, как говорится, до свидания.
На очереди главная конкурентка Аверины — израильтянка Линой Ашрам.
И существенно опережает она Келаидити с 22.850 балла в общей сумме за номер.
Эффектно выкинула обруч и словила его ногами в падении. Ни одной помарки.
Следующей на ковер вышла российская гимнастка Дина Аверина.
18.750 балла. Обошлась гречанка без штрафных очков.
Неплохо справилась с прыжковыми элементами, но едва не вышла за пределы ковра.
Открывает финал упражнений с обручем гречанка Елени Келаидити.
Готовятся спортсменки к выходу на ковер.
Помешать Авериной завоевать золото в многоборье могла представительница Израиля Ашрам Линой, но в финальном заходе в упражнении с лентой допустила грубую ошибку, лишившись шансов на победу. Тройку призеров замкнула Екатерина Галкина из Белоруссии.
Сегодня же «художницы» будут сражаться в каждом отдельном виде программы — будет своя победительница в упражнении с обручем, с мячом, с булавами и с лентой.
Вот такие выступления продемонстрировала вчера Дина:
22 июня россиянка Дина Аверина уже одержала на Европейских играх победу в самом престижном виде программы — многоборье, где спортсменки по очереди демонстрируют свои программы со всеми видами предметов (мяч, обруч, булавы и лента) и выявляют сильнейшую по сумме баллов.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по художественной гимнастике в рамках летних Европейских игр в Минске. Сами соревнования начнутся в 14.00 мск.