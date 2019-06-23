Первый конфуз: Дина Аверина упустила золотую медаль. LIVE

Онлайн-трансляция финалов по художественной гимнастике на Европейских играх

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В Минске в рамках летних Европейских игр проходят финалы по художественной гимнастике в отдельных упражнениях — с обручем, мячом, булавами и лентой. После этого запланированы соревнования групп — с тремя обручами и четырьмя булавами, с пятью мячами, а также в многоборье. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:59

22.600 балла — безошибочно. Опережает украинку Дина.

14:58

Как и вчера в личном многоборье, Аверина выступает под «Восточные сказки» группы Блестящие.

14:58

На ковер следом выходит Дина Аверина.

14:57

Но в целом номер под «Кармен» выдался сильным. Как итог — 21.750 балла.

14:56

Видимо, выскользнул снаряд из руки во время приема.

14:55

Потеряла булаву при приеме Влада.

14:55

Влада Никольченко представляет Украину в упражнениях с булавами.

14:54

Впрочем в общей сумме 20.800 балла. Результат хороший.

14:53

Пропустила один прием с предметом. Много баллов потеряет.

14:50

Соревнования продолжаются. Далее следует финал упражнений с булавами. Открывает турнир Катрин Тасева.

14:48

Итоги упражнений с мячом.

14:47

А вот и нет! Судьи дают Леной 22.500 балла, и это чистое первое место!

14:45

Очень эффектный прием с перекатом мяча был в самом конце номера, но немного загнала себя в угол Леной. В пластичности сильно недоработала Ашрам. Может вновь остаться вне тройки лидеров.

14:44

А израильтянка Линой Ашрам сейчас определит, какая именно будет награда у россиянки.

14:43

21.050 балла. Без ошибок, но немного не дотянула по сложности элементов до Авериной! Соответственно, медаль у Дины точно будет.

14:41

Екатерина Галкина на очереди.

14:40

21.300 балла. 0.100 балла не хватило до Тасевой.

14:38

Допустила небольшую помарку при перехвате мяча, но в целом на само выступления повлиять не должно. Хотя и не скажешь, что показала свой сильнейший номер Дина.

14:36

Дина Аверина вступает в борьбу за очередную золотую медаль.

14:35

19.000 балла в общей сумме. Судьи, кстати, штрафных очков не насчитали.

14:34

А вот в прыжке сильно ошиблась. Надо было сделать «кольцо», а в итоге допустила два лишних касания.

14:33

Эффектно приняла мяч на повороте в падении.

14:32

А вот теперь на ковре появляется Александра Аджорджокулезе. Видимо, поменялась итальянка местами с гречанкой.

14:31

И в итоге только 19.400 балла.

14:29

После броска пыталась поймать мяч сзади ногой. Но, поняв, что этого сделать не удастся, немного изменила свое решение. Правда, наценки за элемент не получит. Ну, и штрафных баллов тоже.

14:27

Следующей на ковре появляется Елени Келаидити из Греции. Странно. По идее по списку следовала итальянка Аджорджокулезе.

14:26

Кстати, очень сильное выступление. Не очень удачно она выступила в многоборье, но сейчас — без ошибок. 21.400 балла.

14:24

И сразу же следует второй финал. На этот раз упражнения с мячом. Открывает соревнования Катрин Тасева из Болгарии.

14:23

Итак, Дина Аверина завоевывает золотую медаль в упражнении с обручем.

14:22

21.750 балла — это чистое второе место. 0.300 балла преимущества над Никольченко. Это серебро.

14:21

Очень внимательно и сконцентрированно отработала Екатерина. И, как результат, ошибок не допустила.

14:19

Плачет Влада и ее тренер. А выходит на ковер тем временем Екатерина Галкина из Белоруссии. Громко приветствуют ее домашние трибуны.

14:18

И 21.450 балла набирает Влада! Пока что это второе место.

14:17

Сильный номер показала украинка, хотя музыка немного не подошла, кажется. Тренеры решили сменить ее в последний момент.

14:15

Следом выступает Влада Никольченко из Украины. Едва не завоевала медаль украинка в многоборье.

14:14

Немного запуталась с обручем Александра. 17.650 балла в общей сумме, но 0.300 балла штрафа.

14:12

Следующей на ковер вышла итальянка Александра Аджорджокулезе.

14:11

Всего лишь 15.900 балла. Расстроена Линой. Пытаются ее подбодрить тренер и, конечно же, талисман игр тигренок Лесик.

14:10

Нет. Теперь уже не конкурентка. Трижды упустила обруч! Три грубейшие ошибки. Это, как говорится, до свидания.

14:09

На очереди главная конкурентка Аверины — израильтянка Линой Ашрам.

14:08

И существенно опережает она Келаидити с 22.850 балла в общей сумме за номер.

14:07

Эффектно выкинула обруч и словила его ногами в падении. Ни одной помарки.

14:05

Следующей на ковер вышла российская гимнастка Дина Аверина.

14:04

18.750 балла. Обошлась гречанка без штрафных очков.

14:03

Неплохо справилась с прыжковыми элементами, но едва не вышла за пределы ковра.

14:02

Открывает финал упражнений с обручем гречанка Елени Келаидити.

13:58

Готовятся спортсменки к выходу на ковер.

13:50

Помешать Авериной завоевать золото в многоборье могла представительница Израиля Ашрам Линой, но в финальном заходе в упражнении с лентой допустила грубую ошибку, лишившись шансов на победу. Тройку призеров замкнула Екатерина Галкина из Белоруссии.

13:45

Сегодня же «художницы» будут сражаться в каждом отдельном виде программы — будет своя победительница в упражнении с обручем, с мячом, с булавами и с лентой.

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Российская гимнастка Дина Аверина

Российская гимнастка Дина Аверина

РИА Новости
13:40

Вот такие выступления продемонстрировала вчера Дина:

13:35

22 июня россиянка Дина Аверина уже одержала на Европейских играх победу в самом престижном виде программы — многоборье, где спортсменки по очереди демонстрируют свои программы со всеми видами предметов (мяч, обруч, булавы и лента) и выявляют сильнейшую по сумме баллов.

13:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции соревнований по художественной гимнастике в рамках летних Европейских игр в Минске. Сами соревнования начнутся в 14.00 мск.

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Дина Аверина и Ирина Винер-Усманова

Дина Аверина и Ирина Винер-Усманова

РИА Новости