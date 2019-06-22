Отомстить за скандал с флагом РФ: Лобов бьется с Малиньяджи. LIVE

Идет второй раунд. Реджи удалось прийти в себя и даже пойти в жесткую зарубу. Бедфорд по-прежнему более активен и давит соперника, работая первым номером. Барнетт отскакивает и держится на расстоянии, умело подныривая под руки и уворачиваясь.
Что за кошмар?! Барнетт падает дважды подряд после ударов Бедфорда! Здесь нельзя добивать лежачего оппонента, как в ММА, так что рефери отгоняет Джонни и отсчитывает до десяти. Реджи поднимается.
А у нас сейчас будет со-главный бой вечера за титул чемпиона Bare Knuckle в легком весе! Сразятся два американца — Реджи Барнетт и Джонни Бедфорд.
Боксер Малиньяджи одержал на ринге 36 побед (правда, всего семь — нокаутом) и потерпел восемь поражений. Он являлся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной федерации бокса (IBF). На данный момент американец не боксировал уже с 2017 года, когда он проиграл нокаутом Сэму Эггингтону. В общем, карьера Малиньяджи уже на излете, и бой против Лобова — это отличная возможность для него напомнить о себе.
Расскажем немного об оппонентах. До перехода в промоушен Bare Knuckle Лобов сражался в UFC, где провел 11 поединков, потерпев в них шесть поражений, причем последние три шли подряд.
Удивительно, но это не Дана Уайт уволил Русского Молота, а он сам принял решение уйти из UFC, так как чувствовал, что может зарабатывать гораздо больше в других промоушенах. Лобов действительно является довольно популярным бойцом, несмотря на не самую лучшую статистику, — его бои смотрят.
Почему? Во-первых, он друг Конора Макгрегора и почти всегда участвует в скандалах, связанных с ним (у Лобова были даже личные разборки с Хабибом Нурмагомедовым). Во-вторых, сам Артем всегда бьется до конца и не сдается, даже когда его лицо превращается в кровавое месиво. А это всегда нравится организаторам соревнований.
Лобову уже перевязывают руки, вымеряют расстояние от обмотки до костяшек, чтобы они обязательно были оголенными.
Основной кард этого вечера, не считая поединка Лобова и Малиньяджи, выглядит так:
Крис Либен — Дакота Кокрейн
Реджинальд Барнетт — Джонни Бедфорд
Том Шоафф — Джулиан Лейн
Джоуи Бельтран — Джейми Кэмпбелл
Джо Риггс — Уолбер Баррос
Абдиэль Веласкес — Трэвис Томпсон
Элвин Леон Брито — Джим Элерс
Дэвид Манделл — Дрю Липтон
В Bare Knuckle бойцы проводят пять раундов по две минуты. Допускается клинч, но никакой борьбы и ударом локтями и коленями. Этакий бокс без перчаток.
Напомним, что по правилам Bare Knuckle бить ногами или заваливать на партер для борьбы нельзя — только удары кулаками. Учитывая, что диаметр ринга всего 6,7 метра, жестокое месиво обеспечено. Вот так выглядели руки Лобова после его первого боя в этом промоушене с Найтом:
Все это привело к тому, что ни одно мероприятие в рамках подготовки к бою в Bare Knuckle не прошло без инцидента. Малиньяджи давал Лобову пощечину, бил его микрофоном и плевал в него. Кроме того, на церемонии взвешивания члены команды американца попытались вырвать из рук оппонента флаги России и Ирландии. Лобов отмахнулся ногой.
Поединок должен быть кровавым еще и потому, что между соперниками существует реальная ненависть. Все началось с того периода, когда Малиньяджи, как и Лобов, являлся спарринг-партнером Конора Макгрегора во время его подготовки к поединку против непобежденного боксера Флойда Мейвезера-младшего. После одной из тренировочных сессий Конор выложил в твиттере фото, на котором Пол лежит на ринге, — очевидно, в нокдауне. Это оскорбило американца, который начал уверять, что якобы упал на настил из-за толчка, а не по причине пропущенного удара.
После этого Малиньяджи и Макгрегор неоднократно обменивались оскорблениями, и Лобов, естественно, занял сторону лучшего друга, поддержав его насмешки над американцем.
Малиньяджи же будет сражаться на кулаках в первый раз — промоушен подписал его специально под Лобова. Пол является бывшим боксером, так что с ударной техникой у него должно быть все в порядке.
Для Лобова это будет уже второй поединок в промоушене Bare Knuckle. В первом он одолел американца Джейсона Найта (рекорд в ММА — 20 побед и шесть поражений). Оба соперника тогда обменялись нокдаунами и пролили немало крови (без перчаток это неизбежно), однако решением судей победу получил Русский Молот.
По правилам Bare Knuckle соперники дерутся с оголенными костяшками рук — бинтами перевязываются только запястья, чтобы не травмировать от удара кисть. Это является, по сути, возрождением кулачных боев, которые были упразднены более 100 лет назад. Оказалось, что у современной публики, которую уже сложно чем-то удивить, есть на это спрос, поскольку поединки получаются очень зрелищными и кровавыми.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Бывший боец UFC Артем Лобов перешел в кулачные бои и в рамках второго поединка проводит поединок со своим заклятым врагом — экс-чемпионом мира боксу Поли Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6.