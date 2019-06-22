Отомстить за скандал с флагом РФ: Лобов бьется с Малиньяджи. LIVE

Расскажем немного об оппонентах. До перехода в промоушен Bare Knuckle Лобов сражался в UFC, где провел 11 поединков, потерпев в них шесть поражений, причем последние три шли подряд.

Удивительно, но это не Дана Уайт уволил Русского Молота, а он сам принял решение уйти из UFC, так как чувствовал, что может зарабатывать гораздо больше в других промоушенах. Лобов действительно является довольно популярным бойцом, несмотря на не самую лучшую статистику, — его бои смотрят.

Почему? Во-первых, он друг Конора Макгрегора и почти всегда участвует в скандалах, связанных с ним (у Лобова были даже личные разборки с Хабибом Нурмагомедовым). Во-вторых, сам Артем всегда бьется до конца и не сдается, даже когда его лицо превращается в кровавое месиво. А это всегда нравится организаторам соревнований.