Без тормозов: лишенный прав игрок «Спартака» гоняет по Москве

Полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев в очередной раз столкнулся с проблемами, связанными с нарушением российского законодательства. Футболист превысил допустимую скорость, проезжая на своем автомобиле неподалеку от стадиона «Открытие Арена» в Москве, за что правоохранительные органы выписали ему протокол о нарушении правил дорожного движения и оштрафовали на 500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкого с ситуацией.

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«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона «Спартак». Это произошло 24 мая 2019 года. После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», — говорится в сообщении.

Также, по сообщению ряда СМИ, за последний месяц этот случай оказался не единичным. Отмечается, что 1 июня Гулиев нарушил правила в районе Краснопрудной улицы, где также не соблюл скоростной режим.

На данный момент ни футболист, ни пресс-служба красно-белых данный инцидент не комментирует. 22 июня Гулиев принял участие в контрольном матче в составе москвичей. Игра состоялась на тренировочной базе «Спартака» у стадиона «Открытие Арена» и завершилась победой команды Олега Кононова над «Сочи» со счетом 7:1. Гулиев провел целый второй тайм.

Примечательно, что сам хавбек «Спартака» не имел водительских прав. В апреле Мировой суд признал футболиста виновным за инцидент, произошедший 10 апреля, когда Гулиев проехал на красный свет светофора через пешеходный переход, после чего избил гражданина США. Пострадавшим оказался 29-летний Майкл Коул, имеющий образование филолога и работающий в России переводчиком.

Тогда суд принял решение лишить игрока права управления транспортным средством на четыре месяца. Соответственно, наказание будет действительно еще до августа, и, таким образом, Гулиев не имел права садиться за руль.

Сам же инцидент удалось уладить с помощью вмешательства «Спартака». В частности, клуб признал своего футболиста виновным в нарушении законодательства и выписал ему дополнительные санкции. По данным СМИ, Гулиев был оштрафован на 5 млн рублей, а также временно отстранен от тренировок с основным составом красно-белых. При этом играть за дубль он также не имел права.

Ситуация разрешилась после того, как футболист встретился с пострадавшим пешеходом. Между сторонами состоялись две встречи, в ходе которых Гулиев признал свою вину, а также принес извинения. Позднее Майкл Коун выступил с публичным объявлением.

«Уже было понятно, что он иногда не может контролировать себя, но, по всей видимости, у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле», — написал он в своем фейсбуке, где также отметил, что получил от Гулиева денежную сумму в качестве возмещения ущерба.

При этом полученные деньги, как подчеркнул американец, он направил в благотворительные фонды.

Гулиев в свою очередь также принес публичные извинения как перед пострадавшим, так и перед «Спартаком», после чего был возвращен в основной состав команды.

«Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно. Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!» — сказал он.

Аяз Гулиев является воспитанником московского «Спартака». В июне 2018 года права на полузащитника выкупил «Ростов», однако через полгода хавбек вернулся в стан красно-белых. В составе москвичей Гулиев по итогам прошедшего сезона провел десять матчей, в которых отметился одним голом и заработал семь желтых карточек.

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