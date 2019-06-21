Болезнь Альцгеймера? От чего страдает Марадона

Легендарный аргентинский футболист и чемпион мира Диего Марадона, известный по выступлениям за «Барселону» и «Наполи», в последние дни находится под присмотром врачей. Из-за проблем со здоровьем 58-летний аргентинец не смог выбраться в Бразилию, чтобы поддержать свою национальную сборную, которая на данный момент выступает в очередном розыгрыше Америки. О проблемах со здоровьем Марадона сообщил сам после того, как официально покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос».

«Диего Марадона решил прекратить сотрудничество с «Дорадос». После консультации с врачами он принял решение уделить внимание своему здоровью», — отметил его агент и друг Матиас Морла.

Diego Maradona decidiу no continuar en la direcciуn tйcnica de Dorados. Por consejo mйdico le dedicarб tiempo a su salud y se someterб a dos operaciones: de hombro y de rodilla. Agradecidos a toda la familia de Dorados y continuaremos juntos el sueсo mбs adelante. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) 13 июня 2019 г.

При этом Морла подчеркнул, что в ближайшее время Марадоне предстоят сразу две операции: на плече и колене, на которое ранее уже жаловался аргентинский специалист. Однако, по информации ряда СМИ, проблемы с рукой и ногой не единственные, которые имеются у Диего Армандо. Источники сообщают, что

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врачи диагностировали Марадоне болезнь Альцгеймера.

Впрочем сам Марадона данную информацию опроверг, обвинив медиков в клевете, а также негативно высказался в отношении журналистов, которые, по его словам, только распространяют слухи.

«Я не умираю. Врачи лгут. Они говорят о болезни Альцгеймера, но они даже не знают, что это такое. Люди, у которых болезнь Альцгеймера, умирают. Но я жив и не собираюсь умирать. Журналисты распространяют слухи, внося путаницу»,

— заявил Марадона в ходе видеообращения, которое он опубликовал у себя в инстаграме.

С официальным комментарием выступили и Морла, подчеркнув, что симптомы, выявленные у Диего Армандо в ходе медицинского обследования, не подтверждают факт тяжелого заболевания.

«Хочу прояснить появившуюся информацию, согласно которой у Диего Марадоны диагностированы признаки болезни Альцгеймера. Все проведенные медицинские исследования не дали никаких подтверждений этим слухам. Эта информация только вредит Диего. Я снова прошу, чтобы все, кому небезразличен Марадона, ценили то, что он делает для нас. Мы должны оказать ему поддержку, а не демонстрировать недовольство и разоблачение в СМИ», — приводит слова Морлы El Mundo Deportivo.

Болезнь Альцгеймера представляет собой нейродегенеративное заболевание, развивающееся у людей, достигших 50 лет и позднее. По сей день врачи и ученые не могут установить причины развития болезни, а также создать эффективный препарат для ее лечения, однако известно, что сам недуг заключается в отложении специфического белково-полисахаридного комплекса в тканях головного мозга, что в свою очередь приводит к отмиранию клеток и дегенерации мозга. Болезнь Альцгеймера вызывает потерю кратковременной памяти, а затем усложняет работу головного мозга на восприятие и обработку новой информации, которую получает человек. Помимо потери памяти человек, страдающий от данного недуга, становится апатичным, а также имеет проблемы с речью и ориентацией в пространстве.

О проблемах со здоровьем у Марадоны стало известно еще летом 2018 года.

После матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии аргентинец был экстренно госпитализирован и доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга, откуда вскоре был выписан. Спустя полгода Марадона вновь был помещен под контроль врачей. По данным агентства Reuters, у него было выявлено внутреннее кровотечение, вызванное появлением грыжи в желудке. Через некоторое время 58-летнему аргентинцу сделали операцию.

В своей карьере Марадона в качестве футболиста становился чемпионом Аргентины в составе «Боки Хуниорс», а также выигрывал Кубок Испании, Кубок испанской лиги и Суперкубок страны, защищая цвета «Барселоны». В 1984 году он перешел в итальянский «Наполи» и помог неаполитанцам завоевать первое в истории клуба чемпионство, а в сезоне-1890/90 вновь заполучить золотые медали первенства.

В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира в 1986 году, а на следующем мировом первенстве завоевал серебряную медаль, уступив команде ФРГ.

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