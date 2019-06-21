Новый Кавенаги? Кого купил «Спартак»

Московский «Спартак» объявил о своем первом приобретении в летнее межсезонье. Новичком красно-белых стал аргентинский нападающий Эсекьель Понсе, перешедший из итальянской «Ромы».

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«Добро пожаловать в красно-белую семью, Эсекьель!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Детали сделки пресс-служба «Спартака» раскрывать не стала, подчеркнув, что с Понсе подписан долгосрочный контракт. По информации «ЭкСпорт», соглашение рассчитано на пять лет, и, как утверждает «Чемпионат», за аргентинца красно-белые заплатили «Роме» €9 млн, тогда как сами «волки» изначально планировали выручить за своего игрока не менее €12 млн.

Свою профессиональную карьеру Понсе начал в родном «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого он является. В том же клубе из аргентинского Росарио свои первые шаги делал нынешний лидер и капитан «Барселоны» Лионель Месси. Дебютировав за «Олд Бойз» в 16 лет, Эсекьель провел в общей сложности 31 матч, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами, после чего в конце 2014 года обратил на себя внимание нескольких топ-клубов Европы. Среди них, в частности, числились лондонский «Тоттенхэм Хотспур», а также «Рома», в конечном итоге выкупившая права на нападающего.

Однако дебютировать за основной состав римлян Понсе так и не успел.

С самого же момента оформления трансфера Эсекьель вернулся в родной «Ньюэллс Олд Бойз», где провел на правах аренды почти год. По окончании срока арендного соглашения аргентинец выступал за дубль римлян, а летом 2016 года его на один сезон подписала «Гранада». Несмотря на то, что Понсе был одним из игроков основного состава, отметиться результативностью в испанской Примере ему не удалось: всего лишь два гола и один ассист в 27 встречах.

Вернувшись в «Рому», аргентинец сразу же переехал во Францию, где его арендовал «Лилль». С новой командой Понсе едва не вылетел из Лиги 1, заняв по итогам сезона 17-е место, опередив «Тулузу», которая отправилась в стыковые матчи, на один балл. Как и в «Гранаде», Эсекьель как забивной форвард себя не зарекомендовал. В 32 матчах во всех турнирах он забил только три мяча и отдал одну голевую передачу.

Последним клубом перед полноценным уходом из «Ромы» для Понсе стал греческий АЕК. В Афинах, несмотря на более слабый уровень чемпионата в Европе, аргентинцу удалось раскрыться с лучшей стороны. В 43 играх Эсекьель записал на свой счет 21 гол, а также четыре результативных паса, а также занял второе место в списке бомбардиров первенства Греции, уступив только Эфтимису Кулурису из «Атромитоса».

Кандидатура Понсе является весьма противоречивой для «Спартака». С одной стороны Эсекьель имеет в своем арсенале такие необходимые навыки, как умение на быстром рывке открыться в свободной зоне, а также освобождаться из-под опеки. Тем самым он схож, например, с Зе Луишем, которого «Спартак» приобрел еще в 2015 году. Однако 28-летнего нападающего из Кабо-Верде португальские СМИ активно сватают в местный «Порту». По данным A Bola,

переманить Зе Луиша желает лично президент «Драконов» и готов выложить за него €10 млн, тогда как в «Спартаке» хотят выручить за «Бонифация» несколько больше.

Об этом недавно говорили и президент красно-белых Леонид Федун, и новый генеральный директор клуба Томас Цорн.

Также Понсе позиционирует себя в качестве форварда, играющего в завершении атаки. Голевое чутье, умение появиться в нужное время в нужном месте, чтобы подставить свою ногу и замкнуть передачу, а в случае необходимости — обыграться в «стенку» — это про него. Этим аргентинец схож, например, с Луисом Адриано.

Однако данные качества меркнут на фоне проблем, которыми обладает Эсекьель.

Во-первых, Понсе сам себе создать момент не умеет. Этим он не отличался никогда и вряд ли сможет неожиданно научиться этому в первое же время пребывания в «Спартаке». Отсюда следует вывод, что на аргентинца необходимо играть. Прошлый сезон показал, что в позиционной атаке красно-белые сильно уступают своим конкурентам в Российской премьер-лиге. Из нынешних игроков центральной полузащиты сделать пас на ход Понсе способны разве что Роман Зобнин или Лукас Фернандо, который в конце прошедшего сезона часто выдвигался в атаку из своей привычной опорной зоны.

Однако даже хороший пас в разрез не может гарантировать удачных действий аргентинца: он не обладает той скоростью, которая смогла бы помочь ему оторваться от защитника и реализовать выход один на один. Большинство центральных защитников из РПЛ не только не уступают Эсекьелу в скорости, но и даже превосходят его в данном компоненте.

Поскольку Понсе известен как форвард, завершающий атаки исключительно в пределах штрафной площади (хорошим ударом издали он также похвастать не может), рассчитывать он может, например, на удачный прострел или навес с фланга. После ухода из клуба Квинси Промеса атака флангами у «Спартака» существенно оскудела. Как отмечают СМИ,

Олег Кононов желает приобрести на данную позицию вингера «Ростова» Резиуана Мирзова, с которым он был знаком по работе в тульском «Арсенале».

По информации «Чемпионата», красно-белые уже ведут с ростовчанами и 25-летним игроком активные переговоры и готовы заплатить за трансфер около €3,5 млн. Sport24 в свою очередь сообщает, что «Спартак» в случае удачной сделки расстанется с Александром Ломовицким, отдав его в аренду.

Еще одной ощутимой проблемой для Понсе может стать уровень российского чемпионата, большинство команд которого предпочитают закрытый и оборонительный футбол. С этим — если говорить о результативности — не справился Зе Луиш, с этим же рискует не справиться и новичок красно-белых. Об этом же говорил и бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу, отметив, что «Спартаку» жизненно необходимо приобрести футболиста, который по уровню бы не уступил Промесу.

«Переехать в чемпионат России — не проблема. Проблема — заиграть в нем. Понсе хорош и талантлив, но я не могу предсказать, что с ним произойдет в премьер-лиге. Другая система подготовки, другой стиль игры.

В конце концов мы не знаем, какие цели будет ставить «Спартак». Бороться за золото или за первую четверку? Результат же не зависит от одного игрока, дело в коллективе в целом. Но Понсе точно хороший нападающий. Может стать звездой, а может показать ноль. Он же приходит из чемпионата Греции. Не из «Шахтера» или «Милана». АЕК совсем другое дело. У Понсе есть качества, потенциал, но 20 голов в Греции ничего не значат. Впрочем, «Спартак» наверняка все взвесил. Чтобы быть успешным, нужно не только уметь играть, но и обладать крепким характером. Погода, длительные перелеты, часовые пояса, сама игра. Не каждый сможет адаптироваться, но переход в Россию из Греции для Понсе точно шаг вперед», — цитирует румынского специалиста «Советский спорт».

Еще с момента публикации в СМИ информации о том, что красно-белые заинтересованы в услугах Понсе, среди болельщиков «Спартака» и экспертов появилась первая ассоциация Эсекьеля с другим аргентинским форвардом, ранее защищавшего цвета московского клуба — Фернандо Кавенаги. Тот также имеет опыт выступления и в Испании, и во Франции. Однако в Западную Европу Кавенаги уехал уже из России. В «Спартак» он перебрался из аргентинского «Ривер Плейта» в 2004 году, но за два года, проведенных в Москве, оставил о себе противоречивые впечатления. Аргентинец хоть и забил только 12 мячей в 56 матчах, но при этом помог красно-белым дважды подряд завоевать серебряные медали российского первенства, а также дойти до финала Кубка России в 2006 году.

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