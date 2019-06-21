Последний герой Испании: Торрес уходит из футбола

Девятнадцатилетний капитан

На взрослом уровне Фернандо Торрес дебютировал в составе мадридского «Атлетико» в конце сезона — 2000/2001. Фернандо с детства болел за этот клуб, любовь к которому привил ему дед. Карьера футболиста в мадридском клубе сложилась более чем успешно. Уже в сезоне — 2003/2004 он оформил 19 мячей в 35 матчах испанской Примеры и в течение этого розыгрыша Торрес был назначен капитаном команды, причем самым молодым в ее истории. На тот момент ему было всего 19 лет.

Также в 2003 году Фернандо получил первый вызов во взрослую сборную Испании.

В матчах за мадридскую команду Торрес отличался завидной результативностью. Благодаря этому к нему быстро появился интерес со стороны ведущих клубов Европы. Однако испанец еще долго не мог расстаться с «Атлетико», отыграв в составе этой команды шесть лет и оформив за это время 82 гола.

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Взлеты и падения

Летом 2007 года Торрес перешел в клуб английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», где сразу получил «элитный» девятый номер. Ранее под ним выступали легенды этой команды Иан Раш и Робби Фаулер. Торрес быстро оправдал доверии, уже в дебютном сезоне забив 24 мяча.

Впервые со времен Фаулера футболист «Ливерпуля» отличился за сезон более 20 раз.

Торрес в том году установил еще два рекорда. Он поразил ворота противника в восьми домашних играх подряд, что ранее удавалось только Роджеру Ханту в начале второй половины XX века. Вместе с этим Торрес превзошел достижение Руда ван Нистелроя по количеству мячей, забитых футболистом из-за рубежа в дебютном сезоне.

Испанский нападающий играл в составе «Ливерпуля» до 2011 года. За это время он оформил 65 голов, но не завоевал трофеев. Однако своей игрой футболист привлек внимание лондонского «Челси», и в начале 2011 года Торрес пополнил ряды «синих». Этот переход разозлил болельщиков «Ливерпуля»: в знак протеста они демонстративно сожгли его футболку у офиса своего клуба.

В первых двух сезонах за «пенсионеров» Торрес не отличался завидной результативностью, что не помешало его команде в 2012 году выиграть Лигу чемпионов и Кубок Англии. К тому же поддержка главного тренера Карло Анчелотти, а также одноклубников Петра Чеха и Питера Одемвингие помогли Фернандо вновь выйти на свой уровень.

В сезоне 2012/2013 он выиграл Лигу Европы и стал ее лучшим бомбардиром с шестью мячами, также оформив один из голов в финале этого соревнования. Всего за время пребывания в «Челси» он отличился 20 раз в 110 матчах.

В 2014 году Торрес был отдан в аренду «Милану», в составе которого не слишком выделялся. Спустя год итальянская команда выкупила права на испанца, передав его в аренду в родной «Атлетико».

В составе старой-новой команды футболист играл до 2018 года. За это время Фернандо выходил в финал Лиги чемпионов и во второй раз в карьере стал победителем Лиги Европы.

Нельзя не отметить успехи Торреса в сборной Испании. В 2008 году он стал победителем Евро-2008, забив на этом турнире два мяча, в том числе «золотой».

В 2010 году сборная Испании с Торресом выиграла мировое первенство в ЮАР. В 2012-м Фернандо удалось защитить титул чемпиона Европы. Также в составе испанской сборной он стал бронзовым и серебряным призером Кубка Конфедераций. Торрес завершил выступления за национальную команду в 2014 году.

Закат карьеры

Последним клубом Фернандо стал китайский «Саган Тосу». В нем Торрес провел минувший сезон. Любопытно, что

испанец стал третьим звездным футболистом в истории этого клуба.

До него за «Саган Тосу» играли аргентинец Давид Бисконти и японец японец Майк Хавенар.

В период выступления за эту команду Торрес отличился всего трижды.

За всю свою карьеру Фернандо принял участие в 706 встречах, забив 252 мяча и отметившись 73 результативными передачами. Пресс-конференция, на которой он официально должен объявить о завершении карьеры, состоится 23 июня в Токио.

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