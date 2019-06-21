«Том Круз будет драться»: UFC организует его бой с Бибером

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что действительно готов организовать бой канадского поп-R&B-певца Джастина Бибера с голливудским актером Томом Крузом.

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20 июня Уайт впервые дал комментарий по возможному событию, поводом для которого стал отправленный Бибером несколько дней назад через твиттер вызов в адрес Тома Круза.

«Хочу вызвать Тома Круза на бой в октагоне. Том, если ты не согласишься, ты трус, и никогда себе этого не простишь. Ну что, кто готов организовать бой?»

— написал тогда Бибер, полстаив тэг президента UFC.

Правда, изначально на это сообщение отреагировали знаменитый в прошлом боксер Оскар де ла Хойя, имеющий сейчас свою промоутерскую компанию, и ирландский экс-чемпион и самый раскрученный боец ММА Конор Макгрегор.

И де ла Хойя, и Макгрегор сразу же заявили, что готовы взяться за организацию мероприятия, однако ответов Бибера не получили. И вот теперь очередь дошла и до хранившего молчание Уайта.

«Я расскажу вам кое-что интересное. Многие знаменитости часто говорят о боях в UFC. Игроки NFL, NBA, голливудские звезды и прочие. Такое бывает часто, так что очевидно, что сначала я отнесся к этим разговорам как обычно — не обратил на них особого внимания. Было много разговоров, жёлтых заголовков, и прочего, — приводит слова президента UFC FightTime.

--Но вдруг я получил звонок. Не буду называть имена, но это были реальные парни, которые отвечают за свои слова, и они мне сказали, что хотят участвовать в организации этого боя, и что Том Круз будет драться.

И я ответил им: «Если то, что вы говорите, правда, и вовлеченные в это лица действительно хотят драться, мы можем это обсудить». Я был бы идиотом, если бы не организовал этот бой. Это будет самый легкий промоушен в моей карьере».

Уайт действительно предвкушает возможное событие, раскрутить которое не составит труда из-за популярности участвующих в нем звезд.

А тот факт, что Бибер является певцом, пусть и занимался боксом с самим Флойдом Мэйвезером-младшим, пока не рассорился с самым богатым боксером мира, а актеру Голливуда Крузу уже 57 лет, вряд ли снизит интерес к возможному поединку.

Правда, несколько дней назад канадский певец вроде бы одумался, трезво оценив свои перспективы.

«Это был случайный твит, я иногда так делаю. Вероятно, Круз надрал бы мне задницу. В нем есть отцовская сила», – прокомментировал Джастин ситуацию для FOX News.

Напомним, что Круз не только играл спецагента в киноэпопее «Миссия невыполнима», но и занимался в детстве и студентчестве борьбой, а также американским футболом, где выступал на позиции лайнбекера, играя в защите.

Лайнбекер — одна из ключевых защитных позиций в американском футболе. Действующие в этом амплуа спортсмены располагаются за первой линией обороны, одновременно защищают свою зону от прорыва атаки соперников и блицуют пасующего квотербека.

Для игры на позиции лайнбекера необходимо сочетание силы, скорости и реакции, что делает это амплуа одним из самых требовательных к физическим характеристикам игрока.

Сам Круз до сих пор никак не комментировал выпад в свой адрес со стороны 25-летнего канадского певца, в данный момент находящегося в творческом отпуске. При этом в данный момент ставить крест на возможном поединке точно не стоит — в мире шоу и больших денег возможно все, было бы желание.

А оно, похоже, есть у самых ключевых фигур индустрии смешанных единоборств.

Интересно, что в реакции на твит-вызов от Бибера Крузу Макгрегор не только выразил готовность организовать их поединок, но и сам бросил перчатку другому голливудскому актеру Марку Уолбергу, который является одним из главных акционеров UFC.

Конфликт Конора с актером тлеет с того момента, как ирландец потребовал от промоушена три года назад долю акций, посчитав, что сделал слишком много для раскрутки организации.

«У UFC много акционеров. Они никогда не входили в октагон, но сейчас кормятся за счет моей работы. Я прихожу в октагон и проливаю кровь, а зарабатывают они. Это неправильно. Я заслужил долю от общего заработка больше, чем любые селебрити», — говорил тогда дерзкий боец.

«Макгрегор может стать совладельцем UFC и продолжить драться. Никаких проблем в этом не вижу. Но пусть для начала заплатит за долю. Он должен сделать это так же, как делали все акционеры. Я даже готов поделиться с ним своей долей. Согласен, что он лицо UFC, но, в то же время, это еще и бизнес. Поэтому пусть готовит деньги», — вступил с ним в диалог Уолберг.

С тех пор Конор периодически вызывает Марка на поединок и под твитом Бибера сделал это снова, заявив, что это будет «поединок на все акции». Ответа, правда, не последовало.

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