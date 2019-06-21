Задолжал 15 миллионов: Кержаков не платит алименты

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо», испанской «Севильи» и сборной России Александр Кержаков имеет задолженность более 15 млн рублей по алиментам, сообщило агентство ТАСС.

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Согласно данным базы официального сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП), он должен 14,8 млн рублей по соглашению об уплате алиметнов от 23 июня 2011 года, а само исполнительное производство из-за неуплаты было открыто приставами Всеволжского районного отдела 28 декабря 2018 года.

По всей видимости, речь идет о долге футболиста перед его первой супругой Марией Горловой. Они поженились в феврале 2005 года, когда та была студенткой Санкт-петербургского университета экономики и финансов.

Интересно, что свидетелем на свадьбе со стороны жениха был тогда знаменитый российский фигурист, ныне двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

В том же году у пары родилась дочь Дарья, но в 2010 году семья распалась, и Кержаков с Горловой оформили развод.

По всей видимости, практически с момента развода нападающий так и не выплачивал своей бывшей жене алименты, из-за чего и накопился столь приличный долг.

Второе исполнительное производство против знаменитого футболиста было возбуждено тем же районным отделом, что и первое, 6 июня нынешнего года.

Основанием стал исполнительный лист Петроградского районного суда Санкт-Петербурга, который в апреле нынешнего года оформил расторжение брака Кержакова с его второй супругой Миланой Кержаковой (Тюльпановой).

Развод получился громким и скандальным. Главным объектом спора были права опеки их сына Артемия, родившегося в апреле 2017 года. Несмотря на возмужение спортсмена, суд вынес решение, что ребенок будет проживаться после развода с матерью.

По этому производству Кержаков уже задолжал 623,5 тыс. рублей и также, очевидно, не торопится производить выплаты.

Согласно решению суда, лучший бомбардир в истории сборной России должен выплачивать Тюльпановой шестую часть своих официальных доходов.

Напомним, что женился он на дочери на тот момент сенатора Вадима Тюльпанова 27 июня 2015 года, а о разрыве отношений пара объявила 13 мая 2018 года.

В процессе развода экс-футболист обвинял свою супругу в зависимости от алкоголя и наркотиков, а сама Тюльпанова не отрицала прохождения лечения в клинике, что было связано со смертью ее отца.

Вадим Тюльпанов скончался 4 апреля 2017 года, упав в результате сердечного приступа и ударившись головой, что привело к перелому основания черепа. Медики констатировали, что смерть наступила от сердечной недостаточности.

Кроме того, Кержаков состоял в отношениях с Екатериной Сафроновой, бывшей супругой хоккеиста Кирилла Сафронова, но молодые люди не регистрировали брак во время отношений, продолжавшихся с 2010 по 2014 годы.

В 2013 году у них родился сын Игорь, прав на воспитание которого Кержаков лишил Сафронову по суду в октябре 2014 года после разрыва отношений.

Сам Александр является воспитанником санкт-петербургского футбола и одним из ярчайших представителей знакового питерского поколения, самыми известными игроками которого помимо него являются Андрей Аршавин, Игорь Денисов и Владимир Быстров.

Дебютировав в «Зените» в 2001 году он выступал за сине-бело-голубых до конца 2006 года и в чемпионате России провел 159 матчей, забив 64 мяча.

После этого форвард был за 5 млн евро продан испанской «Севилье» и в ее составе отыграл в испанской Примере 26 игр в двух сезонах, отметившись восемью голами, в том числе в ворота «Барселоны».

В 2008 году игрок вернулся в Россию и провел два сезона в столичном «Динамо», сыграв 51 матч за бело-голубых в Премьер-лиге и отличившись в этих играх 14 раз.

В 2010 году состоялось возвращение в родной «Зенит», за который Кержаков после этого выступал еще шесть полноценных сезонов с перерывом на годичную аренду в кампании-2015/16 в швейцарском «Цюрихе».

Во второе пришествие в «Зенит» форвард провел за команду 130 матчей в чемпионате и отметился 56 забитыми голами. За «Цюрих» он отыграл в чемпионате Швейцарии 17 игр, запив пять голов.

Кроме того, в Швейцарии он провел два матча национального Кубка, отметился в них двумя голами и выиграл турнир вместе со своей командой.

Кержаков является трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка (дважды) России, обладателем Кубка УЕФА в составе «Севильи», с которой он также выиграл Кубок и Суперкубок Испании.

За национальную команду России нападающий провел 90 встреч и отметился в них 30 мячами, став лучшим на данный момент бомбардиром в истории сборной страны.

Сейчас Кержаков тренирует сборную России U-17, с которой одержал победу на недавнем престижном турнире.

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