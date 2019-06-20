«Молила: «Спасите!» Чемпионку мира увезли в багажнике

«Ворвался с ножом!» Чемпионку мира похитили из квартиры средь бела дня

Известная российская спортсменка, чемпионка мира по горному бегу Елена Рухляда была похищена из собственной квартиры. Брат легкоатлетки рассказал, что ее бывший муж ворвался в жилище с ножом, когда женщина находилась там со своим новым спутником, связал обоих, а экс-супругу закинул в спортивную сумку и увез на угнанной машине. Следы автомобиля оборвались на берегу реки.

В Сибири произошел страшный инцидент, который мог завершиться смертельным исходом. Чемпионка мира по горному бегу Елена Рухляда была средь бела дня похищена из собственной квартиры в Новосибирске.

В это же время пропал автомобиль, принадлежащий ее сожителю. Друзья спортсменки обратились в полицию, заявив о пропаже человека и угоне машины. При этом они утверждали, что в исчезновении легкоатлетки виноват ее бывший муж Ярослав Фокин — экс-омоновец, который также какое-то время работал в ГРУ Минобороны, а в мае устроился обыкновенным инструктором в местный тир.

Брат бегуньи Сергей Рухляда вспоминал, что у бывших супругов всегда были напряженные отношения, — Фокин якобы неоднократно избивал женщину.

«Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — цитирует Сергея «КП-Новосибирск».

— Ярослав ее постоянно избивал! По этой причине она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, молила их: «Спасите!».

Ярослав не давал Лене спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили...»

Подруга пропавшей спортсменки Вера Колечкина добавила, что Елена во время ссор даже убегала от мужа и какое-то время жила у нее дома. У Колечкиной также не возникло сомнений, что похитителем бегуньи стал именно ее экс-возлюбленный.

«Полиция не может написать, что это он ее похитил, поэтому написали, что она может быть с ним, и ищут его. Это ее бывший муж, с которым она развелась уже. Он омоновец, он ее избивал, угрожал», — цитировал женщину местный портал «Тайга.инфо».

По городу начали активно распространять полицейскую ориентировку на Фокина, в которой говорилось, что на поясе у него висит кобура и есть нож.

Близкие Рухляды также сообщали, что бывший муж якобы продолжал следить за ней и после развода — знал даже, на каких трассах она тренируется, — и насыщенная жизнь экс-супруги вызывала у него ревность.

Кроме того, спортсменка встретила нового спутника жизни, что будто бы вывело Фокина из себя. И в один из июньских дней, когда дети гостили у бабушки, дожидаясь, пока мать зайдет за ними, Елена пропала.

Правоохранительные органы не спешили озвучивать свою версию происшествия, однако близкое окружение бегуньи не молчало.

«Она приехала с соревнований в Италии, — рассказывал ее брат Сергей. —

Утром 18 июня Лена была в своей квартире с молодым человеком. Зашел Ярослав, у него в руках был нож! Он связал их двоих, Лену забрал с собой. Упаковал ее в хоккейную спортивную сумку.

Затем запрыгнул с ней в машину, принадлежащую парню, который был в квартире Лены. И вроде сумку эту вывез в лес. Надеемся, что Лена жива!»

Судя по всему, брат узнал все эти подробности от спутника Елены, которого Фокин оставил одного связанным в квартире.

Рухляда является известной персоной в городе, основала собственную школу по легкой атлетике и завоевала немало наград в своем специфическом виде спорта — горном беге. Так, она побеждала на чемпионате России по высотному марафону в 2017 году и становилась лучшей на мировых соревнованиях в составе команды в 2008 и 2011 годах. Свежим достижением Елены является серебро чемпионата России по скайраннингу, завоеванное в 2018-м.

Неудивительно, что на ее поиски отправились многие люди, включая знакомых спортсменов и волонтеров.

Довольно быстро на берегу реки Обь была обнаружена машина, которую угнал бывший муж. Дальше следы обрывались.

Друзья Рухляды предположили, что Фокин отплыл вместе с жертвой на лодке по направлению к ближайшему острову, и начали обыскивать там лесной массив.

Однако спустя сутки пришла радостная новость — полиция обнаружила пропавшую и ее похитителя. Правда, не на острове, а в поселке вниз по течению.

По версии следствия, Фокин действительно оставил на берегу угнанную машину, вытащил оттуда Рухляду, которая находилась в хоккейной сумке, и на заранее приготовленной лодке доставил ее на территорию поселка. Остается только догадываться, какой стресс испытала жертва во время всех этих перемещений в багажнике машины и в лодке, учитывая, что женщина даже не видела, что происходит, и могла лишь предполагать, что собирается сделать с ней бывший муж.

«Они жили в какой-то палатке. Мужчина привязал ее ногу к своей ноге и держал возле себя все эти сутки.

Когда телефон одного из них вышел на связь, удалось определить их местонахождение, в итоге нашли ее живой», — сообщил источник в правоохранительных органах.

К счастью, Елена не пострадала от рук бывшего спутника. Хотя прогнозы на исход этого дела давались самые мрачные.

«Накануне похищения на работе Ярослава должны были поставить в ночную смену в тире, но он сказал: «Меня больше не ставьте. Я больше вообще не выйду на работу». То есть он готовился к этому преступлению. И настрой был на что-то прям совсем плохое», — утверждает один из знакомых Фокина, пожелавший остаться анонимным.

После освобождения Рухляда сразу дала показания в Следственном комитете. Она собирается привлечь похитителя к ответственности по всем возможным статьям.

В отношении Фокина уже было возбуждено дело по пунктам «в» и «г» статьи 126 Уголовного кодекса России — похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с применением оружия.

За такое деяние можно получить тюремный срок от пяти до 12 лет.

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