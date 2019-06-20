Битва первых ракеток: немка уделывает Шарапову. LIVE

Шарапова здорово пробила прямо под ноги Кербер, и та не смогла толком отреагировать — 30:15.
Повторяется прошлая ситуация — 30:0.
Кербер неплохо подала — Шарапова не смогла подстроиться и выбила в аут. 15:0.
У Шараповой было уже четыре брейк-поинта, но она ни разу этим не воспользовалась.
И немка забирает этот гейм. Так и до сета недалеко. Счет уже 5:2 в пользу Кербер в первой партии.
Да что такое?! Кербер рискованно выбежала к сетке, Шарапова свечой перекинула мяч ей за спину, немка отказалась бежать, и казалось, что снаряд попал по линии! Однако судья утверждает, что был аут. Повторы толком ничего не показывают. Больше у Кербер.
Ровно! Мощная подача приходит на помощь Шараповой!
А вот и ошибка от Кербер! Чуть-чуть не хватило, чтобы мяч остался в корте — метила в самый уголок. 30:40.
Уже 15:40. Опять Шарапова в простейшей ситуации отбила мяч за пределы площадки.
Кербер удачно вышла к сетке и без шансов расстреляла корт с близкого расстояния. 0:30. Не везет Шараповой на ее подаче.
Шарапова начинает на своей подачи с двойной ошибки... 0:15.
Кербер заносит себе в актив еще один гейм. Счет в первом сете 4:2 в пользу немки.
Эх, Шарапова опять загнала себя в непростую ситуацию, упустив инициативу в атаке, и пришлось кое-как отбивать мяч свечой. Кербер лениво проводила его взглядом, даже не побежав, — ей было очевидно, что это аут. 40:30.
Соперницы вновь обменялись набранными очками. Сначала Мария здорово попала прямо по задней линии, а затем и уже Кербер смогла развести ее по разным углам с мячом. 30:30.
Вот это шедевр... Кербер сильно попала точно в противоположный от Шараповой угол. 15:0. Но Мария тут эе отвечает аналогичным ударом, словно пытаясь отомстить, — и это получает. 15:15.
Забирает Шарапова этот сложнейший гейм! Кербер отбила после ее сильной подачи в сетку. Россиянка кричит свое знаменитое «Камон!». Счет в первом сете становится 3:2 — но по-прежнему в пользу немки.
Идет игра больше-меньше. Ошибается то Кербер, то Шарапова. Наконец россиянка за счет мощнейшей подачи выходит вперед — эйс.
Эх, уже ровно... Шарапова вновь неудачно сыграла после выхода к сетке, и Кербер спокойно закинула мяч ей за спину.
А вот теперь Кербер пробила точнехонько в левый угол. 40:30.
Вот это да, разошлась Мария! Или это Анжелика расслабилась? Так или иначе, счет уже 40:15 — Кербер дважды направляет мяч в аут.
Шарапова в первый раз подает навылет! 15:15!
Мария начинает гейм на своей подаче не очень хорошо — Кербер уже никак не успевала бы ответить и надо было просто отправить мяч в угол, но россиянка угодила в аут. 0:15.
Но, к сожалению, это была лишь временная вспышка. Затем опять пошли ошибки, Мария хотела хитро пробить резаным, но слишком укоротила, и мяч влетел в сетку. Счет в первом сете уже 3:1 в пользу Кербер.
А вот теперь ситуация кардинально меняется — это женский теннис! Кербер дважды отправила мяч в аут, не сумев подстроиться под него после мощных ударов Шараповой. Уже 30:40.
В четвертом гейме уже 30:0 в пользу Кербер. Эх, немного не повезло Марии — Кербер пробила коротко, россиянка вышла вперед и попыталась мощным ударом закончить розыгрыш, однако немка каким-то образом успела отразить снаряд, а вот сама Шарапова уже не смогла сориентироваться и ответила в сетку.
Фух, все-таки не упустила Шарапова возможность взять этот гейм! Кербер не смогла принять ее подачу и отбила мяч в сетку. Счет в первом сете становится 2:1!
Очень точно Шарапова попала в правый угол (наконец-то удалось осуществить это намерение), но тут же допустила двойную ошибку, и счет стал равным — 40:40.
Снова хорошая подача выводит вперед Шарапову — 30:15, однако тут же она при попытке пробить в угол отправляет мяч за пределы корта — 30:30.
Но тут же сама россиянка ошибается по линии — 15:15.
Шарапова активизировалась на своей подаче и мощным ударом заставила Кербер выбить в аут. 15:0.
И этот гейм забирает немка. 2:0 в ее пользу в первом сете.
Больше у Кербер! Шарапова ошиблась по длине — снова в простой ситуации. Обидно. Буквально пару секунд назад россиянка достала сложный мяч и свечой отбила его прямо на заднюю линию. Кербер с трудом вернула снаряд, и вот тут-то Мария и ошиблась.
Но не тут-то было. Снова пошли странные ошибки — в простой ситуации Шарапова направляет мяч в сетку. Уже ровно.
Ух, россиянка начала очень здорово принимать! Мощные ответы приводят к тому, что Кербер с трудом подстраивается под мяч и возвращает его с излишней силой, отправляя в аут. Уже 15:40! Брейп-поинт у Шараповой.
К сожалению, игра продолжается примерно в том же ключе. Кербер умело пробила в самый уголок, и Шарапова даже не побежала. 15:0.
Шарапова после долгой перестрелки отправляет мяч в аут, и Кербер без особых усилий делает брейк. Счет в первом сете становится 1:0 в пользу немки.
И начинается встреча неудачно для Марии. Глупые ошибки на своей подаче, в том числе и двойная, приводят к тому, что счет быстро становится 0:40 — Кербер впереди.
Матч начинается!
Первый свой матч на этом турнире (и в целом первый после долгого отсутствия из-за травмы) против словачки Виктории Кужмовой Шарапова провела неровно, с огромным трудом выиграв первый сет 7:6, но просто разнеся свою оппонентку во втором — 6:0. Было много двойных ошибок — бич россиянки последних лет. Посмотрим, удастся ли исправиться в этой встрече. Соперница теперь будет посерьезнее.
Разминка уже началась! Жребий, к слову, выиграла немка.
Начало встречи запланировано на 17.30 по московскому времени.
Российская теннисистка Мария Шарапова встречается с немкой Анжеликой Кербер во втором круге турнира в Мальорке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.