Посрамила мужчин: фанаты ополчились на футболистку

В мировом футболе произошла революция. Лучшим бомбардиром в истории чемпионата мира стала известная бразильянка Марта, побившая рекорд немца Мирослава Клозе. В матче группового этапа против Италии (1:0) женского мундиаля, который проходит во Франции, Марта забила свой 17-й мяч на чемпионатах мира. На счету уже завершившего карьеру Клозе — 16 голов.

Но Марте только 33 года, и уходить из национальной команды она пока не собирается. Это значит, что свой рекорд она сможет увеличить не только на текущем чемпионате мира, но и в ходе последующего. Однако по поводу того, уместно ли ставить бразильянку в один ряд с Клозе, мнения у болельщиков разделились.

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Дело в том, что в этом году интерес к женскому мундиалю необычайно высок. Это происходит во многом благодаря активно развивающейся тенденции к спортивному равенству. Справедливости ради, Марта никогда не жаловалась на отсутствие популярности. Тем не менее сравнение с Клозе — это нечто чуждое болельщику, в классическом понимании которого существует огромная разница между женским и мужским футболом, поэтому провозглашение Марты лучшим бомбардиром чемпионата мира многим не понравилось.

Однако с каждым годом становится все более ясно, что вся разница заключается в основном в зарплате, которую получают футболисты разных полов. Эту тему в своем интервью после исторического рекорда подняла сама Марта, заявив, что важно добиться финансового равенства между мужчинами и женщинами в футболе.

«Я испытываю приятные чувства, но дело не только в рекорде. Я горжусь, что именно женщина этого добилась. Мы представляем тут женщин и должны показать, какую роль играем в обществе. Все команды здесь — это в первую очередь женщины», — отметила бразильянка.

«Хочу, чтобы все поняли: я говорю не только о спорте. В мире идет трудная борьба за равенство полов. Она идет повсюду. Я уверена, что в части призовых и зарплат мы заслуживаем внимания не меньше, чем другой пол»,

— добавила футболистка.

Из-за этого высказывания на Марту ополчились фанаты, придерживающиеся консервативной точки зрения. Идея такова, что женский и мужской чемпионаты мира сильно отличаются по уровню игры, поэтому их участников нельзя ставить в один ряд. Клозе называют истинным бомбардиром, а Марту — лишь фантазией и искусственно созданным персонажем, который нужен обществу для продвижения своих интересов и идеалов.

Отчасти это действительно так. Официальной формулировки о том, можно ли сравнивать (и если да, то по каким критериям) женский и мужской мундиали, нет. Только в официальном твиттере женского ЧМ появилась запись, что Марта поставила рекорд. Можно ли считать это за позицию? Вряд ли.

Главное противоречие — это то, что женщины и мужчины не играют между собой, поэтому некорректно ставить голы Марты и Клозе в один турнирный зачет. Отталкиваться в этом случае надо от регламента и позиции ФИФА, но пока никакой ясности в этот вопрос внесено не было. Первыми о новом рекорде заговорили журналисты, провозгласившие именно бразильянку лучшим бомбардиром мундиаля в истории.

Верно это или нет — каждый определяет сам для себя. Но когда Клозе ставил свой рекорд, то речь шла исключительно о мужчинах, а Марту никогда не включали в официальные рейтинги, — и это факт.

Проблему дискриминации в футболе два года назад с громким скандалом подняла норвежка Ада Хегерберг, завоевавшая «Золотой мяч» в 2018-м. Кстати, эта награда, самая ценная в современном футболе, уже вручается мужчинам и женщинам в рамках одной церемонии. Другой вопрос, что если голы на чемпионатах мира в одном рейтинге, то почему правильно иметь женскую и мужскую версии «Золотого мяча»? Если исходить из такой логики, то и лучший футболист мира, как и бомбардир, должен быть общий. Здесь мнение ФИФА тоже непонятно.

Возвращаясь к Хегерберг, она со скандалом покинула национальную команду после вылета с чемпионата Европы в 2017-м. Ада, которую справедливо называют лучшей футболисткой мира на данный момент, обвинила Федерацию футбола Норвегии в разном отношении к мужской и женской сборным.

Вопрос заключался в деньгах — у мужчин призовые в два раза больше. Ходили и другие версии, согласно которым девушка просто обиделась на тренерский штаб, который по ходу Евро-2017 не включал в стартовый состав ее сестру.

Перед ЧМ-2019 вышло очередное скандальное интервью, в котором Ада вновь порицала федерацию и отношение к футболисткам в стране. За это в ее адрес достаточно грубо высказался хавбек мужской сборной Норвегии Мартин Эдегор.

«А нельзя было придумать что-то получше, а не мешать подготовке команды к чемпионату мира? Они вышли на ЧМ, представляя свою страну, это один из важнейших моментов в карьере спортсменов, и к ним уже было достаточно негативного внимания. Они заслуживают лучшего. Ты сама решила не играть за сборную — так уважай Норвегию и национальную сборную. Достаточно жалоб», — возмутился полузащитник «Реала».

Нельзя спорить с тем, что женский футбол приносит куда меньшие доходы, чем мужской. А интерес зрителя и вовсе колоссально разнится. Отсюда и исходят зарплаты спортсменов, как таковое обоснование этой проблемы есть. Зарплаты зависят от того, что многие считают мужской футбол интереснее женского и, соответственно, дороже. В американском баскетболе, а также в теннисе спортсменки пытаются бороться с этим утверждением.

Но опровергать тот факт, что мужской спорт любят больше и готовы платить за него дороже, довольно сложно.

Здраво подходят к этому вопросу, например, в бойцовских промоушенах. Так, в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) — крупнейшей компании, специализирующейся на смешанных единоборствах, — существует общий рейтинг pound-for-pound, в которой входят как мужчины, так и женщины. А призовые и зарплата зависят исключительно от популярности выступлений бойца.

Условно говоря, если на одном турнире лучшим выступлением вечера признают женский поединок, то сумма бонуса от этого никак не изменится.

Нельзя забывать, что разница между мужским и женским спортом сложилась исторически. Но в условиях современного мира она практически минимизируется. Однако каждый в любые времена волен для себя выбирать, что ему больше нравится и за что платить. Завершая тему Марты и Клозе, можно лишь отметить важность оперативного вмешательства ФИФА в ситуацию. Иначе это может грозить большим конфликтом.

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