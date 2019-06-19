«Всю трясет»: чемпионка Игр в шоке после нападения с ножом

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и бывшая ведущая популярной телеигры «Слабое звено» Мария Киселева сообщила о нападении на ее помощниц в Москве. Инцидент произошел 19 июня недалеко от станции метро «Крылатское». Как написала спортсменка и журналистка на своей странице в фейсбуке, неизвестный мужчина набросился на женщин с ножом. Помощницам Киселевой удалось увернуться.

«Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками «Хочу убивать волонтеров»,

— написала Киселева.

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Она пояснила, что нападавший после неудачной попытки ранить женщин кинулся на печатную продукцию, на которой было изображено лицо Киселевой. Девушки на камеры мобильных телефонов зафиксировали происходящее, а ролики опубликовала спортсменка. На них видно, как мужчина, одетый в шорты, шлепки, рубашку и очки, машет ножом и что-то кричит.

«Девочки, к счастью, увернулись, тогда мужчина покромсал куб, газеты, флаеры! Страшно представить, чем это могло закончиться... Я пишу, и меня всю трясет»,

— подчеркнула олимпийская чемпионка.

На место происшествия оперативно выдвинулась группа полицейских. По горячим следам правонарушителя удалось задержать. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находился в неадекватном состоянии.

«Недалеко от станции метро «Крылатское» задержан мужчина в неадекватном состоянии, который угрожал предметом, похожим на нож, девушкам. В настоящее время он доставлен в отдел полиции», — приводит слова сотрудника пресс-службы ведомства источника.

Мотивы преступника до сих пор остаются неизвестными. Киселева допускает, что мужчина мог быть психически больным.

«Сумасшедший? Или кому-то помешала наша активная деятельность? И как теперь чувствовать себя в безопасности?!»

— возмутилась она.

Киселева и ее помощницы написали заявление по факту нападения. В ближайшее время преступнику предстоит пройти экспертизу на вменяемость.

«Наконец-то заканчивается этот длинный и тяжелый день. Мы написали заявление. Только сейчас мои помощницы расходятся по домам, вызвали такси. Что касается мужчины с ножом, напавшего задержат на несколько часов. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование, а сотрудникам полиции разобраться в мотивах. Мужчина явно представляет угрозу для общества. Я обращусь с заявлением о проведении доследственной проверки на предмет установления в действиях этого человека признаков состава уголовного деяния. Он должен быть привлечен к ответственности», — сообщила Киселева.

Напомним, что 44-летняя Киселева трижды становилась олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Кроме того, на ее счету есть два золото чемпионата мира, а также девять наград высшей ценность первенства Европы. Самой сложный в ее карьере была победа на Олимпиаде в Сиднее в 2000-м, когда ее дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил и едва не сорвали подготовку к соревнованиям.

После завершения спортивной карьеры она получила широкую известность благодаря работе на телевидении.

Зрителям Киселева известна как ведущая популярной телеигры «Слабое звено», где она работала с 2001 по 2005 год. Кроме того, Киселева появлялась в разовых выпусках программ «Кто хочет стать миллионером?» и «Поле чудес», а также участвовала в освещении чемпионата Европы по водным видам спорта 2002 года, Олимпийских игр в Турине и Рио-де-Жанейро. А в 2006-м приняла участие в развлекательном шоу «Звезды на льду», выступив в паре с известным фигуристом Максимом Марининым.

Благодаря успешной карьере на экране на нее обратил внимание продюсер Владимир Бортко. После знакомства с режиссером она приняла участие в его многосерийном фильме «Идиот» по роману Ф. М. Достоевского. После этого она также появлялась во многих рекламных роликах, вела передачу «Вместе с дельфинами», где ее соведущим был Валдис Пельш.

После бурной медийной карьеры она сменила сферу деятельности, перейдя к активной общественной работе. Она, более того, курирует школу синхронного плавания в столице, выезжает на юношеские состязания по водным видам спорта, появляется на телевидении.

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