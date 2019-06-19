Сговор с Саркози? О чем допрашивали Платини до часу ночи

Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был выпущен из-под стражи после нескольких часов допроса в здании Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями (OCLCIFF).

Напомним, бывшего спортивного функционера задержали для дачи показаний по делу о возможных финансовых махинациях и коррупции при голосовании за страну-хозяйку чемпионата мира — 2022, которой неожиданно для многих стал Катар.

Заявка ближневосточного государства уверенно обошла в конкурсе не только Австралию, Южную Корею и Японию, но и очевидного фаворита — США, хотя погодные условия Катара даже не позволяют проводить там длительные турниры летом, поскольку температура поднимается до 50 градусов выше нуля. В итоге мундиаль пройдет зимой — прямо посреди сезона-2020/21, что вызовет немало проблем при составлении графика других футбольных соревнований.

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Все это вызвало серьезные подозрения у деятелей из мира футбола еще в 2010 году, когда стали известны итоги голосования.

С тех пор появилось немало свидетельств о том, что некоторые махинации якобы действительно имели место быть, и все это вылилось в задержание и допрос Платини.

Трехкратного обладателя «Золотого мяча» выпустили только в час ночи по местному времени. Его официальный представитель Жан-Кристоф Алькье сообщил, что 63-летнего функционера вызвали только как свидетеля и никаких объявлений ему не предъявлено — по крайней мере, на данный момент.

Но почему же тогда его взяли под стражу?

«Слишком много шума из ничего! Следствие просто решило организовать процесс допроса таким образом, чтобы вызванные люди не могли друг с другом проконсультироваться,

— заявил адвокат Платини Уильям Бурдон. — Так что взятие под стражу было осуществлено, исходя из сугубо технических причин — и только. Моего клиента уже допрашивали как свидетеля 18 месяцев назад. Так что мы оба спокойны и уверены в будущем».

Сам бывший чиновник уже выразил недовольство происходящим.

«Хотя меня пригласили приехать в качестве свидетеля, я тут же был взят под стражу. Неприятные ощущения.

В итоге разговор продлился достаточно долго. Хотя, учитывая количество вопросов, все могло закончиться еще позже, — отметил Платини. — Меня спрашивали про чемпионат Европы — 2016, чемпионат мира 2018 года в России, про мундиаль-2022 в Катаре, а также про деятельность Международной федерации футбола (ФИФА) и французского клуба «Пари Сен-Жермен». Я спокойно ответил на все, потому что не замешан ни в каких противозаконных схемах».

В каких же конкретно махинациях подозревается Платини?

В 2010 году, когда решалась судьба ЧМ-2022, легенда сборной Франции входил в исполнительный комитет ФИФА и обладал правом голоса за страну-хозяйку чемпионата мира.

Нетрудно догадаться, что Платини проголосовал за Катар, причем его выбор, по подозрению следствия, был продиктован отнюдь не спортивными причинами.

Предполагается, что 23 ноября 2010 года бывший глава УЕФА посетил конфиденциальную встречу в Елисейском дворце, где присутствовали тогдашний президент Франции Николя Саркози и принц Катара Тамим бин Хамад Аль Тани (с 2013-го — эмир страны).

В ходе этой беседы Платини якобы убедили в том, что он должен отдать голос за Катар. Взамен Аль Тани гарантировал, что шейхи приобретут парижский клуб «ПСЖ» и окажут ему существенную финансовую поддержку, а также откроют во Франции крупный канал. В итоге Платини будто бы прислушался к словам высокопоставленных лиц и изменил свое решение, хотя изначально не собирался голосовать за Катар.

Спустя полтора года после победы ближневосточной страны в голосовании шейхи действительно выкупили «ПСЖ» и открыли канал BeIN Sports.

О предполагаемом «заговоре» в Елисейском дворце сообщал и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в своей автобиографии.

«Если бы мы тщательно прочитали доклад, то поняли бы, что проводить чемпионат мира в Катаре нельзя», — приводит Times цитату из книги футбольного функционера, который заявил, что решение о победе определенной страны было якобы принято заранее.

Такие же сведения предоставлял известный портал Football Leaks, сотрудники которого проводят независимые расследования о коррупции в футболе. Дворец, Саркози, уговоры Платини — детали все те же.

Видимо, это и подвигло следствие на допрос бывшего главы УЕФА.

Причем это уже не первые проблемы легенды туринского «Ювентуса» с законом. В 2015 году он был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет

(правда, срок в итоге сократили до четырех) за получение 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА без какого-либо документального обоснования.

Причем этот перевод осуществил Блаттер, которого затем тоже отстранили на длительный срок. Оба чиновника утверждали, что этот транш был осуществлен, чтобы якобы отплатить Платини за работу, которую он выполнил для ФИФА с 1999-го по 2002 год. Интересно, что француз только с 2002 года стал членом исполнительного комитета УЕФА и ФИФА, а какие задания он выполнял по поручению Блаттера до этого, доподлинно неизвестно.

Дисквалификация Платини завершится в октябре 2019 года. Однако кажется, что к тому моменту его могут найти новые, еще более серьезные проблемы.

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